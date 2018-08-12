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Самый быстрый на планете

14:18. 12 августа 2018 Просмотров - 164 Нет комментариев Опубликовал:

Яркий пример исследований, которыми занята современная наука. Предлагаем читателям Крамолы самостоятельно оценить важность и перспективность изучения самого быстрого существа на планете Земля. Скорость – 724 км/ч. Никогда не догадаетесь, кто это. 

Исследователи из Технологического института Джорджии обнаружили самое быстрое существо в мире. Им оказалось одноклеточное червеподобное существо Spirostomum ambiguum, которое обитает в пресной воде и развивает скорость до 724 км/ч.

Позвоночные животные, способные развивать высокую скорость, зависят от таких белков, как актин и миозин. Последний — один из главных компонентов мышечных волокон, он составляет от 40 до 60 процентов от общего количества белков мышц. Однако червеподобные существа Spirostomum ambiguum, достигающие в длину всего четырех миллиметров, в нем не нуждаются, и при этом они способны двигаться со скоростью до двухсот метров на секунду в квадрате, как сообщает Саад Бхамла (Saad Bhamla), ассистент профессора в Технологическом институте Джорджии.
Чтобы набирать такую скорость, S. ambiguum сокращают длину своего тела на 60 процентов, а затем выстреливают, подобно пружине. Это движение происходит так молниеносно, что оно практически незаметно для человеческого глаза.

На этой неделе исследовательская группа университета получила грант от Национального научного фонда США для изучения этих существ. Саад Бхамла рассказал, что предстоит сделать ученым:

«С инженерной точки зрения нам интересно наблюдать, как природа преодолевает невероятные ограничения. Мы всегда думаем над тем, как самим осуществить те вещи, которые видим в природе. Если мы поймем принцип работы этих организмов, возможно, создадим маленьких скоростных роботов, которые обходятся небольшим количеством энергии. Мы собираемся записать все, что делает это существо, и смоделировать его действия на компьютере. Начиная изучать биологию, я думал, что клетки — это просто мешочки с жидкостью, из которых состоит ткань, но Spirostomum отличается от всех клеток, которые мы знаем».

Что именно заставляет существо так быстро перемещаться — загадка. В ближайшие четыре года ученые планируют начать крупное исследование, в котором подробнее изучат Spirostomum ambiguum.

Источник: www.kramola.info

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