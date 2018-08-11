Сводки от ополчения Новороссии 11 августа 2018
- 08:00 Шокирующий доклад ООН: ВСУ виновны в военных преступлениях, армия РФ не найдена, в ДНР смогут засудить Украину.
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Шокирующий доклад ООН: ВСУ виновны в военных преступлениях, армия РФ не найдена, в ДНР смогут засудить Украину
Доклад Управления ООН по правам человека, подготовленный верховным комиссаром и охватывающий события под Иловайском 2014-го года, оказался шокирующим для Украины.
Экс-министр обороны, политик Анатолий Гриценко даже успел назвать этот доклад «политически ангажированным». Проблема в том, что не так просто раскритиковать подобного рода исследования в силу авторитета ООН, заявляют в Киеве.
В докладе говорится, что в 2014 году во время боевых действий в Иловайском котле украинскими карательными подразделениями были допущены нарушения прав человека и международного права. При этом Россия, на участии которой в Иловайском котле настаивает официальный Киев, в докладе практически не упоминается.
Украинское издание «Вести» проанализировало доклад вместе с экспертами и выяснило его суть, а также последствия, к которым приведёт появление этого документа. Одно из последствий — жители Иловайска могут подавать в Европейский суд по правам человека на Украину с требованием компенсации за разрушенные во время боевых действий дома и другие возможные потери.
В городе разрушена треть зданий, украинские военные убивали гражданских
Во-первых, отмечаются колоссальные нарушения прав человека, установленные экспертами Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). «Стороны конфликта использовали оружие взрывного действия в населённых пунктах без соблюдения принципов различения, пропорциональности и применения предохранительных мер, — говорится в тексте. — Случаи… свидетельствуют, что во время боевых действий под Иловайском все стороны конфликта совершали серьёзные нарушения прав человека и международного гуманитарного права».
Приводятся конкретные примеры. «Вследствие обстрелов Иловайска и двух соседних сёл непосредственно в момент боёв, по данным ООН, погибло минимум 36 гражданских (18 мужчин и столько же женщин)», — приводит статистику УВКПЧ.
Также, по словам главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фионы Фрейзер, результат обстрела Иловайска — разрушение трети частных домов города и повреждение 116 многоэтажных зданий.
Говорится и о многочисленных сообщениях, что в момент событий под Иловайском украинские каратели убивали гражданских лиц и «тех, кто был лишён боеспособности» (так называемые лица «hors de combat» — некомбатанты — люди, не участвующие в боевых действиях).
«Задокументировано убийство четверых гражданских лиц в Иловайске, 2 из них совершены добровольцами украинских батальонов. Одно гражданское лицо, которое находилось под стражей у батальонов, погибло вследствие обстрела», — говорится в отчёте.
«УВКПЧ задокументировало сообщение о том, что в Иловайске и окрестных селах украинские силы применяли пытки и жестокое обращение относительно мужчин возрастом от 30 до 66 лет. Жертвы подозревали в том, что они были членами вооруженных групп либо были связаны с ними другим образом. В Иловайске в период с 18 по 28 августа 2014 года жертв удерживали в школе № 14 добровольческим батальоном „Донбасс”, который воевал в составе украинских сил. Условия, в которых содержались мужчины, можно приравнять к жестокому обращению. Жертвы избивались. УВКПЧ задокументировало случаи тринадцати лиц из Иловайска или окрестных сел, которые подвергались пыткам или жестокому обращению», — отмечается в докладе.
При этом Россия в документе в контексте боевых действий по сути не упоминается. Определение «Россия — агрессор» также отсутствует. Если смотреть на документ в общем, то вывод однозначный: две части Украины воюют между собой. Украинская официальная трактовка ситуации — прямо противоположна.
Показательно в этом смысле, что об участии в конфликте российских военных говорится не прямо — а исключительно со ссылкой на украинские источники. Вот типичная в этом плане цитата:
«До 27 августа 2014 года украинские силы были окружены вооружёнными группами, которые, по данным Правительства Украины, получили подкрепление в виде вооруженных подразделений и оружия из Российской Федерации, — отмечают исследователи УВКПЧ. — Согласно Канцелярии Прокурора Международного уголовного суда, интенсивность боёв в Иловайске объяснялась «вероятным притоком войск, транспортных средств и вооружения из РФ для укрепления позиций вооружённых групп».
Всё очень серьезно
Эксперты, опрошенные «Вестями», утверждают, что документы и исследования такого рода являются маркерами, и читать их нужно «образно».
«Дело в том, что их смысл прячется между строк. Они дают определенные и очевидные для внимательных читателей месседжи. За каждым документом и отчетом такого рода стоит огромный труд большого количества дорогостоящих специалистов, а международное сообщество просто так свои деньги не тратит», — сказал Сергей Гончаренко, завкафедрой прав человека, международного и европейского права Академии адвокатуры Украины.
