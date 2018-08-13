Церковь предала монархию в 1917, но каяться должны другие

Концептуал СМИ Столетие расстрела царской семьи прошло, особенно широко это было в Екатеринбурге

Крестный ход от бывшего дома Ипатьева до Ганиной ямы собрал тысячи человек с разных уголков. Даже сам патриарх приехал. Однако все равно служители церкви не закрывают эту тему – останки они не признают, а каяться призывают всех остальных – не церковь должна каяться за расстрел, не февралисты, а все остальные. И власть это, в целом, устраивает. Впрочем, такая позиция вполне объяснима, считает историк, публицист Андрей Фурсов. Он поделился своим экспертным мнением с НаканунеТВ.

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