Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 августа 2018
- 12:32 Подготовка к наступлению в Идлибе.
- 07:30 Ад в чёрной пустыне: ВКС и армия Сирии выжигают боевиков (ВИДЕО, ФОТО 18+).
- 00:17 Сирия: российские военные отразили атаку на авиабазу Хмеймим.
Подготовка к наступлению в Идлибе
Продолжается активная переброска техники сирийской армии на фронт в северной Хаме и южном Идлибе.
Как и говорилось ранее https://colonelcassad.livejournal.com/4375556.html, подготовка к наступательной операции уже ведется.
Одновременно продолжаются авиаудары на фронте в Северной Хаме и Южном Идлибе.
Вчера особенно сильно обрабатывали позиции боевиков в районе Хан-Шейхуна.
А вот и знакомые клоуны. Ищут хим.оружие Асада.
Как и ранее, Эль-Латаминский выступ является одним из потенциальных районов масштабного сражения.
Стоит отметить, что политическое крыло курдов Рожавы поддерживает операции, которые приведут к деоккупации северной Сирии, включая Идлиб и Африн. Ильхам Ахмед заявила, что "Все иностранные силы должны выйти из Сирии".
После очередного раунда переговоров, курды готовы поддержать освобождение Идлиба, а также способствовать возвращению беженцев в свои дома.
Кроме того, сирийские источники подтверждают, что из провинции Дейр-эз-Зор на фронт к западу от Алеппо переброшено 12 автобусов с бойцами "Хезбаллы", так что ливанцы с большой долей вероятности тоже примут участие в операциях в Идлибе.
Тяжелый бульдозер боевиков.
Боевики в свою очередь готовятся к очередному сражению, подтягивая на юг Идлиба дополнительные силы. В качестве ответных действий на авиаудары, они занимаются обстрелами позиций САА из артиллерии и РСЗО.
Асаду пора прийти в страну "зеленых автобусов".
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Ад в чёрной пустыне: ВКС и армия Сирии выжигают боевиков (ВИДЕО, ФОТО 18+)
Военкор «Русской Весны» Олег Блохин сопровождает сирийскую армию, начавшую операцию по зачистке от остатков ИГИЛ пустыни в провинции Сувейда на юге САР. В новом репортаже он рассказывает о последних днях операции против террористов.
Уже несколько дней продолжается операция по зачистке восточной части провинции Сувейда от боевиков ИГИЛ. Началась она сразу же после окончания компании по уничтожения анклава ИГИЛ* в Южном Дераа.
Участие в операции принимает довольно внушительная компания САА, а именно: третья, десятая, четырнадцатая и пятнадцатая дивизии. Наступают они с запада, южнее движутся отряды ополчения Рашида. С севера наступают первая и третья дивизии САА.
Схема движения, как и в предыдущих компаниях — сперва по выявленным наземной и воздушной разведкой целям работают летуны и артелы, после идёт пехота. Темп сирийцы набрали хороший. За день проходят от 15 и более км. На сегодня это выглядит избиением младенца. В роли этого самого младенца выступают некогда грозные даеши*. На сегодня они не могут оказать сколько-нибудь внятного сопротивления. Ситуация на этой войне полностью поменялась в пользу правительственных сил.
Кровавый террор ИГИЛ
Со стороны даешей было два выпада, с довольно ощутимыми последствиями. Первый — нападение на прилегающие к пустыне населенные пункты, где они убили и ранили порядка трёхсот человек, преимущественно гражданских и сумели взять заложников. Второй их выпад — нападение на аэробазу, расположенную в той же провинции Сувейда, итогом которого стала гибель порядка сорока ее защитников и материальный ущерб.
Эти выпады со стороны духов лишь ускорили решение вопроса о их полной ликвидации.
Чёрная пустыня
На сегодня зачистка происходит в Чёрной пустыне. Сама по себе она довольно уникальна. Мне довелось повидать немало разных пустынь в Африке и на Ближнем Востоке. Такую я вижу впервые. Это вроде как обычная пустыня, которая сплошь покрыта чёрными вулканического происхождения камнями. Ими покрыта равнинная часть, холмы, горы впадины — всё, абсолютно всё. Камни чёрного цвета, потому я и называю ее чёрной…
Для транспорта пустыня полностью непроходима. Это малость замедляет продвижение, так как для движения техники в самой пустыне приходится прокладывать дороги, что отнимает немало времени. Хотя сейчас уже весь процесс отлажен полностью и прокладка новых дорог происходит довольно быстро. Правда двигаться по ним быстро могут только танки и бэхи. Обычные машины могут передвигаться со скоростью до 40 км/ ч.
По пустыне видно большое количество опорников и одиночных позиций, скорее всего обустроенных духами, которые на сегодня они покинули. Сейчас их загнали в один горный массив, где они оборудовали в качестве лагерей и укрытий пещеры.
Хитрый ход террористов
После работы арты и авиации, отмечается постепенный отход их оттуда вглубь пустыни. Сегодня эти вундеркинды решили скреативить, чем очень повеселили всех. В местах, где есть уверенный приём сотовой связи, вдруг обнаружилось большое количество работающих телефонов, что давало предположение о нахождении ровно такого же количества духов — порядка 60 голов. То место сразу же проверили летуны — никого… Появилась ещё парочка таких же мест, и там летуны никого не увидели. Ни пещер, ни каких-либо укрытий обнаружено не было. И тут один из беспилотов поймал движение мотоциклиста. В месте, где он остановился, тоже увидели до двух десятков работающих телефонов…
Попытка креатива была оценена, но так и осталась попыткой.
На сегодня от исходной линии на восток пройдено порядка 60 км. Теперь решено увеличить темп с севера на юг. Помимо зачистки пустыни и уничтожения группировки ИГИЛ, идёт отработка взаимодействия при сближении своих подразделений. Проблема дружеского огня не нова, её последствия всегда мало приятны. На сегодня взаимодействие наступающих и беспилотов налажено очень толково, что пока позволяет избежать этой проблемы, что не может не радовать. На сегодня пока все. Ждём, когда сирийцы полностью выкурят духов из пещер, в которых наверняка будет много чего интересного.
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Олег Блохин, Сирия, провинция Сувейда, 10 августа 2018 год.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Сирия: российские военные отразили атаку на авиабазу Хмеймим
Средства ПВО российской авиационной базы Хмеймим сбили 2 беспилотных летательных аппарата, запущенных с оккупированной террористами территории в горах сирийской провинции Латакия, сообщает Министерство обороны РФ.
Беспилотники были уничтожены на значительном удалении от российской базы штатными зенитными огневыми средствами, рассказал руководитель Центра примирения враждующих сторон в САР генерал Алексей Цыганков. Он уточнил, что пострадавших или материального ущерба в результате налёта дронов нет. Военная база группировки Вооружённых сил РФ функционирует в штатном режиме.
Генерал-майор Цыганков в очередной раз призвал полевых командиров бандформирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования.
В последние месяцы комплексы ПВО чуть ли не ежедневно перехватывают небольшие летательные аппараты боевиков рядом с авиабазой ВКС Хмеймим. Как сообщалось, террористы из зоны деэскалации Идлиб прикрепляют к своим БПЛА самодельные бомбы.
Для отражения этих налётов обычно применяется ЗРПК «Панцирь».
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