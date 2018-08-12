Еврей-антисемит? Еврей-антисемит!
23:30. 12 августа 2018 Просмотров - 152 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Алексей Зотьев про недавнюю смешную историю с еврейским активистом "Каргиным", у которого при обыске нашли антисемитскую литературу, а тот начал делать круглые глаза "Мол, я? Да никогда! Это не мое!".
Еврей-антисемит? Еврей-антисемит!
«Столичные стражи порядка провели обыск в Московской еврейской религиозной общине в рамках доследственной проверки, начатой в отношении лидера еврейского движения "Шахар" Александра Каргина. В рамках следственных действий у него нашли антисемитские материалы». Данная информация появилась несколько дней назад практически одновременно на страницах нескольких крупных российских СМИ и еще десятка изданий меньшего масштаба.
Александр Каргин
"Сегодня сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве пришли в офис. В ходе обследования была обнаружена националистическая литература, не принадлежащая Каргину, а явно подброшенная в кабинет", – пояснил журналистам в минувшую пятницу адвокат Каргина Игорь Зубер. Сам Каргин так же удивился результатам обыска, прямо заявив о том, что антисемитская литература у еврейского общественного деятеля это не иначе как анекдот. Согласен. Абсолютно согласен с Александром Каргиным.
Библиотека "еврейского общественного деятеля", изъятая в ходе обыска
Так откуда же взялись стол неоднозначные издания в офисе лидера еврейского движения «Шахар», расположенном в здании Хоральной синагоги, главной синагоги Москвы, да что там Москвы, всей России? Неужели правда подбросили оперативники? В данную версию верится с большим трудом. Подбросить антисемитскую литературу еврейскому общественному деятелю мог только откровенный идиот. Нет, подобные наверное еще сохранились в рядах наших правоохранительных органов, но вряд ли кого-то из них послали бы на обыск в синагогу. Мера ответственности высокая, резонанс будет при любом исходе мероприятия. Логичнее было бы подбросить какую-нибудь литературу сионистского толка, которой в России так же в избытке. Если книги не подбросили оперативники, если они не принадлежат Александру Каргину, то кто же мог принести их в святая-святых еврейского народа, в московскую Хоральную синагогу? Перефразируя Владимира Ильича Ленина, который в свое время сказал «Есть такая партия», я готов заявить, что «Есть такой человек!». Есть среди евреев тот, кто способен пронести подобную литературу на территорию синагоги.
Имя этому человеку – Михаил Машаров. Еврейский общественный деятель, руководитель российского представительства израильской политической партии «Ликуд», руководитель российского отделения сионистского молодежного движения «Шахар», а так же руководитель российского отделения сионистской организации «Бейтар». Михаил Машаров, большой друг русских националистов радикального толка. Вас, наверное, удивляет, что некоторые факты из биографии Машарова как две капли воды похожи на жизнеописание Каргина? Расслабьтесь, нет тут никакого подвоха, просто Машаров и Каргин это одно и тоже лицо. Так уж получилось, что Александра Каргина не существует дэ-юре и карман пиджака данного «пламенного революционера» оттягивает паспорт гражданина РФ, выданный на имя Михаила Леонидовича Машарова.
