Уничтожить конкурента. Западный бизнес в России (Познавательное ТВ, Денис Соколов)
22:52. 11 августа 2018 Просмотров - 31 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Денис Соколов: Как западные корпорации ведут бизнес в России. Отрывки из книги “Чёрные буйволы бизнеса”.
Начало: https://youtu.be/KD1I1ygUs-s
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Источник: www.youtube.com