По его словам, стоит ждать дальнейшего шага по согласованию организациями высокого уровня (ООН, ОБСЕ) единой позиции в отношении конфликта на Донбассе.
«Скорее всего, нынешний документ — это попытка выработать определенную систему концептуальных положений, чтобы четко и окончательно оценить то, что происходило в мире и в Украине в тот момент. Ведь оценки сейчас разновекторные, и так дальше длиться не может: должна быть общая платформа», — утверждает юрист.
При этом отсутствие прямых ссылок на участие вооруженных сил РФ украинские эксперты считают дурной новостью. «Нам это не на пользу — но это лишь один частный случай, где РФ, очевидно, удалось пережать дипломатически и обеспечить подготовку такого документа, — украинский считает политолог-международник, экс-нардеп Тарас Черновил. — Вторжение без объявления войны — одно из тяжелейших военных преступлений в мире. И РФ задействует все возможности, чтобы инициировать выгодные ей расследования в Секретариате ООН — им влияния хватит».
Воспользоваться отчётом, как основанием для инициирования военного трибунала (как уже успел заявить ряд украинских политиков) Киеву не удастся.
«Ведь легитимность трибуналов обеспечивается Совбезом ООН, где у РФ есть право вето. Но не секрет и то, что ООН не пишет односторонних документов — и в этом так же: плюс-минус реальное описание ситуации, причем как в пользу (или в „минус” — Авт.) одной, так и другой стороне конфликта», — говорит другой украинский политолог-международник Антон Кучухидзе.
Практическое применение документ может получить для местных жителей, пострадавших прямо или косвенно в августе 2014-го (а также тех, чьи дома или многоэтажки были разрушены или получили повреждение в ходе боёв). Опираясь на документ, они смогут претендовать на компенсации, посредством исков в Европейский суд по правам человека.
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Женщина-инвалид с посёлка Трудовские: это не война – это помешательство
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Сделано на Донбассе: Каким оружием бойцы ДНР воюют с ВСУ (ФОТО)
Антиснайперская винтовка с боеприпасами от зенитной установки, двухкалиберный пистолет и мобильная реактивная система залпового огня «Чебурашка» — за годы войны в Донецкой народной республике наладили производство собственного оружия.
Насколько силен военно-промышленный комплекс ДНР и с помощью каких разработок ополченцы намерены отстаивать независимость республики — в материале РИА Новости.
Залп «Чебурашки»
Впервые реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Чебурашка» представили широкой публике 9 мая 2018 года на параде Победы в Донецке. А уже через две недели ракетные войска тактического назначения ДНР применили новую технику против Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки. В ответ на гибель комбата Олега Мамиева (позывной Мамай) ракетчики уничтожили огневую точку противника, наглядно продемонстрировав эффективность, точность и мощь «Чебурашки».
Донецкие оружейники разработали сразу два типа РСЗО. Система, в зависимости от модификации, оснащается одним или двумя блоками направляющих на 32 и 64 выстрела соответственно.
Боевые модули размещаются на шасси автомобиля КрАЗ-260. Заявленная дальность стрельбы «Чебурашки» — от шестисот метров до десяти километров. Общий вес взрывчатого вещества 64-х реактивных 217-миллиметровых снарядов в тротиловом эквиваленте — более трех тонн. Заряжается система вручную. Пуск ракет осуществляется с проводного пульта переключением тумблеров. Таким образом, скорострельность РСЗО зависит от расторопности оператора. При этом вести огонь можно как одиночными выстрелами, так и залпом.
По словам российского военного эксперта Алексея Леонкова, сравнивать «Чебурашку» с комплексами «Град» или «Смерч» все же не стоит: «Донецкие ракетные системы сделаны довольно качественно, но по боевым характеристикам уступают серийной технике российских артиллеристов-ракетчиков. За нашими РСЗО стоит целая военно-техническая наука. Компоненты систем, направляющие, ракеты — все это создается с глубоким знанием дела.
Но, если разбираться в баллистике, из „Чебурашки“ можно эффективно вести огонь по противнику на небольших дистанциях. Насколько долговечны эти РСЗО, неизвестно. Предположу, что на несколько десятков залпов их хватит. Учитывая, что система производится на местных предприятиях, их парк в ДНР восполнят без особого труда».
Главная задача нового оружия, считает эксперт, — противодействие возможным масштабным прорывам украинской армии через линию соприкосновения. Особой точности в таких условиях не требуется — нужно наносить максимальный огневой урон по большим площадям.
Можно вспомнить, что глава ДНР Александр Захарченко сообщал и о скором создании морской версии «Чебурашки». Но подробностей об этой РСЗО на сегодняшний день в открытых источниках нет.
© Фото: «Донецк 24»
Реактивные системы залпового огня «Снежинка» и «Чебурашка» на выставке в ДНР
Антиснайперские меры
Сверхмощную крупнокалиберную антиснайперскую винтовку «Сепаратист» вряд ли можно назвать обычным стрелковым оружием — это скорее небольшая пушка. Она создана на базе знаменитой зенитной установки ЗУ-23, от которой позаимствованы ствол и ствольная коробка. Калибр тот же — 23 миллиметра. Огонь ведется одиночными выстрелами — фугасными, бронебойными, осколочно-зажигательными и обычными боеприпасами.
