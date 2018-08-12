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Ингуши заставили отвечать за слова ТНТ и камеди клаб. А Русские так смогут?

16:31. 12 августа 2018 Просмотров - 74 Один комментарий Опубликовал:

Участники шоу Comedy Woman на канале «ТНТ» оскорбили жителей Ингушетии номером про девушку из республики, предоставляющую эскорт-услуги. После шумихи телеканал удалил ролик со всех ресурсов, а гендиректор Comedy Club Production Андрей Левин принес личные извинения ингушским властям за неудачную шутку. Однако представителям диаспоры в Москве слов оказалось недостаточно.

По сюжету героиня Екатерины Скулкиной отчитывала девушку из Ингушетии за плохое эскорт-сопровождение гостей из Сургута. Якобы вместо культурной программы, она провела их по шашлычным и хинкальным. Затем персонаж Скулкиной отправила ингушку сопровождать Тимура Родригеса, но та ответила отказом. «Ты посмотри на нее! Тебе русский Майкл Джексон предлагает 900 рублей, а ты свой нос горбатый воротишь», — сказала на сцене Скулкина.

Выступление возмутило представителей Ингушетии. Спустя некоторое время отрывок был удален со всех ресурсов ТНТ. Скулкина принесли извинения ингушам. А гендиректор Comedy Club Production Андрей Левин 11 декабря даже приехал в постоянное представительство Ингушетии в Москве, чтобы выразить публичные извинения за шоу.

«Я, генеральный директор Comedy Club Production Андрей Левин, хочу выразить глубокие извинения в связи с тем материалом, который вышел. Мы искренне не хотели кого-то обидеть и оскорбить, это получилось абсолютно случайно», — сказал Левин в ходе встречи с постоянным представителем республики Алиханом Цечоевым.

Левин пообещал значительно усилить контроль за качеством шуток. Цечоев, в свою очередь, поблагодарил медиаменеджера за оперативную реакцию. «Для кавказского народа честь женщины — очень щепетильный вопрос, поэтому номер в эфире Comedy Woman задел наших соотечественников. Об этой ситуации было доложено главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову. Благодарен вам, что вы оперативно отреагировали и приехали, чтобы извиниться», — сказал постпред.

Между тем председатель ингушской диаспоры в Москве Дауд Хучиев считает, что извинений недостаточно. «Нужно закрыть к чертям эти гадкие шоу, воспевающие пороки! Хотя какой спрос с телепрограмм, если и политики у нас позволяют себе оскорблять людей по национальному признаку! Когда с экранов телевизоров у нас звучит это „армяне“, „узбеки“, „чурки“, „мурки“, „хачики“ — это как называется?», — сказал Хучиев

Может быть русским и другим коренным народам России тоже взять на заметку этот прецедент?

Источник: www.kramola.info

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Один комментарий»

  • 19521 12400
    Ликвидатор 12 августа 2018 в 17:01 Ссылка Пометить
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    “А гендиректор Comedy Club Production Андрей Левин 11 декабря даже приехал в постоянное представительство Ингушетии в Москве, чтобы выразить публичные извинения за шоу.”
    а контрибуцию ингушам мочитель в сортирах ещё не платит?? о.фигеть. постоянное представительство гушей в Москве!! я немею! а у рязанской области в столице сколько представительств????????????????????? постоянных и непостоянных.
    Ноту Кремлю гуши ещё не вручали? странно.

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