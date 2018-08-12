Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Эти люди действуют, а не ноют. Поддержите их

19:10. 12 августа 2018 Просмотров - 72 Нет комментариев Опубликовал:

Генеральный партнёр проекта доменная зона .рус
Переходи на .рус!
Сайт регистратора: http://я.рус

О тех, кто не привык вечно ныть и ждать помощи сверху, пойдёт речь в сегодняшнем спецвыпуске.

Текст выпуска и все ссылки: https://zen.yandex.ru/vremya

Наш сайт: http://www.время-вперед.рф/

Время-вперёд! #304 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/l8DLee2Zkdg

Мы Вконтакте: https://vk.com/rossiya_segodnya
Мы на Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/vremya
Мы в Фэйсбук: https://www.facebook.com/groups/12576…
Мы в Одноклассниках: https://www.ok.ru/vremyavp

Связаться с автором проекта: super-ea@mail.ru

На обложке работа фотографа Р. Шаленкина https://shalenkin.ru/

В выпусках используются следующие композиции:

Музыка российского проекта Unstoppable Music: https://m.vk.com/unstoppable_music

музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…

и фрагмент композиции под названием: Two Steps From Hell – Strength of a Thousand Men (Instrumental Core Remix)

Поддержи проект и попади в финальные титры!

Яндекс-кошелёк: 410011121112063
Сбербанк: 5469 4600 1796 2365
Альфа-Банк: 5486 7420 5790 0580
Patreon: https://www.patreon.com/vpered/overview
paypal.me/Vremya

(При переводе обязательно указывайте ваше имя в комментарии к платежу, чтобы мы могли внести его в титры!)

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 29 июня 2015
...людей".Плюс в снабжении армии у хунты очередная зрада.Ноют... режим, который действует на ограниченном количестве... были поддержаны в «нормандском» формате, поддержаны президентами — это обмен... Украины: кредиторы — это «люди Януковича» Технический дефолт...
Часть 3 – Физика реалий. ПОСЛЕСЛОВИЕ С ПЕРСПЕКТИВОЙ ПРОДОЛЖЕНИЯ...
... 4%, а они ноют, что в магазине ...основной своей массе эти люди занимаются ВСЕМ этим не для того... Браслетом или Кулоном. Эти люди должны иметь «опыт ...поддержать совершенно необходимые в научной среде амбиции должна неукоснительно поддерживаться в действующем...
Девственность, как явление в нашей жизни
...эти самые знакомые постоянно ноют и жалуются, что "И с этим (этой... хоть как-то поддержит их психику в череде.... Философы-неабстрационисты — осмысленно действующие практики — являются управленцами, ... самого человека. Кроме этого, люди несмотря ни на что...
Европа не заметила 15 смертей представителей СМИ
...положении страны» призвал поддержать четыре необходимые свободы... оппозиционера и действующего министра МВД Украины... тысячами мирных людей с помощью ... Публичное уничтожение этой конституции санкционировали ...комплексы недавнего вероломства ноют. Но заметьте —...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>