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Сергей Глазьев: Отказ от освобождения юго-востока Украины был большой ошибкой

19:11. 12 августа 2018 Просмотров - 104 2 коммент. Опубликовал:

Источник: novorosinform.org
В 2014 году Запад дал понять правительству России, что готов признать Крым, одновременно шантажируя возможным началом большой войны. Об этом в ходе выступления перед участниками молодежно-патриотического лагеря «Донузлав» в Крыму заявил известный российский экономист, советник президента России Сергей Глазьев.

«Мы должны были освободить весь Юго-Восток. Почему не освободили? Я думаю, это результат западной провокации. Западные лидеры дали понять нашему руководству, что они признают Крым российским. Но если будет Русская весна продолжаться дальше, и другие регионы будут присоединяться к России, будет мировая война. Это был блеф», — сказал он.

Также Глазьев отметил, что, поверив в 2014 году Западу, правительство России совершило большую ошибку.

«Они Крым не признали, но использовали его в качестве оснований для санкций. Война на Украине началась потому, что мы не освободили Юго-Восток. Если бы мы защитили Юго-Восток, не было бы сегодня никакой войны, не было бы десятков тысяч жертв. Киевский режим смог бы устоять только в Киеве и на Западной Украине. Это было, я считаю, глубочайшей стратегической ошибкой», — подытожил он.

Ранее американский президент Трамп пообещал оставить в силе санкции против России.

26 июля американский сенатор Боб Коркер анонсировал новые санкции против России.

Перед этим сообщалось, что конгресс США считает доказанным факты вмешательства России в выборы президента США и намерен продолжить санкционную борьбу против России.

11 июля сенат США представил новый проект антироссийской резолюции по Крыму.

*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Свидетели Иеговы», Национал-Большевистская партия, «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ), «Джабхат Фатх аш-Шам», «Джабхат ан-Нусра», «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Организация украинских националистов» (ОУН).

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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