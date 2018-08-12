Сводки от ополчения Новороссии 12 августа 2018

Штаб украинских оккупантов на Донбассе заявил о задержании туриста — гражданина России, который якобы снимал на мобильный телефон позиции ВСУ.

«Задержанным оказался гражданин России. По его словам, он прибыл путешествовать по Украине. Военнослужащих заинтересовал тот факт, что „турист“ прибыл из далекого Сургута, а среди исторических и культурных памятников в Украине его интересовали только позиции подразделений Вооруженных сил Украины, которые он снимал и тщательно хранил у себя на мобильном телефоне», — говорится в сообщении.

«Шпион» был задержан 11 августа, обстоятельства и точное место задержания не разглашаются.

«Сейчас его культурные вкусы изучают эксперты соответствующих органов, которые специализируются на изучении таких неординарных личностей», — в таком издевательском тоне штаб оккупантов сообщает о событии.

На Украине давно не случалось «шпионских» скандалов и можно было бы подумать, что «коварный враг всех украинцев» позабыл было о них, но нет — из самого Сургута был выслан шпион. Ближе, очевидно, никого не нашлось.

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