Пикеты в Москве 21 января 2016 года
Михаил Леонидович попал в поле моего зрения еще в 2016 году, в тот время, когда он, разумеется в окружении соратников, боролся с движением «ХАМАС», требуя, чтобы Россия признала его террористическим. 20 января 2016 года Машаров направил соответствующее письмо генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, а уже 21 января 2016 года ряд активистов еврейского сионистского движения «Шахар» провели одиночные пикеты у здания Генеральной прокуратуры и Государственной думы РФ. Их поддержал помощник главы раввинского суда СНГ и стран Балтии раввин Шимон Левин – к слову сказать, депутат Европейского еврейского парламента, созданного и финансируемого, наряду с карательными батальонами украинским олигархом Коломойским. С Шимоном Левиным в дальнейшем произошла удивительная история, в которой я принял непосредственное участие. Это так, на правах лирического отступления. Спустя какое-то время после описанных выше мероприятий, связанных с палестинским движением «ХАМАС», в сети Интернет появилось видео, на котором человек, внешне похожий на Шимона Левина в ритуальном облачении раввина занимался онанизмом на территории все той же московской Хоральной синагоги. Я, зная насколько трепетно евреи относятся к своим ритуальным сооружениям, разумеется вспылил и написал заявление в полицию, с требованием разобраться с произошедшим и установить, не оскорбляют ли действия человека, внешне похожего на раввина Шимона Левина, чувства верующих. Но Шимон не пожелал объясняться с сотрудниками полиции по столь щепетильному поводу и предпочел покинуть Россию, выехав в Израиль. Надеюсь, что навсегда. Вот такая вот история. Как-то не везет московской Хоральной синагоге в последние годы. То онанисты, то экстремисты…
Так вот, о чем это я? Ах, да, о Машарове, который почему-то считает себя Каргиным. Изучая биографию данного общественного деятеля, я был удивлен прочным связям, сложившимся у описываемого еврейского активиста с представителями русских националистов, которые не всегда питают теплые чувства к сынам Израиля.
"Русские – основа государства и это является данностью, вне зависимости от того, нравится она кому-либо или нет. Однако то, что сейчас происходит с вами, представляется, мягко говоря, печальным" – как звучит? Вы, наверное, думаете, что данное воззвание, адресованное русским, принадлежит перу какого-нибудь отчаянного националиста, пытающегося призвать русский народ к решительным действиям, направленным на пробуждение национального самосознания и национальной гордости? Отчасти это правильный ответ, так как данное высказывание действительно было произнесено, а точнее написано националистом. Только националистом еврейским. Михаилом Леонидовичем Машаровым, который именно сейчас с удивленным лицом объясняет журналистам, что антисемитская литература в библиотеке еврейского общественного деятеля – исключительный абсурд.
Русские националисты Лазаренко, Широпаев и Кузнецов гостят в Израиле, и перенимают опыт у депутата Кнессета Аюба Кары
Если говорить о связях Машарова-Каргина с русскими националистами, то стоит, наверное, вспомнить его теплую дружбу с руководством Национально-демократического альянса в лице Ильи Лазаренко и Алексея Широпаева. Отношения у Машарова с Лазаренко и Широпаевым складывались как в старом хорошем мультфильме – «Я уважаю пирата, а я уважаю кота». «Русские националисты» посещали массовые мероприятия, проводимые еврейской общественностью в знак протеста против возможного признания ООН Палестинской автономии в качестве независимого государства, а «еврейские общественные деятели» в знак благодарности возили «русских националистов» на стажировку в Израиль. Так, в июле 2011 года Илья Лазаренко, в компании второго сопредседателя НДА Алексея Широпаева и руководителя санкт – петербургского филиала альянса Андрея Кузнецова, посетили Израиль, где встретились с депутатом Кнессета Аюбом Карой. В интервью израильскому 9–му каналу, «Израиль плюс», который даже в Израиле считается русофобским, хоть и принадлежит российскому медиамагнату Александру Левину, данному по итогам встречи, Лазаренко отметил, что руководители НДА нашли немало точек взаимопонимания с израильскими политиками.
Россиянин Машаров встречается в Одессе с "ветераном АТО" Андреем Кузнецовым, 2014 год
Но дружба «еврейского общественного деятеля» Машарова-Каргина с Лазаренко и Широпаевым выглядит детской шалостью на фоне его теплых отношений с другим крайне колоритным персонажем упомянутым выше – Андреем Кузнецовым, который, позиционируя себя в качестве «русского националиста», умудрялся совмещать статус руководителя санкт-петербургского отделения Национально-демократического альянса с должностями руководителя санкт – петербургских отделений «Шахар» и «Бейтар». В 2014 году «гонимый за убеждения» Кузнецов покинул Россию и попросил политическое убежище у руководства Украины, которое, по ходатайству Виктора Ющенко удовлетворило просьбу «русского националиста». В дальнейшем Кузнецов принял участие в АТО, проходя службу в составе одного из националистических батальонов, чем несказанно гордится. Порвал ли Каргин, «еврейский общественный деятель», человек исключительно мирный и показательно толерантный, отношения с Кузнецовым, запятнавшим свою биографию участием в АТО? Да нет, конечно. Более того, в 2014 году он посетил Одессу, чтобы провести встречу со своим товарищем, «русским националистом» и ветераном АТО Андреем Кузнецовым.
