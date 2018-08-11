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Жемчужина альтернативной истории: лекция А.Т. Фоменко для Ассоциации „Протоистория”, ч. 2

11:44. 11 августа 2018 Просмотров - 25 Нет комментариев Опубликовал:
Любопытное уже с первых минут. Демонстрируя старинную римскую карту мира, сворачивающуюся прямо таки в обойный рулон, Анатолий Тимофеевич заметил, что „раньше моря рисовали в виде рек”. Тут же вспомнилось утверждение Сундакова, что когда-то на Руси левый берег реки называли… морем (12:00 у Сундакова)! Вот и пойми, куда же „пропали” этруски…


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: история, наука, нф, Фоменко, хронология
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