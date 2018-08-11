Сводки от ополчения Новороссии 11 августа 2018

Доклад Управления ООН по правам человека, подготовленный верховным комиссаром и охватывающий события под Иловайском 2014-го года, оказался шокирующим для Украины.

Экс-министр обороны, политик Анатолий Гриценко даже успел назвать этот доклад «политически ангажированным». Проблема в том, что не так просто раскритиковать подобного рода исследования в силу авторитета ООН, заявляют в Киеве.

В докладе говорится, что в 2014 году во время боевых действий в Иловайском котле украинскими карательными подразделениями были допущены нарушения прав человека и международного права. При этом Россия, на участии которой в Иловайском котле настаивает официальный Киев, в докладе практически не упоминается.

Украинское издание «Вести» проанализировало доклад вместе с экспертами и выяснило его суть, а также последствия, к которым приведёт появление этого документа. Одно из последствий — жители Иловайска могут подавать в Европейский суд по правам человека на Украину с требованием компенсации за разрушенные во время боевых действий дома и другие возможные потери.

В городе разрушена треть зданий, украинские военные убивали гражданских

Во-первых, отмечаются колоссальные нарушения прав человека, установленные экспертами Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). «Стороны конфликта использовали оружие взрывного действия в населённых пунктах без соблюдения принципов различения, пропорциональности и применения предохранительных мер, — говорится в тексте. — Случаи… свидетельствуют, что во время боевых действий под Иловайском все стороны конфликта совершали серьёзные нарушения прав человека и международного гуманитарного права».

Приводятся конкретные примеры. «Вследствие обстрелов Иловайска и двух соседних сёл непосредственно в момент боёв, по данным ООН, погибло минимум 36 гражданских (18 мужчин и столько же женщин)», — приводит статистику УВКПЧ.

Также, по словам главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фионы Фрейзер, результат обстрела Иловайска — разрушение трети частных домов города и повреждение 116 многоэтажных зданий.

Говорится и о многочисленных сообщениях, что в момент событий под Иловайском украинские каратели убивали гражданских лиц и «тех, кто был лишён боеспособности» (так называемые лица «hors de combat» — некомбатанты — люди, ​не участвующие в боевых действиях).

«Задокументировано убийство четверых гражданских лиц в Иловайске, 2 из них совершены добровольцами украинских батальонов. Одно гражданское лицо, которое находилось под стражей у батальонов, погибло вследствие обстрела», — говорится в отчёте.

«УВКПЧ задокументировало сообщение о том, что в Иловайске и окрестных селах украинские силы применяли пытки и жестокое обращение относительно мужчин возрастом от 30 до 66 лет. Жертвы подозревали в том, что они были членами вооруженных групп либо были связаны с ними другим образом. В Иловайске в период с 18 по 28 августа 2014 года жертв удерживали в школе № 14 добровольческим батальоном „Донбасс”, который воевал в составе украинских сил. Условия, в которых содержались мужчины, можно приравнять к жестокому обращению. Жертвы избивались. УВКПЧ задокументировало случаи тринадцати лиц из Иловайска или окрестных сел, которые подвергались пыткам или жестокому обращению», — отмечается в докладе.

При этом Россия в документе в контексте боевых действий по сути не упоминается. Определение «Россия — агрессор» также отсутствует. Если смотреть на документ в общем, то вывод однозначный: две части Украины воюют между собой. Украинская официальная трактовка ситуации — прямо противоположна.

Показательно в этом смысле, что об участии в конфликте российских военных говорится не прямо — а исключительно со ссылкой на украинские источники. Вот типичная в этом плане цитата:

«До 27 августа 2014 года украинские силы были окружены вооружёнными группами, которые, по данным Правительства Украины, получили подкрепление в виде вооруженных подразделений и оружия из Российской Федерации, — отмечают исследователи УВКПЧ. — Согласно Канцелярии Прокурора Международного уголовного суда, интенсивность боёв в Иловайске объяснялась «вероятным притоком войск, транспортных средств и вооружения из РФ для укрепления позиций вооружённых групп».

Всё очень серьезно

Эксперты, опрошенные «Вестями», утверждают, что документы и исследования такого рода являются маркерами, и читать их нужно «образно».

«Дело в том, что их смысл прячется между строк. Они дают определенные и очевидные для внимательных читателей месседжи. За каждым документом и отчетом такого рода стоит огромный труд большого количества дорогостоящих специалистов, а международное сообщество просто так свои деньги не тратит», — сказал Сергей Гончаренко, завкафедрой прав человека, международного и европейского права Академии адвокатуры Украины.

По его словам, стоит ждать дальнейшего шага по согласованию организациями высокого уровня (ООН, ОБСЕ) единой позиции в отношении конфликта на Донбассе.

«Скорее всего, нынешний документ — это попытка выработать определенную систему концептуальных положений, чтобы четко и окончательно оценить то, что происходило в мире и в Украине в тот момент. Ведь оценки сейчас разновекторные, и так дальше длиться не может: должна быть общая платформа», — утверждает юрист.

При этом отсутствие прямых ссылок на участие вооруженных сил РФ украинские эксперты считают дурной новостью. «Нам это не на пользу — но это лишь один частный случай, где РФ, очевидно, удалось пережать дипломатически и обеспечить подготовку такого документа, — украинский считает политолог-международник, экс-нардеп Тарас Черновил. — Вторжение без объявления войны — одно из тяжелейших военных преступлений в мире. И РФ задействует все возможности, чтобы инициировать выгодные ей расследования в Секретариате ООН — им влияния хватит».

Воспользоваться отчётом, как основанием для инициирования военного трибунала (как уже успел заявить ряд украинских политиков) Киеву не удастся.

«Ведь легитимность трибуналов обеспечивается Совбезом ООН, где у РФ есть право вето. Но не секрет и то, что ООН не пишет односторонних документов — и в этом так же: плюс-минус реальное описание ситуации, причем как в пользу (или в „минус” — Авт.) одной, так и другой стороне конфликта», — говорит другой украинский политолог-международник Антон Кучухидзе.

Практическое применение документ может получить для местных жителей, пострадавших прямо или косвенно в августе 2014-го (а также тех, чьи дома или многоэтажки были разрушены или получили повреждение в ходе боёв). Опираясь на документ, они смогут претендовать на компенсации, посредством исков в Европейский суд по правам человека.

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