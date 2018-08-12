Нам объявили, что Советский Союз напал на Восточную Пруссию

Протокол допроса задержанного немецкого лётчика Гуммель Франца Яковича, который попал в советский плен вскоре после начала войны. Допрос проходил через 4 дня после ее начала.Вот какое объяснение он давал о причинах начала войны между Германией и СССР: "…нам объявили, что Советский Союз напал на Восточную Пруссию" https://amarok-man.livejournal.com/3681972.html – сканы документов отсюда"Ничего личного. Мы просто выполняли приказы". Классический аргумент военных преступников, когда встает вопрос об ответственности за выполнение преступных приказов.1. О проекте "Отряд", фильме о героях Сталинградской битвы – https://www.youtube.com/watch?v=mwhoBM-3Io4 Сайт проекта – http://otryd.ru/ . Если заинтересует и захотите помочь, контактная информация представлена на сайте. Выглядит достаточно интересно.2. Китайское ополчение в боях с японскими оккупантами. 1944-й год – https://dambiev.livejournal.com/1249803.html (интересные фотографии, обратите внимание на винтовки).3. В Черном море проходит поисковая экспедиция организованная МО РФ по поиску кораблей погибших в годы Великой Отечественной Войны – http://www.pomnivoinu.ru/home/news/850/ 4. Архивные документы ко дню ВВС – http://ko-dnu-vvs.mil.ru (к празднику военные выложили в открытый доступ подборку документов и материалов о подвигах советских летчиков).

Источник: colonelcassad.livejournal.com