Житие Иисуса Ярославича Невского

В конце восьмидесятых годов прошлого века, когда на волне «гласности, перестройки и нового мышления» на прилавки СССР хлынул неконтролируемый поток религиозной литературы различного толка, каким-то чудом в Ленинграде была опубликована книга «Духовные стихи», причём под редакцией РПЦ. Видимо, цензорам ещё не хватало опыта, и они пропустили тот вариант «стихов», который не вписывается в каноническое учение об Иисусе Христе. Духовные стихи. Один из рукописных списков, дошедший до нас

Вот одна цитата из книги того крамольного издания:

«В городе Русе Богородица плачет над своим Сыном, на Кресте перед нею лежащим».

В нынешних изданиях ничего подобного вы не встретите. «Духовные стихи» теперь переписаны полностью, чтоб соответствовать христианским догмам. Официальная версия происхождения литературного памятника звучит следующим образом:

«Духо́вные стихи́ — русские народные стихотворения-песни на христианские темы и сюжеты. Первые дошедшие до нас записи относятся к XV веку, однако наибольшее распространение получили с XVII века. По всей видимости, имеют смешанное происхождение — русское эпическо-былинное и европейское лирическо-песенное. В основном традиция псальм, внеслужебных религиозных песен пришла в Россию с Украины и из Польши в XVI веке». (Википедия)

Однако на самом деле всё обстоит гораздо интересней. «Духовные стихи» в девятнадцатом веке вообще были отнесены к апокрифам и ереси раскольников. Теперь становится понятным, почему. В оригинальном тексте содержатся такие факты, которые рушат саму основу, на которой базируется не только христианская церковь, но и современные государства.

Изначально исполнителями «Стихов», как принято считать, были калики перехожие — паломники во Святую землю, а позднее бродячие слепые певцы. Но что такое «святая земля»? Большинство полагает, что это Иерусалим. Но у меня появились смутные сомнения в верности подобного суждения. Вот, к примеру, якобы знамя нижегородского ополчения, освободившего Москву в 1612 г. от поляков. Знамя князя Пожарского сохранилось до нашего времени. Оно ветхо и подклеено для сохранности на марлю. Хранится в Оружейной Палате Московского Кремля.

Надпись по краям знамени гласит:

«Бысть егда бяше Иисус у Иерихона, и возрив очима своима, виде человека стояща предъ нимъ, и мечъ его обнаженъ в руце его: и приступивъ Иисусъ, рече ему: нашъ ли еси, или отъ сопостатъ нашихъ; он же рече ему: азъ Архистратигъ силы Господни, ныне приидохъ семо; и Иисус паде лицемъ своимъ на землю, и поклонися ему, и рече: Господи, что повелеваеши рабу твоему, и рече Архистратигъ Господень ко Иисусу: иззуй сапогъ съ ноги твоею; место бо, на нем же ты стоиши, свято есть; и сотвори Иисус тако».

Обращу внимание на то, что ответил Архистратиг своему рабу Иисусу Навину. Он повелевает: «Разуй сапоги с ног своих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Во-первых, с чего вдруг Пожарскому взбрело в голову изобразить подобную сцену на своём знамени? Согласитесь, абсурдно было бы изображать на стяге Таманской дивизии сцену из какого-нибудь голливудского фильма, например, о подвигах американских солдат во Вьетнаме. Если сюжет не наш, а древне-иудейский, то почему у нас он есть, а в других странах встречается редко?

Во-вторых, возникает вопрос по поводу оружия и снаряжения Навина. Оно не соответствует заявленному в истории времени жизни «иудейского полководца». Знаю, данное несоответствие приписывают «безграмотности» художников Средневековья. А что если художник как раз всё знал, а это мы все неучи?

Ну, и главное: причём тут святое место? Князь Пожарский был столь изощрён в аллегориях, что своим знаменем хотел показать полякам, что Москва — это святое место, на котором их обуви находиться не рекомендовано? Или поляки знали что-то такое, что позволило бы безошибочно прочесть послание и осознать его значение? Вполне может быть, если только не принять данный факт за чистую монету, не попытаться найти толкование непонятному и не попробовать взглянуть на вещи незамутнённым детским взглядом. Что тогда получается?

