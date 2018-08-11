Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 августа 2018

Военкор «Русской Весны» Олег Блохин сопровождает сирийскую армию, начавшую операцию по зачистке от остатков ИГИЛ пустыни в провинции Сувейда на юге САР. В новом репортаже он рассказывает о последних днях операции против террористов.​

Уже несколько дней продолжается операция по зачистке восточной части провинции Сувейда от боевиков ИГИЛ. Началась она сразу же после окончания компании по уничтожения анклава ИГИЛ* в Южном Дераа.

Участие в операции принимает довольно внушительная компания САА, а именно: третья, десятая, четырнадцатая и пятнадцатая дивизии. Наступают они с запада, южнее движутся отряды ополчения Рашида. С севера наступают первая и третья дивизии САА.

Схема движения, как и в предыдущих компаниях — сперва по выявленным наземной и воздушной разведкой целям работают летуны и артелы, после идёт пехота. Темп сирийцы набрали хороший. За день проходят от 15 и более км. На сегодня это выглядит избиением младенца. В роли этого самого младенца выступают некогда грозные даеши*. На сегодня они не могут оказать сколько-нибудь внятного сопротивления. Ситуация на этой войне полностью поменялась в пользу правительственных сил.

Кровавый террор ИГИЛ

Со стороны даешей было два выпада, с довольно ощутимыми последствиями. Первый — нападение на прилегающие к пустыне населенные пункты, где они убили и ранили порядка трёхсот человек, преимущественно гражданских и сумели взять заложников. Второй их выпад — нападение на аэробазу, расположенную в той же провинции Сувейда, итогом которого стала гибель порядка сорока ее защитников и материальный ущерб.

Эти выпады со стороны духов лишь ускорили решение вопроса о их полной ликвидации.

Чёрная пустыня

На сегодня зачистка происходит в Чёрной пустыне. Сама по себе она довольно уникальна. Мне довелось повидать немало разных пустынь в Африке и на Ближнем Востоке. Такую я вижу впервые. Это вроде как обычная пустыня, которая сплошь покрыта чёрными вулканического происхождения камнями. Ими покрыта равнинная часть, холмы, горы впадины — всё, абсолютно всё. Камни чёрного цвета, потому я и называю ее чёрной…

Для транспорта пустыня полностью непроходима. Это малость замедляет продвижение, так как для движения техники в самой пустыне приходится прокладывать дороги, что отнимает немало времени. Хотя сейчас уже весь процесс отлажен полностью и прокладка новых дорог происходит довольно быстро. Правда двигаться по ним быстро могут только танки и бэхи. Обычные машины могут передвигаться со скоростью до 40 км/ ч.

По пустыне видно большое количество опорников и одиночных позиций, скорее всего обустроенных духами, которые на сегодня они покинули. Сейчас их загнали в один горный массив, где они оборудовали в качестве лагерей и укрытий пещеры.

Хитрый ход террористов

После работы арты и авиации, отмечается постепенный отход их оттуда вглубь пустыни. Сегодня эти вундеркинды решили скреативить, чем очень повеселили всех. В местах, где есть уверенный приём сотовой связи, вдруг обнаружилось большое количество работающих телефонов, что давало предположение о нахождении ровно такого же количества духов — порядка 60 голов. То место сразу же проверили летуны — никого… Появилась ещё парочка таких же мест, и там летуны никого не увидели. Ни пещер, ни каких-либо укрытий обнаружено не было. И тут один из беспилотов поймал движение мотоциклиста. В месте, где он остановился, тоже увидели до двух десятков работающих телефонов…

Попытка креатива была оценена, но так и осталась попыткой.

На сегодня от исходной линии на восток пройдено порядка 60 км. Теперь решено увеличить темп с севера на юг. Помимо зачистки пустыни и уничтожения группировки ИГИЛ, идёт отработка взаимодействия при сближении своих подразделений. Проблема дружеского огня не нова, её последствия всегда мало приятны. На сегодня взаимодействие наступающих и беспилотов налажено очень толково, что пока позволяет избежать этой проблемы, что не может не радовать. На сегодня пока все. Ждём, когда сирийцы полностью выкурят духов из пещер, в которых наверняка будет много чего интересного.

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Олег Блохин, Сирия, провинция Сувейда, 10 августа 2018 год.​

* Запрещенная в РФ террористическая организация.