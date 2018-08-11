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Уничтожить конкурента. Западный бизнес в России (Познавательное ТВ, Денис Соколов)

22:52. 11 августа 2018 Просмотров - 31 Нет комментариев Опубликовал:

Денис Соколов: Как западные корпорации ведут бизнес в России. Отрывки из книги “Чёрные буйволы бизнеса”.
Начало: https://youtu.be/KD1I1ygUs-s
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

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