А получается, что так называемый Иисус Навин, если он существовал, конечно, не имел ничего общего с тем персонажем, о котором нам сейчас рассказывают. Чем в первую очередь прославился Навин? А тем, что он разрушил Иерихон, и его армия вырезала подчистую всех жителей города, включая младенцев и стариков. Пощадили только блудницу Раав и её родню за то, что Раав ранее укрыла еврейских разведчиков, проникших в город. Сам Иерихон был полностью сожжён. (Иисус Навин, глава 6).

А кем были жители Иерихона? А это были ханаане, которыми правил некий Царь по имени Иавин. Сходу: Ханааном писатели танаха (Ветхого Завета) называли Славянское царство, славян — ханаанцами (хананеями), а русский язык — хананейским. Ну и правда. Если на территории Великой Тартарии часть земель управлялась Ханами, то нет ничего удивительного в том, что и вся страна называлась Ханааном, т. е. ханством. А имя Царя — Иавин — не что иное, как искажённое Иоанн, или Иван. Речь здесь может идти об Иване Великом, или Пресвиторе Иоанне. Правда, Ивана Великого, по одним сведениям, убил Чингис-Хан, а по другим, он спокойно скончался от старости в Эфиопии, где его династия прервалась на Царе Фёдоре, когда Эфиопское царство захватили английские колониальные войска в 1861 году.

Теперь сравним изображение Навина на знамени Пожарского с изображением его на фреске, датируемой Х веком: Фреска из монастыря Осиос Лукас в Греции

Очень похоже, не правда ли? Аналогичным образом Иисус Навин был изображён и на знамени Ермака: Знамя Ермака. Также хранится в Оружейной палате Кремля

Навин никак не соответствует устоявшемуся в наших умах образу доисторического иудея из Палестины. Таким мы представляем себе внешний вид средневековых витязей Руси, и это явно не полуголый южный мужчина в плаще и сандалиях. А теперь взглянем на Дмитрия Пожарского: Как называется железная шапка на его голове? Правильно! Она называется иерихонкой (ерихонкой). Первые упоминания о доспехе такой конструкции относят к Александру Невскому. Считается, что этот шлем принадлежал при жизни самому Александру Ярославичу: Шапка-иерихонка князя Александра Невского. На ней вычеканен 13-й аят 61-й суры Корана: «Обрадуй правоверных обещанием помощи от Аллаха и скорой победы». Оружейная палата Кремля

Все вышеперечисленные факты складываются в единую цепь, и мы не можем не заподозрить, что здесь и речи нет о случайных совпадениях. Очень похоже на то, что в Библии зашифрована подлинная история Руси, а никак не Палестины. Ну не принято у нас было давать обычным вещам иностранные названия. Нет ведь ни «ливерпулек», ни «вавилонок», а иерихонка есть… Так что выходит, Иерихон был на территории России? Ведь Навин, судя по легенде, воевал со славянами. Или всё-таки Иерихон был там, где он сейчас находится, только земли эти были населены нашими пращурами?

Может быть, что всё происходило и так, и так одновременно. Но, скорее всего, вкупе с прочими неразрешимыми загадками, такими как изображения библейских сюжетов на фоне вполне европейских пейзажей, написанные средневековыми художниками, напрашивается логичная версия о том, что часть реальных событий, происходивших в средневековой России, была перенесена библеистами на Ближний Восток искусственно. Об этом же могут свидетельствовать и имена библейских персонажей.

Имя Лонгина, римского сотника, который пронзил копьём сердце распятого Христа, звучит как то не по-итальянски, согласитесь. Да и должность его соответствует обычной для русской армии. Был бы он центурионом, то командовал бы алой или когортой, а не сотней. Имя Навин также звучит вполне в соответствии с именами, принятыми у славян. Заметив это, многие исследователи, называющие себя «альтернативщиками», связали мир мёртвых Навь с именем Навина. Возможно, что так оно и есть. Но есть и другое мнение.

