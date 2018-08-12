Русский Стелс

Москва. 1962 год. В издательстве «Советское радио» выходит необычная книга. Там, за бесконечностью знаков и цифр скрыта мировая сенсация! Автор книги, молодой ученый Петр Уфимцев разработал теорию, по которой можно создать уникальную форму самолета – форму, которая сделает его невидимым!

Казалось бы, теперь, используя полученные математические расчеты, нужно было приступать к проектированию самолета-невидимки. Но, возникло неожиданное препятствие – военное руководство нашей страны посчитало, что «…строительство самолетов-невидимок по этой теории нецелесообразно…». Более того – «является тупиковой ветвью развития военной авиации…» Но «тупиковая ветвь» пустила хорошие корни за рубежом…

Фильм о том, как русский ученый разработал технологию "стелс", тайно воплощенную американцами, а впоследствии разработал технологию обнаружения таких самолетов.