Кадровые партизаны

Источник: vpk-news.ru

В настоящее время прослеживается стремление заменить в боевых действиях военнослужащих, пусть даже отлично подготовленных, новейшей сверхсложной техникой. Однако и это зачастую не помогает располагающим самыми совершенными вооружениями войскам одолеть во всем уступающего им неприятеля.



Ныне совершенно очевиден диспаритет в силах общего назначения, имеющихся в распоряжении, например, Пентагона и военного руководства не столь богатой, развитой страны, как США. Это неравенство никуда не исчезнет ни в среднесрочной, ни в отдаленной перспективе. Однако есть возможность успешно противостоять вторжению даже многотысячной и первоклассной по всем параметрам армии.

Ставка на ландшафт

Анализ ратной истории последних двух столетий приводит к весьма неожиданным выводам. Во-первых, более слабая сторона в конечном итоге не раз побеждала. Во-вторых, прослеживается интересная тенденция: чем ближе военные кампании к нашему времени, тем чаще верх в них берут вроде бы обреченные на поражение.

И ещё один факт: продолжительная война снижает стремление к победе личного состава более сильной армии, ведь поражение не поставит под вопрос выживание страны. Противник же готов сражаться до конца, демонстрируя предельную заинтересованность в конечном успехе, ибо только он дает возможность сохранить политическую субъектность, а то и спасти государство от уничтожения.

Самые распространенные асимметричные стратегии предполагают применение слабой в военном отношении стороной прямой активной защиты или партизанских действий.

Прямая защита предусматривает использование вооруженных сил, чтобы предотвратить захват противником территорий с проживающим на них населением, с имеющимися там предприятиями и ресурсами. Эта стратегия сосредоточена исключительно в военной плоскости и означает, что будет сделан максимальный упор на задействование именно регулярных армейских соединений и частей. Как ни парадоксально, но активная оборона на практике может реализовываться в превентивных наступательных операциях, чтобы в результате упреждающих ударов разгромить самые опасные группировки более сильного противника. Иначе они будут атаковать в избранном месте и в удобное время, стремясь выполнить поставленные перед ними задачи.

Стратегия партизанской войны базируется на совершении постоянных, распределенных в пространстве нападений небольших отрядов на подразделения противника с целью нанесения ему потерь в живой силе, разрушения логистических структур, систем управления и т. п. Однако такие действия направлены не только на нанесение урона в живой силе, технике, срыв снабжения гарнизонов, но и на подрыв морального духа, дабы враг перестал верить в окончательную победу.

Реализация стратегии партизанской войны требует двух обязательных условий. Во-первых, соответствующего ландшафта, затрудняющего ведение боевых действий сильной стороной, например больших лесных массивов, джунглей, болот, гор, крупных городов и т. п. Во-вторых, она возможна только при наличии реальной поддержки местного населения и постоянного всестороннего снабжения партизан.

Будь готов!

Партизанская война не рассчитана на нанесение быстрого, решительного поражения врагу. Почти всегда это продолжительный процесс изматывания противника. Опыт Второй мировой и последующих войн показывает, что для организации эффективной и долговременной партизанской борьбы необходимо заранее:

подготовить личный состав и ознакомить его с районом предстоящих действий (костяк отрядов – сотрудники спецслужб, военнослужащие сил специальных операций);

продумать и создать систему баз, складов оружия и продовольствия;

образовать в центральном органе военного управления структуру, отвечающую за состояние сил и средств для ведения партизанской борьбы (а также планирования и координации действий отрядов, логистику после исчерпания ресурсов заложенных до войны баз).

Если война с агрессором примет затяжной характер и будет связана с оккупацией значительной части или даже всей страны, без подобного рода структуры, одними подразделениями ССО задачу нарушения коммуникаций врага и уничтожения его инфраструктуры на захваченной территории не решить. Между тем не раз бывало, что агрессор в начальной стадии войны добивался успеха, действуя против регулярных частей жертвы нападения, но потом при переходе слабого противника к партизанским действиям, совмещенным с террористическими атаками, терпел поражение.

Проверено повсеместно

До, в ходе и после окончания Второй мировой войны рождались и формулировались две совершенно разные стратегии ведения вооруженной борьбы. Одна предполагала обеспечение решающего превосходства на ключевых направлениях, чтобы крупные группировки сухопутных войск во взаимодействии с ВВС и ВМС сокрушили военную организацию противника, принудив его к капитуляции.

Совершенно другую стратегию детально разработал Мао Цзэдун. Она не предусматривала какие-либо фронтальные столкновения, крупные сражения, в которых могли быть задействованы значительные силы технологически и численно превосходящего врага, отстаивание промышленных, торговых центров, столиц и регионов. Предлагалось сосредоточиться на сохранении контроля над местностями, где проживает поддерживающее партизан население, где затруднено применение механизированных войск, и постоянно тревожить противника частыми вылазками, рейдами и нападениями на его боевые и тыловые части.

В последующем эта оправдавшая себя тактика применялась в Азии, Африке, Латинской Америке. Кстати, её придерживались и советские партизаны во время Великой Отечественной.

Может быть, следует задуматься (вплоть до внесения изменений в Уставы ВС РФ) над соответствующей подготовкой и нашей армии, подразделения и части которой в неблагоприятных условиях по приказу вышестоящего командования или самостоятельно смогли бы перейти к партизанским методам ведения войны.

Григорий Никоноров,

кандидат философских наук

Игорь Родионов,

кандидат технических наук

Источник: nstarikov.ru