Навин вполне мог быть не Навином, а Новиным. От слова «новый». А ведь река в Санкт-Петербурге носит название Нева (Newa), что означает — Новая, и это слово даже закрепилось в английском языке, как «new», т. е. «новый». К тому же недалеко от Невы, на берегу Волхова, стоит град Новгород. А Ярославль также когда-то назывался Новгородом. И тут уже невозможно не заподозрить связь князя Александра Ярославовича Невского, который правил Новгородом. Правда, неизвестно, каким именно Новгородом он владел: то ли волховским, то ли волжским. Но, скорее всего, Вышним Новгородом, который нам известен под именем Ярославль. Ведь мало кто задумывался о том, что если существует на Волге Нижний Новгород, то, значит, должен быть и Вышний. А где он? Лучшим кандидатом на роль Вышнего является именно Ярославль. Некогда столица Мира, вполне себе отвечающая всем требованиям для того, чтобы носить почётный титул Иерусалима. Ведь и скончался легендарный князь недалече от Ярославля. Ныне этот город называется Городец (Нижегородской области).

Вызывает вопрос и прозвище Александра. Почему он, собственно, Невский, а не Ижорский? Ведь битву против свеев, предков нынешних шведов, он одержал не на Неве, а на Ижоре. Значит, было за что прозвать Александра NEWским? А может быть, Невский — это и есть Новин – Навин (Newин)? Тогда совершенно легко объяснить тот факт, что прах Невского впоследствии был перезахоронен в Александро-Невской лавре! Или опять совпадение? Может, и дата установки Александрийского столпа (подчеркну — Александрийского) почти совпала с днём Благоверного святого Александра Невского?

На мой взгляд, многовато совпадений для того, чтобы быть случайностью. Теперь необходимо вспомнить описание разрушения Иерихона. Войска Навина семь дней ходили вокруг города, и при этом носили с собой так называемый Ковчег Завета. О том, что это такое было, спорит не одно поколение исследователей. Но большинство сходится во мнении о том, что это был сугубо технический агрегат, наподобие компактного ядерного реактора. По крайней мере, люди, допускавшие неосторожное обращение с Ковчегом, либо мгновенно, либо вскоре после того как, погибали. И многие говорят о том, что, вероятно, это были последствия поражения проникающей радиацией.

Ещё одна сказка, порождённая библеистами, утверждает, что стены Иерихона рухнули от грома труб, в которые израильтяне дудели. Но всё становится очень просто объяснимым, если понимать подоплёку самой легенды. Скорее всего, «трубы» не гудели, а с грохотом выстреливали каменные ядра. Но необразованный человек, который впервые мог стать свидетелем осады крепости с применением артиллерийских орудий, описал бы данное событие именно так, как написано в Библии:

«Когда же они бежали от Израильтян по скату горы Вефоронской, Господь бросал на них с небес большие камни до самого Азека, и они умирали; больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом». (Нав. 10:11)

Остались ещё сомнения в том, что речь идёт именно о примитивной артиллерии, стреляющей из медных пушек каменными ядрами? Всё же написано! Зачем искать следы «акустического оружия» древних, если достаточно внимательно прочитать написанное.

Ещё один момент. Мало кто задаётся вопросом о том, как могло придти в голову такому способному человеку, как Пётр Алексеевич Романов, строить город в низине на болоте? Если бы я строил крепость, то она появилась бы на господствующей высоте, как требует того «наука побеждать». А это значит, что стенами я бы окружил вершины Пулковских высот, где сейчас находится Пулковская обсерватория. Если Иерихон — это Санкт-Петербург, то упомянутая в Библии Вефоронская гора — это и есть обсерваторский холм. Даже название Вефоронская (Бепоронская) на слух очень созвучно с Пулковская.

Теперь вспомним слова строителей, которые якобы участвовали в сооружении нового шоссе к аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Они утверждают, что откопали гранитные блоки огромных размеров, которые конструктивно явно напоминали фундамент — основание очень широкой и потому наверняка высокой стены. И ещё их поразили замеры радиоактивного фона. Портативные дозиметры вблизи камней буквально «сходили с ума», регистрируя смертельно опасный уровень радиоактивного излучения. Поэтому якобы все остатки древнего фундамента были закопаны вновь, дабы подрядчик не понёс непредвиденные расходы и сохранил жизнь и здоровье рабочих.

