Что мешает быть хозяином жизни? Александр Соколов, Алексей Орлов
Я хозяин своей жизни.
Александр Соколов и Алексей Орлов
Что значит быть хозяином жизни? Зачем? Для чего? Как?
В этой передаче будет говориться о разных направлениях развития, которые помогут нам быть хозяином своей жизни.
Будет рассмотрена Божественность качеств, которые объединяют все, что существует вокруг нас. Все эти качества присутствуют и у человека,целью развития которого является слияние с этой Божественностью.
Поговорим о трудностях, связанных с выбором в пользу своего развития как Человека, а также о понимании своего предназначения.
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Источник: www.youtube.com