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Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 августа 2018

14:36. 11 августа 2018 Просмотров - 89 Нет комментариев Опубликовал:

Подготовка к наступлению в Идлибе



Продолжается активная переброска техники сирийской армии на фронт в северной Хаме и южном Идлибе.
Как и говорилось ранее https://colonelcassad.livejournal.com/4375556.html, подготовка к наступательной операции уже ведется.

























Одновременно продолжаются авиаудары на фронте в Северной Хаме и Южном Идлибе.
Вчера особенно сильно обрабатывали позиции боевиков в районе Хан-Шейхуна.




















А вот и знакомые клоуны. Ищут хим.оружие Асада.


Как и ранее, Эль-Латаминский выступ является одним из потенциальных районов масштабного сражения.

Стоит отметить, что политическое крыло курдов Рожавы поддерживает операции, которые приведут к деоккупации северной Сирии, включая Идлиб и Африн. Ильхам Ахмед заявила, что "Все иностранные силы должны выйти из Сирии".
После очередного раунда переговоров, курды готовы поддержать освобождение Идлиба, а также способствовать возвращению беженцев в свои дома.
Кроме того, сирийские источники подтверждают, что из провинции Дейр-эз-Зор на фронт к западу от Алеппо переброшено 12 автобусов с бойцами "Хезбаллы", так что ливанцы с большой долей вероятности тоже примут участие в операциях в Идлибе.


Тяжелый бульдозер боевиков.

Боевики в свою очередь готовятся к очередному сражению, подтягивая на юг Идлиба дополнительные силы. В качестве ответных действий на авиаудары, они занимаются обстрелами позиций САА из артиллерии и РСЗО.













Асаду пора прийти в страну "зеленых автобусов".

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Ад в чёрной пустыне: ВКС и армия Сирии выжигают боевиков (ВИДЕО, ФОТО 18+)

Ад в чёрной пустыне: ВКС и армия Сирии выжигают боевиков (ВИДЕО, ФОТО 18+) | Русская весна

Военкор «Русской Весны» Олег Блохин сопровождает сирийскую армию, начавшую операцию по зачистке от остатков ИГИЛ пустыни в провинции Сувейда на юге САР. В новом репортаже он рассказывает о последних днях операции против террористов.​

Уже несколько дней продолжается операция по зачистке восточной части провинции Сувейда от боевиков ИГИЛ. Началась она сразу же после окончания компании по уничтожения анклава ИГИЛ* в Южном Дераа.

Участие в операции принимает довольно внушительная компания САА, а именно: третья, десятая, четырнадцатая и пятнадцатая дивизии. Наступают они с запада, южнее движутся отряды ополчения Рашида. С севера наступают первая и третья дивизии САА.

Схема движения, как и в предыдущих компаниях — сперва по выявленным наземной и воздушной разведкой целям работают летуны и артелы, после идёт пехота. Темп сирийцы набрали хороший. За день проходят от 15 и более км. На сегодня это выглядит избиением младенца. В роли этого самого младенца выступают некогда грозные даеши*. На сегодня они не могут оказать сколько-нибудь внятного сопротивления. Ситуация на этой войне полностью поменялась в пользу правительственных сил. 

Кровавый террор ИГИЛ

Со стороны даешей было два выпада, с довольно ощутимыми последствиями. Первый — нападение на прилегающие к пустыне населенные пункты, где они убили и ранили порядка трёхсот человек, преимущественно гражданских и сумели взять заложников. Второй их выпад — нападение на аэробазу, расположенную в той же провинции Сувейда, итогом которого стала гибель порядка сорока ее защитников и материальный ущерб. 

Эти выпады со стороны духов лишь ускорили решение вопроса о их полной ликвидации.

Чёрная пустыня

На сегодня зачистка происходит в Чёрной пустыне. Сама по себе она довольно уникальна. Мне довелось повидать немало разных пустынь в Африке и на Ближнем Востоке. Такую я вижу впервые. Это вроде как обычная пустыня, которая сплошь покрыта чёрными вулканического происхождения камнями. Ими покрыта равнинная часть, холмы, горы впадины — всё, абсолютно всё. Камни чёрного цвета, потому я и называю ее чёрной…

Для транспорта пустыня полностью непроходима. Это малость замедляет продвижение, так как для движения техники в самой пустыне приходится прокладывать дороги, что отнимает немало времени. Хотя сейчас уже весь процесс отлажен полностью и прокладка новых дорог происходит довольно быстро. Правда двигаться по ним быстро могут только танки и бэхи. Обычные машины могут передвигаться со скоростью до 40 км/ ч.

