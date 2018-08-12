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Эпоха “разрядки” и создание СБСЕ в 1970-х гг

16:30. 12 августа 2018 Просмотров - 33 Нет комментариев Опубликовал:

Лекция из цикла Евгения Спицына "История России"

Историк, автор книг по истории России Евгений Спицын продолжает рассказывать о внешней политике брежневской эпохи и освещает советско-американские отношения, отношения СССР и Японии, предысторию и историю подписания хельсинского заключительного акта и создания ОБСЕ – Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как работали советско-американские соглашения о предотвращении ядерной войны? Удалось ли в советское время ограничить стратегическое наступательное вооружение? Когда США вышли из договора, запрещающего создание общенациональных систем ПРО? Как строились международные отношения с Японией? Будет ли когда-либо решён вопрос Курил? Почему нормы международного права уже давно растоптаны? 

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Рекомендуем:

Книги Евгения Спицына

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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