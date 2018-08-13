«Дверь» в русское язычество. Александр Пыжиков
Основы мировоззрения русского язычества
Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков отвечает на вопросы зрителей и рассказывает об основах мировоззрения русского язычества.
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