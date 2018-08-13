История – это приговор неадекватам

Есть вещи, которые желанны, но недоступны. А есть – которые доступны, но не желанны. Много веков человечество корячилось, чтобы добиться доступа к немыслимым для дикой или средневековой среды благам цивилизации.

Это сложно, но попробую объяснить. А вы уж – постарайтесь меня понять, это очень важно. Без этого не выжить, без знания об этом нет никакого завтрашнего дня у человечества. Друзья мои, не бойтесь сложных мыслей, они делают человека человеком, упрощение же, к которому так стремится современная публицистика – зверит и скотинит человека! Это нужно всем! Всем тем, кто надеется, что завтра взойдёт Солнце, а не тьма небытия…



Сосредоточившись целиком на вопросах доступности, человечество совершенно упустило из виду вопросы человеческого желания.

Ведь, например, СССР погубили не дефекты оружия, до сих пор остающегося лучшим в мире, а человеческий дегенератизм.

Все народы мира издревле мечтали создать империю, не всем дана была возможность её создать[1]. Предположить же народ, который, имея империю и всё для её поддержания, не будет иметь желания её поддерживать – традиционная история просто не в силах. Для традиционной истории это – «когнитивный диссонанс».

Хотели, но не смогли – это понятно! А как это, извините, могли, но не захотели?!

Но проблема несоответствия низости желаний высоте доступа – не только советско-российская. Она мировая. Это болезнь деградирующего человечества: повсеместно микроскопами орехи колоть или гвозди заколачивать.

Скажем, получить образование было так трудно и дорого, что просто вообразить не могли себе отказников, которые, имея свободный доступ, откажутся учиться.

Мечтая о гарантированном сытном обеде на каждый день, наши предки думали, как трудно этой гарантии достигнуть, и больше ни о чём. Им и в голову не приходило, что потомок-дегрод откажется от гарантий ежедневной сытости, потому что ему это «неинтересно и скучно»…

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Итак, друзья, существует доступ – и существует пользование доступом. Традиционная цивилизация не считала пользование проблемой. Технологический рационализм строился на том, что «была бы пища – а едоки найдутся». И, по аналогии – были бы знания, а желающие их получить – найдутся. Была бы техника – а желающие её освоить – найдутся. И т.п.

Если нас выбросило из зоны доступа – это одно. Но если мы сами добровольно вышли из зоны доступа – это уже проблема иного плана. Из тех, которые призвана решать научная социопатология…

Сформировался человек, который не только не в состоянии развивать и расширять завоевания предков, но не в состоянии их даже хранить и поддерживать. Такое существо в биологии называют «дегенератом»: оно утрачивает родительские способности, не может повторить то, что его предки умели делать.

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Что нам важнее всего понимать? О каком бы процессе речь не шла – всегда есть три вида действий по отношению к нему:

- Влияющие на процесс

- Паразитирующие на нём

- Параллельные.

К несчастью, для современного человека такое различение действий по большей части утрачено. Современный обыватель некритично, в режиме карго-культа приписывает приятным ему действиям спасительный характер, неприятные лично ему – списывает, как ненужные в целом, и т.п.

Объективность подменена конкурсом симпатий. Поэтому мы попадаем в зазеркалье, в котором общество плавает в действиях, паразитирующих на процессе или вообще параллельных ему.

Но ведь необходима культура мышления, способная выделять и осуществлять действия системные, имеющие влияние на процесс, а не просто абы какие!

Ярким образцом АДЕКВАТНОСТИ РЕАЛЬНОСТИ выступает текст выступления И.В. Сталина в январе 1933 г.:

«У нас не было черной металлургии, основы индустриализации страны. У нас она есть теперь.

У нас не было тракторной промышленности. У нас она есть теперь.

У нас не было автомобильной промышленности. У нас она есть теперь.

У нас не было станкостроения. У нас оно есть теперь[2].

И т.п.

Действия доказали практикой свою адекватность. Заявленное – сделано.

Речь шла о достижениях за 5 лет. О достижениях, которыми мы и сегодня живы – потому что (снова говоря об адекватности реальности) – в мире полным-полно желающих нас сожрать, в самом прямом смысле слова.

То есть – не без ошибок, не без перегибов и искажений, но в целом, предпринимались действия, реально влияющие на процесс. Формула: «нам было нужно – мы сделали – у нас появилось».

Сравните эти 5 лет напряжённого деятельного труда с 30 годами пореформенного болота (с 1985 года).

Нельзя сказать, что действий не предпринималось! Лидеры страны ворочались, как слоны в посудной лавке, предлагая меры, космические по масштабам (и космические же по глупости) – как всё, с их точки зрения, обустроить.

Но 30 лет свелись либо к ожиданию не зависящего от нас роста мировых цен на нефть (паразитирование на неконтролируемых процессах), либо вовсе к карго-пляскам.

Многое из того, что было, исчезло. А вот из того, чего не было – так ничего и не появилось. И не говорите мне о мобильниках, компьютерах, интернете: всё это не нашей сборки! Нашей заслуги в компьютеризации не больше, чем заслуги колониальных индусов в строительстве британцами железных дорог!

