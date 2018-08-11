Протесты в Румынии с требованием отставки правительства и новых выборов закончились грандиозным побоищем с полицией.Пострадало около 500 человек (из них несколько десятков полицейских).Правительство социал-демократов отказывается уходить в отставку, но президент осудил полицию за чрезмерное применение силы. Правительство подозревает, что президент хочет руками улицы убрать неудобных министров.Всего в Бухаресте митинговала по данным протестующих более 100 000 человек. Полиция дает несколько меньшие цифры.Под вечер толпа рассосалась, но на завтра обещают вторую серию.Организаторами протестов выступили представители европейской румынской диаспоры, мол плохо живется румынам в Европе, надо снести некомпетентное коррумпированное популистское правительство и сразу жизнь наладится. Примерно как после свержения Чаушеску.Рука Кремля пока что не обнаружена, но я бы не исключал, что и тут, чего-то смешивали в общественных туалетах.Почему все предшествующие правительства, как правые. так и левые, "не сделали как в Европе" – не объясняют. Как заявляют митингующие, за время "свободы", ничего не изменилось – нищета, коррупция, популизм, пренебрежение европейскими ценноcтями. Европейское счастье уж скоро 30 лет как не наступает, но это уже вопрос другой.Но уж в этот раз, точно получится. Наверное. Главное не слишком заострять внимание на том, что Румынии в ЕС отведена роль поставщика дешевой рабочей силы, которого никто и не собирался подтягивать до уровня Западной Европы, как бы этого не хотелось румынским гастарбайтерам.Румуния це Европа чи тоталитарный мордор?Когда к классикам подселили румынских проходимцев.Некоторые всерьез полагают, что местные эсдеки собирались у них строить коммунизм "как при старом режиме".Румыния будет свободной и богатой европейской страной!

Источник: colonelcassad.livejournal.com