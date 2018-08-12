Сводки от ополчения Новороссии 12 августа 2018
- 14:01 Боец НМ ДНР “Кузнец”: “ВСУ, валите домой. Кроме могил вы здесь ничего не найдете!”.
- 13:57 ВСУ обстреляли школу в Донецком накануне начала учебного года.
- 12:34 Штаб оккупантов заявил о задержании российского туриста, который снимал позиции ВСУ (ФОТО).
- 11:42 Служу Республике. Вахта памяти о событиях 2014 года .12.08.2018.
Боец НМ ДНР “Кузнец”: “ВСУ, валите домой. Кроме могил вы здесь ничего не найдете!”
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ВСУ обстреляли школу в Донецком накануне начала учебного года
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Штаб оккупантов заявил о задержании российского туриста, который снимал позиции ВСУ (ФОТО)
Штаб украинских оккупантов на Донбассе заявил о задержании туриста — гражданина России, который якобы снимал на мобильный телефон позиции ВСУ.
«Задержанным оказался гражданин России. По его словам, он прибыл путешествовать по Украине. Военнослужащих заинтересовал тот факт, что „турист“ прибыл из далекого Сургута, а среди исторических и культурных памятников в Украине его интересовали только позиции подразделений Вооруженных сил Украины, которые он снимал и тщательно хранил у себя на мобильном телефоне», — говорится в сообщении.
«Шпион» был задержан 11 августа, обстоятельства и точное место задержания не разглашаются.
«Сейчас его культурные вкусы изучают эксперты соответствующих органов, которые специализируются на изучении таких неординарных личностей», — в таком издевательском тоне штаб оккупантов сообщает о событии.
На Украине давно не случалось «шпионских» скандалов и можно было бы подумать, что «коварный враг всех украинцев» позабыл было о них, но нет — из самого Сургута был выслан шпион. Ближе, очевидно, никого не нашлось.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Служу Республике. Вахта памяти о событиях 2014 года .12.08.2018
К оглавлению | Источник: www.youtube.com