Очевидно, что стрелять из этой винтовки с обычных сошек — и тем более с рук — невозможно. Оружие слишком тяжелое, почти 45 килограммов. Специально для него донецкие умельцы сварили массивную треногу, а мощный дульный тормоз снижает отдачу до минимума. «Сепаратист» оснащен оптическим прицелом, дальность стрельбы — до трех с половиной километров. Можно пробить легкую бронетехнику и стены кирпичных зданий.
Из-за чрезмерной громоздкости оружия производители, скорее всего, ограничатся небольшой партией. К плюсам «Сепаратиста» можно отнести практически неограниченный ресурс ствола: из винтовки ведется одиночная стрельба, а не автоматическая, как из зенитных установок.
«Такие переделки — вынужденная мера при отсутствии внешних поставок. Это еще раз подтверждает то, что Россия не снабжает ополченцев ДНР оружием и боеприпасами», — считает Леонков.
© Фото: «Донецк 24»
Винтовка «Сепаратист» на выставке в ДНР
Здесь можно провести параллель с Великой Отечественной войной: когда гитлеровцы отрезали Одессу от Большой земли, защитникам города остро не хватало бронетехники, а местные заводы не могли выпускать полноценные танки. Легкие танки НИ-1 («На испуг») спешно сконструировали летом-осенью 1941-го на основе гусеничного трактора СТЗ-5. Его обшивали броней и устанавливали легкое вооружение — 37-миллиметровую пушку или пулеметы.
Расчет был на психологический эффект: бронетракторы с включенными фарами и сиренами двигались на румынские траншеи без артиллерийской поддержки, ужасающе громыхая ходовой частью.
Еще одна новинка ДНР в области стрелкового оружия — снайперская винтовка «Дончанка» с продольно-скользящим затвором.
Как объяснили военные руководители республики, эта разработка — ответ на поставки украинской армии американских винтовок Barrett M107A1. «Дончанка» уже успешно опробована в районе боевых действий.
Ее размеры скромнее по сравнению с «Сепаратистом»: длина — 2,4 метра, вес — 27 килограммов. Однако калибр тоже внушительный — 14,5 миллиметра. Прицельная дальность — до 1200 метров. Прицел и ствол для первых образцов оружия заимствовали у пулемета «Утес». Но к сегодняшнему дню в ДНР освоили производство комплектующих.
© Фото: «Донецк 24»
Винтовка «Дончанка» на выставке в ДНР
Оружие ближнего боя
Пистолет «Оплот» — полностью «домашняя» разработка донбасских оружейников. Его главная особенность — два съемных взаимозаменяемых ствола под разные патроны — калибра 7,62 миллиметра и 9×19 «Парабеллум». Первый вариант в основном предназначен для армейских подразделений. Такой «Оплот» может пробивать бронежилеты первого и второго классов защиты. Чуть менее мощную модификацию планирует использовать полиция.
Учитывая, что в ДНР нет собственного производства патронов, универсальность оружия и его способность использовать боеприпасы разного типа — ключевые факторы. Дело в том, что донецкие военнослужащие часто добывают у украинских военных трофейные патроны как раз натовского образца, а не привычные 9×18 от пистолета Макарова.
«Оплот» напоминает по форме старый советский «ТТ», но за основу взята схема «Браунинга». Емкость магазина — десять патронов. Скорострельность — 30 выстрелов в минуту, а прицельная дальность — полсотни метров.
Специально для Внутренних войск Государственная инновационная компания ДНР разработала и одноименный пистолет-пулемет. Девятимиллиметровое оружие предназначено для боев в городских условиях и спецопераций. Из «Оплота» можно вести огонь как одиночными выстрелами, так и очередями. Прицельная дальность — более 50 метров, емкость магазина — 20 патронов. Пистолет-пулемет отличается довольно высокой скорострельностью: 850 выстрелов в минуту.
© Фото: «Донецк 24»
Пистолет-пулемет «Оплот» на выставке в ДНР
«У донецких оружейников есть все средства и возможности, чтобы производить собственное оружие, — говорит Алексей Леонков. — На территории ДНР и ЛНР раньше находились армейские склады. И, как правило, рядом с ними располагаются предприятия, которые восстанавливают и обслуживают военную технику.
Киев, кстати, тоже пытается поставить на ход танки из старых запасов, но у них не все получается. Думаю, успех ДНР обусловлен огромной мотивацией. Здесь работают на совесть, потому что понимают: любая осечка, неисправность или плохое качество вооружения может привести к гибели мирных жителей».
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Николай Протопопов
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Состояние защитников Донбасса стойкое, ждем приказа: Вперед! – боец “Балу”
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