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«Дверь» в русское язычество. Александр Пыжиков

19:54. 13 августа 2018 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:

Основы мировоззрения русского язычества

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков отвечает на вопросы зрителей и рассказывает об основах мировоззрения русского язычества.

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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