Учредительный съезд "Русского центра" в Киеве, 11 октября 2015 года. Все Тот же Кузнецов…
Недавно фамилия «Кузнецов» вновь прозвучала в эфире центральных каналов. Данный «русский националист» возглавил «Русский центр» – оппозиционное Кремлю политическое движение, созданное под контролем спецслужб Украины в Киеве и объединяющее противников российской власти, нашедших приют на Украине. Официальные цели движения – формирование русского правительства за рубежом и подпольная деятельность в РФ. Идеологическая составляющая – русский революционный национализм. Своеобразный «Комитет освобождения народов России», во главе которого нацистская служба безопасности СД поставила столь любимого Кузнецовым предателя Власова. История повторяется дважды, первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса. Да, и самое главное, актив «Русского центра» составляют в основном участники националистических батальонов, а сам Кузнецов влился в ряды создателей данной структуры как «лидер военно-политической организации Русская Повстанческая Армия». Вот такие вот друзья у нашего «еврейского общественного деятеля» Александра Каргина. Вот и ответьте мне на вопрос, мог ли данный человек хранить в своем кабинете литературу антисемитского толка?
Хотелось бы спросить об этом и у Андрея Кузнецова, формирующего в Киеве «новое российское правительство», состоящее в большей мере из бойцов батальона «Азов», служба в котором открывает путь к столь желанному статусу «политического беженца». К слову, когда одного из участников данного формирования спросили о причинах его участия в боевых действиях, он объяснил журналисту The Guardian, что воюет против России потому, что «Путин – еврей». Как считает Кузнецов, националист и, скорее всего ярый антисемит, хотя бы на словах, мог ли его друг Михаил Машаров хранить антисемитскую литературу?
Или быть может, стоит задать подобный вопрос еще одному другу Машарова-Каргина, Илье Лазаренко, который участвовал в деятельности общества «Память», движения «Христианское возрождение», «Партии национал – революционного авангарда русской нации», газеты «Наш марш» (позднее «Народный строй»), а также выступал организатором расистско – неоязыческой «Церкви Нави», или «Священной церкви белой расы», за бурную деятельность в которой и был осужден Мосгорсудом по причине нарушения равноправия граждан по признаку расы и национальности (статья 74 УК РСФСР)? Как считает националист, точнее расист Лазаренко, мог ли Машаров-Каргин хранить в своем кабинете антисемитскую литературу?
Интересная ситуация, не правда ли? То, что Каргин-Машаров человек с двойным дном, это ясно как божий день. Но вот какова его суть? Кто он на самом деле? Антисемит, грамотно вписавшийся в ряды еврейских общественных деятелей и даже возглавивший ряд значимых для евреев организаций, либо еврейский националист, внедрившийся в ряды националистов русских с целью провоцирования с их стороны определенной активности, направленной, прежде всего, на конфронтацию с действующим политическим режимом и создание напряженности внутри российского социума? Вот вопрос… Хотя, на мой взгляд, Александр Каргин, он же Михаил Машаров, «за любой кипишь, кроме голодовки». А что, крайне удобная позиция. Еврей-антисемит. Иногда еврей, иногда антисемит. Кто платит, тот и музыку заказывает. Только сдается мне, что своей репертуар данный «автор-исполнитель» уже исчерпал.
Алексей Зотьев
https://russiancommun.livejournal.com/403084.html – цинк
Источник: colonelcassad.livejournal.com