По пустыне видно большое количество опорников и одиночных позиций, скорее всего обустроенных духами, которые на сегодня они покинули. Сейчас их загнали в один горный массив, где они оборудовали в качестве лагерей и укрытий пещеры.

Хитрый ход террористов

После работы арты и авиации, отмечается постепенный отход их оттуда вглубь пустыни. Сегодня эти вундеркинды решили скреативить, чем очень повеселили всех. В местах, где есть уверенный приём сотовой связи, вдруг обнаружилось большое количество работающих телефонов, что давало предположение о нахождении ровно такого же количества духов — порядка 60 голов. То место сразу же проверили летуны — никого… Появилась ещё парочка таких же мест, и там летуны никого не увидели. Ни пещер, ни каких-либо укрытий обнаружено не было. И тут один из беспилотов поймал движение мотоциклиста. В месте, где он остановился, тоже увидели до двух десятков работающих телефонов…

Попытка креатива была оценена, но так и осталась попыткой. 

На сегодня от исходной линии на восток пройдено порядка 60 км. Теперь решено увеличить темп с севера на юг. Помимо зачистки пустыни и уничтожения группировки ИГИЛ, идёт отработка взаимодействия при сближении своих подразделений. Проблема дружеского огня не нова, её последствия всегда мало приятны. На сегодня взаимодействие наступающих и беспилотов налажено очень толково, что пока позволяет избежать этой проблемы, что не может не радовать. На сегодня пока все. Ждём, когда сирийцы полностью выкурят духов из пещер, в которых наверняка будет много чего интересного. 

Читайте также: Главаря боевиков разорвало на части при попытке захватить флаг Сирии (ФОТО, ВИДЕО)

Олег Блохин, Сирия, провинция Сувейда, 10 августа 2018 год.​

* Запрещенная в РФ террористическая организация.

Ад в чёрной пустыне: ВКС и армия Сирии выжигают боевиков (ВИДЕО, ФОТО 18+) | Русская весна
Ад в чёрной пустыне: ВКС и армия Сирии выжигают боевиков (ВИДЕО, ФОТО 18+) | Русская весна
Ад в чёрной пустыне: ВКС и армия Сирии выжигают боевиков (ВИДЕО, ФОТО 18+) | Русская весна
Ад в чёрной пустыне: ВКС и армия Сирии выжигают боевиков (ВИДЕО, ФОТО 18+) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Сирия: российские военные отразили атаку на авиабазу Хмеймим

Сирия: российские военные отразили атаку на авиабазу Хмеймим | Русская весна

Средства ПВО российской авиационной базы Хмеймим сбили 2 беспилотных летательных аппарата, запущенных с оккупированной террористами территории в горах сирийской провинции Латакия, сообщает Министерство обороны РФ.

Беспилотники были уничтожены на значительном удалении от российской базы штатными зенитными огневыми средствами, рассказал руководитель Центра примирения враждующих сторон в САР генерал Алексей Цыганков. Он уточнил, что пострадавших или материального ущерба в результате налёта дронов нет. Военная база группировки Вооружённых сил РФ функционирует в штатном режиме.

Генерал-майор Цыганков в очередной раз призвал полевых командиров бандформирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования.

В последние месяцы комплексы ПВО чуть ли не ежедневно перехватывают небольшие летательные аппараты боевиков рядом с авиабазой ВКС Хмеймим. Как сообщалось, террористы из зоны деэскалации Идлиб прикрепляют к своим БПЛА самодельные бомбы.

Для отражения этих налётов обычно применяется ЗРПК «Панцирь».

Читайте подробнее: Сирия: Армия России отражает атаки врага на авиабазу «Хмеймим» — подробности (+ФОТО, КАРТА)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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