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Но общей, базовой основой всего социального негатива-упадничества лежит нежелание и неспособность отделить (посредством опыта и логики) действия-пустышки от действий, реально и положительно влияющих на процессы.

Объективный процесс не приемлет хотелок и капризов. Он ведёт тех, кто хочет идти, и волочит по асфальту мордой тех, кто не хочет.

Или вы сделаете, как товарищ Сталин, или сдохнете. Процессу, в принципе наплевать, его устраивает любой вариант. Он не против вас, но и не «за». Он, как Фемида, с повязкой на глазах и лиц не различает.

Это как тестовый автомат. Либо вы отвечаете правильно – и вам «зачёт». Или вы начинаете спорить, доказывая, что правильно не так, а как вам кажется – и тогда вы отчислены из школы по имени Жизнь. Отчислены за неуспеваемость…

Но для того, чтобы принять жизнь такой, какая она есть, а не такой, какой мы бы хотели сотворить Вселенную – нужны мужество и разум.

Я, помню, сам возмущался в детстве: ну зачем в зубе нерв?! Ну был бы зуб, как ноготь – и сверлили бы его без боли!

Однако нерв в зубе имеется – считаю я то ошибкой творения или нет.

И прежде, чем разрабатывать обезболивание, я должен принять факт реальности, а не предаваться безумным мечтам о «зубах, как ногтях»…

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Критерий истины – практика. В частности, истинная экономическая наука – та, которая может создать за 5 лет ранее отсутствовавшее тракторостроение или ещё что-то потребное.

А та, которая 30 лет показывает один спад, и паразитирует на мировых сырьевых ценах, роковым образом став их заложницей – должна быть выброшена на свалку, как категорически-непригодная.

Но…

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Демократия с её безбрежной демагогией отучила нас слушать жизнь: мы стали слушать только себя. Жизнь не может до нас достучаться – и мстит катастрофами.

Ведь демократия существует только в мире желаний. А в мире возможностей – всегда железная диктатура: одно верное решение, все остальные – ошибочные. Мы можем хотеть, чтобы 2х2 равнялось пяти или двенадцати, это наше дело. Но если мы попытаемся навязать жизни свои беспочвенные, досужие домыслы – она накажет нас за ошибку.

Ещё раз:

«Царство возможностей» и «демократия желаний».

Возможность, когда реальна – «тоталитарна». Её нельзя выбрать. Она или есть, или её нет. Желания же обладают свободой выбора, желать можно чего угодно, если умеешь отделять мечту от реальности.

Очень актуально у современных людей отсутствие возможности для первобытной распущенной свободы. Той самой, к которой у них же наблюдается сильное желание.

Общество желает жить не напрягаясь нудными обязанностями цивилизованного бытия и соблюдением сложнейшей техники безопасности в современном техномире.

Но если оно переносит своё желание в реальность – то это грозит вымиранием 9/10 (если не больше) современного населения. Дикая среда не прокормит и десятой части того населения, которое, как на дрожжах, поднялось в искусственной техносреде.

Оттого желания – это демократический выбор, а возможности – они из мира, лишённого свободы выбирать.

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Или мы будем делать то, что нужно. Или это сделают другие – за нас, после нас и, конечно же, НЕ ДЛЯ НАС.

[1] Империя – вовсе не пиршество амбиций, а единственная двигательная сила истории. Главный смысл империи для народа – это возможность держать свою судьбу, своё будущее – в своих руках. Малые страны и народы не решают ничего: как им жить, и жить ли вообще – решают за них империи.



Оттого отказ от империи – это отказ от собственной воли, полное подчинение чужой воле извне. Бельгия, Чехия или Монголия – живут только до той поры, пока мировые империи разрешают им жить. Делают то, что им велят делать. Все мировые вопросы решаются за них и без них – сильными (имперскими) игроками.

[2] И далее по тексту: « У нас не было серьезной и современной химической промышленности. У нас она есть теперь.У нас не было серьезной и современной химической промышленности. У нас она есть теперь.

У нас не было действительной и серьезной промышленности по современных сельскохозяйственных машин. У нас она есть теперь.

У нас не было авиационной промышленности. У нас она есть теперь.

В смысле производства электрической энергии мы стояли на самом последнем месте. Теперь мы выдвинулись на одно из первых мест.

В смысле производства нефтяных продуктов и угля мы стояли на последнем месте. Теперь мы выдвинулись на одно из первых мест.

У нас была лишь одна-единственная угольно-металлургическая база – на Украине, с которой мы с трудом справлялись. Мы добились того, что не только подняли эту базу, но создали еще новую угольно-металлургическую базу – на Востоке, составляющую гордость нашей страны.

Мы имели лишь одну-единственную базу текстильной промышленности – на Севере нашей страны. Мы добились того, что будем иметь в ближайшее время две новые базы текстильной промышленности – в Средней Азии и в Западной Сибири.

И мы не только создали эти новые громадные отрасли промышленности, но мы их создали в таком масштабе и в таких размерах, перед которыми бледнеют масштабы и размеры европейской индустрии».

(И.В. Сталин, собр. соч., т. 13, стр. 178–179)







Николай ВЫХИН