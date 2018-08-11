Уничтожить конкурента. Западный бизнес в России (Познавательное ТВ, Денис Соколов)

Денис Соколов: Как западные корпорации ведут бизнес в России. Отрывки из книги “Чёрные буйволы бизнеса”.

Начало: https://youtu.be/KD1I1ygUs-s

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Источник: www.youtube.com