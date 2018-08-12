Нам объявили, что Советский Союз напал на Восточную Пруссию
15:13. 12 августа 2018 Просмотров - 48 Один комментарий Опубликовал: brahman
Нам объявили, что Советский Союз напал на Восточную Пруссию
Протокол допроса задержанного немецкого лётчика Гуммель Франца Яковича, который попал в советский плен вскоре после начала войны. Допрос проходил через 4 дня после ее начала.
Вот какое объяснение он давал о причинах начала войны между Германией и СССР: "…нам объявили, что Советский Союз напал на Восточную Пруссию"
https://amarok-man.livejournal.com/3681972.html – сканы документов отсюда
"Ничего личного. Мы просто выполняли приказы". Классический аргумент военных преступников, когда встает вопрос об ответственности за выполнение преступных приказов.
И еще на тему Второй мировой войны.
1. О проекте "Отряд", фильме о героях Сталинградской битвы – https://www.youtube.com/watch?v=mwhoBM-3Io4 Сайт проекта – http://otryd.ru/. Если заинтересует и захотите помочь, контактная информация представлена на сайте. Выглядит достаточно интересно.
2. Китайское ополчение в боях с японскими оккупантами. 1944-й год – https://dambiev.livejournal.com/1249803.html (интересные фотографии, обратите внимание на винтовки).
3. В Черном море проходит поисковая экспедиция организованная МО РФ по поиску кораблей погибших в годы Великой Отечественной Войны – http://www.pomnivoinu.ru/home/news/850/
4. Архивные документы ко дню ВВС – http://ko-dnu-vvs.mil.ru (к празднику военные выложили в открытый доступ подборку документов и материалов о подвигах советских летчиков).
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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https://www.liveinternet.ru/users/bakerson/post106282026
Помнится, в советские времена была в нашей стране запрещена немецкая группа Чингисхан. Больше всего запретителям не нравилась песня “Москау”. Из-за нее-то, собственно, и закрутился весь сыр-бор.
Детям в школе (мне мой старший брат рассказывал) говорили, что в этой вражеской песне поется о том, что мы (немцы) не взяли Москву в 41-м, так мы возьмем ее в 2000-м!
А папа мне рассказывал про своего приятеля, которого во времена СССР доставили в отделение милиции за то, что из его открытого окна доносились запрещенные ритмы группы Чингисхан.
Шли годы. Как-то (Лет 5 назад) на новогоднем огоньке Лолита с Сашей Цекало так зажигательно спели эту песню, что меня не шутку заинтересовало – о чем поется в этом произведении? Если про “закидаем Москву бомбами” – то это не патриотично распевать сии хиты на русском телевидении да еще в новогоднюю ночь. А если не поется – тогда почему против этой песни так восстала Коммунистическая партия и все советское руководство?
И вот наконец-то, не далее, как вчера, я таки сподобилась разузнать правду и откопала перевод песни “Москау”. Сначала было смешно, потом странно, потом – уж и не помню, что было. В общем, прочитайте сами текст этой запрещенной “антисоветской”песни.
Москва – далёкая и таинственная.
Башни из червонного золота,
Холодные как лёд.
Но узнай её поближе,
Увидишь, в ней горит
Жаркий огонь.
Казаки – хе-хе-хе – подымай стаканы!
Наташа – ха-ха-ха – ты красавица!
Товарищ – хе-хе-хе – за жизнь!
Ваше здоровье, братцы!!!
Припев:
Москва, Москва,
Бей стаканы о стену.
Россия – прекрасная страна
Москва, Москва,
Твоя широкая душа
Гуляет ночами без удержу
Москва, Москва,
Любовь по вкусу, как чёрная икра.
Девушки для того, чтобы их целовать.
Москва, Москва!
Давай плясать на столе,
Пока стол не сломается.
Москва – окно в прошедшее,
Зеркало царского времени,
Красное как кровь.
Москва – кто заглянет в твою душу,
Увидит – там любовь горит,
Как горячие угли.
Казаки – хе-хе-хе – подымай стаканы!
Наташа – ха-ха-ха – ты прекрасна!
Товарищ – хе-хе-хе – за любовь!
За ваше здоровье, девушки!
Москва, Москва,
Бей стаканы о стену,
Россия – замечательная страна.
Москва, Москва,
Твоя широкая душа
Гуляет ночами без удержу.
Москва, Москва!
Москва, Москва!
Москва! Москва!
Москва, Москва!
Пей водку холодной, не разбавляя,
Тогда доживёшь до ста лет.
Москва, Москва !
Папаша, у тебя стакан пустой,
Но в погребе у нас найдётся ещё!
Москва, Москва!
Козаки – хе-хе-хе – подымай стаканы!
Наташа – ха-ха-ха – ты красавица!
Товарищ – хе-хе-хе – за любовь!
За ваше здоровье, братцы!!