Красная Армия и вермахт в фотографиях Госхрана
18:45. 12 августа 2018 Просмотров - 16 Нет комментариев Опубликовал: brahman
По наводке одного из читателей обнаружил на сайте-барахолке "Мешок" распродажу исторических фотографий из Госхрана Киевского Облита.
Владелец их распродает по цене от нескольких сотен до 1500 рублей за штуку. Судя по штампам на обратных сторонах фотографий, до определенного периода они были зацензурены.
Ниже, выложенные им фотографии, посвященные Красной Армии и Вермахту периода второй мировой войны. Большая часть из них не подписана.
Допрос пленного красноармейца.
Брест 1939. Танки бригады Кривошеина проходят мимо колонны немецких мотоциклистов.
Отто Скорцени.
Если кого-то интересуют оригиналы фотографий, то вам сюда https://goo.gl/CaVUL5 (продают в Питере)
Источник: colonelcassad.livejournal.com