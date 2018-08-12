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Несколько слов о критиках и критике

09:02. 12 августа 2018 Просмотров - 42 Нет комментариев Опубликовал:

Критика нужна, критика важна. Вот почему, я очень люблю критиков. То есть тех, кто критикует. К ним внимательно прислушиваюсь.

Есть, однако, и одно встречное предложение – критика должна хоть как то соотноситься с критикуемым предметом.

Иметь к нему хоть какое-то отношение.

В большинстве же случаев – статья, содержание книги, политические идеи – сами по себе, а критика все этого «критикует» предмет или идею, не удосужившись с ним хотя бы ознакомиться. Этим не только грешат украинские СМИ, но и почти все либеральные российские персоны.

При этом очень часто получается, что называется, от обратного: покритикует такой «деятель» и своими словами только добавит интереса или симпатий, тому, кого пытался помазать черной краской.

За примером далеко ходить не будем.

Радио «Свобода», которое финансируется Госдепом США и ЦРУ, обсуждает свою излюбленную тему: «начало большого террора».

Слово дают человеку, которого называют, историком. Который, так мимоходом, попытался, что называется, информационно укусить…

«Но если говорить не о политиках, а об обычных людях, как человеку приходит в голову оправдывать Сталина и сталинские репрессии?

Павел Гнилорыбов: К сожалению, у нас сейчас конспирология вымывает все, на книжных полках стоит полная чушь, стоит Николай Стариков. Я уже шестой год вожу экскурсии от общества «Мемориал», и на них всегда много людей, но это маленький процент даже от населения Москвы».

Имя этого «совестливого историка» говорящее  – Павел Гнилорыбов. Политические воззрения – ультралиберальные. На выборах баллотируется от партии «Яблоко». Однако, как мы можем прочитать, до этого был активистом «Молодежной гвардии Единой России» и даже написал про «Едро» песню!

Наиболее точно отразила суть Гнилорыбова газета «Комсомольская правда», которая в своем материале обозначила его так: «Любитель фаллосов из Гжели».

А вот он в форме УПА-ОУН, украинской террористической организации, на чьей совести десятки тысяч жертв.

Вот, он, разумеется, за Навального…

Вот – жертва «кровавого режима» и протестун

Здесь он активист ЛГБТ и защитник гомосеков

А вот – вообще в девичьей школьной форме. Что, в принципе, согласитесь, уже и не удивляет.

Ну, что сказать. Вероятно, по мнению Госдепа, радио «Свобода» и партии «Яблоко» именно таким и должен быть «историк-москвовед».

Побольше бы таких критиков.

А для всех нас есть одно универсальное правило: видите (слышите) критику в адрес кого-либо персонально, либо в адрес идеи, просто посмотрите, что из себя представляет тот, кто критикует.

Обычно этого достаточно.

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог
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