«Дверь» в русское язычество. Александр Пыжиков

Концептуал СМИ Основы мировоззрения русского язычества

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков отвечает на вопросы зрителей и рассказывает об основах мировоззрения русского язычества.

=======================================================================

Рекомендуем:

Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович

Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович

Взлёт над пропастью. 1890-1917 годы, Пыжиков Александр Владимирович

=======================================================================