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СМИ США: зеркальный ответ России на санкции США окажет губительное воздействие на американскую экономику

19:21. 11 августа 2018 Просмотров - 101 Один комментарий Опубликовал:

Смешно наблюдать за тем, как заокеанские политиканы всеми силами пытаются вернуть себе титул мирового гегемона, причем для достижения своей цели они используют контрпродуктивные методы.

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Как известно, буквально на днях США решили ввести в отношении России очередной пакет санкций из-за «использования химического оружия в Солсбери». Абсолютно абсурдная и категорически неприемлемая формулировка, поскольку доказательства причастности Москвы к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери так и не были предоставлены, а все потому, что их нет.

Сейчас Штаты вышли на тропу экономической войны с Россией, вот только свои возможности в этой битве, а также последствия они явно не проанализировали.

Как заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, целью западной агрессии является экономическое сдерживание страны, однако, учитывая опыт прошлых лет, сделать это США явно не удастся.

Аналогичное заявление сделала представитель МИД Мария Захарова, которая объяснила агрессию Белого дома тем, что страна «Теряет ресурсы дальнейшего развития, те самые ресурсы, которых им хватало для выхода из регулярных кризисов, которые действительно переживает мир. Этих ресурсов больше нет, и нужны все новые и новые, нужна реальная экспансия, политическая, финансовая, экономическая».

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Впрочем, пытаясь вывести Москву, Вашингтон забывает, что играет с огнем. Если же в США полагают, что с российской стороны не последует никакого ответа, то они глубоко ошибаются.

По сообщению внешнеполитического ведомства России, правительство уже готовит зеркальный ответ на введенные санкции. Причем, ответные меры будут носить куда более жесткий характер, нежели антироссийские ограничения, что начинают осознавать уже и американцы.

Как считает обозреватель издания The Hill Ричард Савайя, антироссийская риторика нанесет серьезный урон США, поскольку, во-первых, будут усугублены отношения с Европой, которая будет ждать аналогичного выпада в свою сторону, а во-вторых, страна лишится многомиллиардного состояния из-за потери российских рынков, на которые найдется спрос как в европейских государствах, так и в странах Азии.

А вишенкой на торте станет то, что рейтинг российского лидера Владимира Путина на мировой арене еще больше взлетит, поскольку он умело справляется с истерией западных политиков и грамотно использует промахи агрессоров на благо своей страны и проживающих в ней людях.

В свою очередь, США активно роют яму сами себе, перечеркивая все возможности сотрудничества с Россией и подводя свое государство к экономическому кризису.

Метки: антироссийские санкции, котрсанкции
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Один комментарий»

  • 1319 815
    Инсургент 11 августа 2018 в 19:49 Ссылка Пометить
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    самый губительный ответ на санкции для сша это национализация ранее проданных/приватизированных предприятий росии, конфискация незаконно нажитых средств у их холуев с одновременной их депортацией по месту 2 го гражданства… вот это будет ответ, а это.. проза дня…

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