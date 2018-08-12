Сергей Глазьев: Отказ от освобождения юго-востока Украины был большой ошибкой

Источник: novorosinform.org

В 2014 году Запад дал понять правительству России, что готов признать Крым, одновременно шантажируя возможным началом большой войны. Об этом в ходе выступления перед участниками молодежно-патриотического лагеря «Донузлав» в Крыму заявил известный российский экономист, советник президента России Сергей Глазьев.



«Мы должны были освободить весь Юго-Восток. Почему не освободили? Я думаю, это результат западной провокации. Западные лидеры дали понять нашему руководству, что они признают Крым российским. Но если будет Русская весна продолжаться дальше, и другие регионы будут присоединяться к России, будет мировая война. Это был блеф», — сказал он.

Также Глазьев отметил, что, поверив в 2014 году Западу, правительство России совершило большую ошибку.

«Они Крым не признали, но использовали его в качестве оснований для санкций. Война на Украине началась потому, что мы не освободили Юго-Восток. Если бы мы защитили Юго-Восток, не было бы сегодня никакой войны, не было бы десятков тысяч жертв. Киевский режим смог бы устоять только в Киеве и на Западной Украине. Это было, я считаю, глубочайшей стратегической ошибкой», — подытожил он.

Ранее американский президент Трамп пообещал оставить в силе санкции против России.

26 июля американский сенатор Боб Коркер анонсировал новые санкции против России.

Перед этим сообщалось, что конгресс США считает доказанным факты вмешательства России в выборы президента США и намерен продолжить санкционную борьбу против России.

11 июля сенат США представил новый проект антироссийской резолюции по Крыму.