Этот рассказ передаётся из уст в уста, обрастая, как обычно, жуткими подробностями. Но вся беда в том, что ни опровергнуть, ни доказать реальности этого события не представляется возможным. Все говорят, что слышали эту историю от «знакомого одного очень хорошего знакомого», а потому она походит скорее на городскую легенду. Пусть так. Но у каждой легенды почти всегда имеется основание для её возникновения. Дыма без огня, как известно, не бывает, и мы не вправе полностью отрицать вероятность реальности события какой-либо удивительной находки, сделанной строителями. А если фундамент стены действительно существует, значит, и предположение о его причастности к легенде о разрушении Навином Иерихона имеет право быть.

Дело ещё и в том, что почитание Александра Невского явно не соответствует величине его известных заслуг. Победы над свеями и ливонцами не вполне могут являться достаточным основанием для героизации подобного масштаба. Ведь Невский даже христианином не являлся. Он был благоверным, что свидетельствует о том, что его религией являлась Благая вера, как на Руси называли зороастризм, или огнепоклонничество. Тем не менее РПЦ чтит огнепоклонника Александра, как православного святого. Между тем, в отличие от Ивана Грозного, урождённого Смарагда, и Тимофея Псковского — Довмонта, мы даже подлинного имени Невского не знаем. Ведь, как и большинство канонизированных князей, он был рождён в язычестве.

Многие факты заставляют делать предположения о том, что истинных заслуг Александра перед Отечеством нам, простым человекам, знать не положено. А те, кто имеет доступ к секретам подобного уровня, отчётливо понимают, за что именно Невский считается столь выдающейся фигурой. Ведь никто из князей «эпохи феодальной раздробленности» не удостоился чести иметь собственный мавзолей своего же имени, подобный Александро-Невской лавре. Кстати, о «феодальной раздробленности».

Не зря ведь Марк Твен в своём романе «Янки из Коннектикута при дворе Короля Артура» сравнивает разобщённые графства Англии с раздробленным на мелкие княжества Ханааном, которые Навин без труда покорял по отдельности. Это ещё один «пятачок» в копилку странных совпадений. Есть и ещё один факт, который на самом деле мог бы сделать великим пророком любого из смертных, — это утверждение о том, что Навин остановил Луну и Солнце, которые несколько дней после этого всходили на западе, а не на востоке.

И если Навин и Невский — это одно и то же лицо, почитаемое пророком как христианами, так и иудеями и магометанами, то легко понять, что подобные способности смогли бы поставить пророка почти в один ряд с архангелами. Но Навин не был архангелом. Посмотрите на разницу в пропорциях между Михаилом и Навином. Очевидно сходство с петербургскими барельефами, на которых изображены обычные люди рядом с «учителями», которым, судя по всему, и принадлежал когда-то Санкт-Петербург: Скульптура на здании у арки Главного штаба в Санкт-Петербурге

И вот ежели человек смог уподобиться богам, тогда становится ясно, за что его так почитают, несмотря на то, что вся его жизнь была сплошной чередой военных преступлений и преступлений против человечности, не имеющих срока давности. Вот почему для него построили мавзолей в городе, который он, вероятно, когда-то разрушил до основания, а местных жителей истребил всех до единого. Благодарные потомки, поселившиеся на «святой земле», построили Иисусу посмертный дворец с усыпальницей: «Могила Иисуса» — гласила надпись в часовне Александра Невского в Санкт-Петербурге

И как? И что? Это могила Иисуса Христа или другого Иисуса? Может быть, конечно, что и Христа, но скорее всего, посвящённые прекрасно знали: здесь покоится прах человека, которому при жизни были по плечу способности архангелов. Теперь могилы нет. Почему нет? Вопрос риторический… Но думаю, что, вероятнее всего, она на месте, только замаскирована и охраняется от любопытных глаз. Хотя, может быть тело Иисуса теперь покоится вовсе не в храме, а в Эрмитаже: Рака Александра Невского. Эрмитаж

Вопросы, вопросы, и никаких внятных ответов. Бесспорно во всей этой истории только одно: мы ничего не знаем о своём прошлом, и кто-то очень старается не допустить, чтобы мы узнали хотя бы малую часть того, что сокрыто под завалами писателей-историков и писателей евангелий.

Автор: kadykchanskiy

Источник: www.tart-aria.info