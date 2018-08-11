Источник: diletant.media

Пистолет системы Маузера (С-96) оставил яркий след в истории огнестрельного оружия и массовой культуре, являясь при этом прежде всего очень удачным образцом коммерческого оружия.



Производство пистолета, запатентованного на имя Пауля Маузера, началось в 1896 году. Имел ли сам директор фирмы прямое отношение к созданию оружия, или заслуга в создании ставшего легендарным пистолета принадлежит только братьям Федерле — вопрос сложный и является предметом споров до сих пор.

Внушительных размеров с магазином на десять 7,63 мм патронов пистолет носился в деревянной кобуре, которую можно было использовать как приклад, превращая пистолет в своего рода карабин. Достоинством оружия стала очень большая, а для пистолета запредельная дальность и точность стрельбы. С прикладом можно было вести огонь на расстояние до 100 метров. Правда, прицел пистолета был нарезан на километр. Но это уже не более чем маркетинговый ход. Вести огонь на километр даже из винтовки сложно, а чтобы стрелять из «Маузера» на такую дистанцию, цель должна представлять собой щит не менее 5 метров в высоту и не менее 4 метров в ширину.

«Маузер» П. И. Батова в экспозиции ЦМВС, Москва. Источник фото: foto. qip.ru

Популярный среди состоятельных путешественников и военных, пистолет оказался не лишен и ряда недостатков. Сложность и высокая цена производства в сочетании с трудностями в обслуживании оружия привели к тому, что «Маузер» на вооружении принят не был, оставаясь очень мощным коммерческим вариантом оружия. Правда, в 1908 году «Маузер» появляется у германских конных егерей. В период Первой мировой войны из-за нехватки пистолетов «парабеллум» была выпущена небольшая (около 10 тыс.) военная партия «Маузеров» для использования на фронте. Эти пистолеты имели калибр 9 мм и отличались помещенной на рукояти красной девятка.

После завершения Первой мировой войны среди ограничений Версальского договора Германии запрещалось иметь пистолеты с длинной ствола более 100 мм. Поэтому фирма «Маузер» была вынуждена перевести часть своего производства в Испанию. .Там выпускались пистолеты калибра 7,63 мм или 9 мм. Существовали модели, позволявшие вести огонь очередями. «Маузеры» использовались позднее в ходе гражданской войны 1936—1939 годов.

В Германии после Первой мировой стали выпускать уменьшенный вариант пистолета. В 1926 году, в связи с определенными послаблениями к Версальскому договору, фирма «Маузер» вернулась к производству в Германии привычной модели с длинным стволом. В 1930 году очень небольшой серией была выпущена модификация «Маузера», где пистолет снаряжался уже не из обоймы, а магазина. А двумя годами позже появилась 712 модель с магазином на 10 или 20 патронов, допускавшая ведение автоматического огня. Определенное количество пистолетов Маузера, выпущенных в Германии, было закуплено Китаем. Причем последние партии в 1939 г. были конфискованы и поступили из-за нехватки оружия на вооружение создаваемых дивизий СС. В Китае же «Маузер» будет применяться в ходе многочисленных конфликтов и смут самыми различными сторонами и удерживался вплоть до завершения гражданской войны в 1949 году.

Маузер с деревянной кобурой-прикладом, принадлежавшие И. С. Коневу в экспозиции ЦМВС, Москва. Источник фото: dambiev. livejournal.com

В 1939 г., в связи с началом Второй мировой войны, заказы на коммерческие пистолеты Маузера перестали поступать, а сама компания оказалась загружена производством иного вооружения. Всего было выпущено около 1 млн пистолетов «Маузер» различных модификаций и, несмотря на то что в массовом порядке этот пистолет нигде на вооружение не принимался, он оставил значительный след в военной истории первой половины XX века. В России «Маузер» являлся коммерческим оружием и был в свободной продаже. Офицерам рекомендовалось приобретать пистолет за собственный счет взамен револьверу образца 1895 г. Стоил он немалых денег — изначально 56 рублей, в то время как, например, жалование штабс-капитана составляло всего 51 рубль в месяц.

Когда «Маузер» впервые нашел применение в русской армии в ходе военной кампании? Вероятно-это может быть поход в Китай в 1900—1901 гг., однако документальных подтверждений этому предположению пока не обнаружено. Но отправлявшиеся на театр русско-японской войны офицеры уже имели пусть в небольшом количестве «маузеры». Однако широкое распространение в стране пистолет приобретает только после Февральской революции и в годы Гражданской войны, когда начались грабежи коммерческих складов и магазинов.

Китайский солдат с пистолетом «Маузер». 1920−1940 гг. Источник фото: 2. guns.ru

Сколько тогда «Маузеров» разошлось по стране сказать уже невозможно, поскольку никакая документация на этот счет не сохранилась. Вероятнее всего, речь может идти предположительно о десятках тысяч единиц. Во всяком случае, пистолет нашел применение на всех фронтах и у всех противоборствующих сторон. Правда, созданный кинематографом и отчасти художественной литературой образ о том, что «Маузеры» были чуть ли не у каждого тоже далек от действительности. Мощный и надежный пистолет был действительно очень ценным и желанным, но в то же время достаточно редким приобретением для участников Гражданской войны.

В 1919 г. учреждается Почетное революционное оружие. Первоначально в качестве награды использовалась шашка с закрепленным на эфесе знаком ордена Красного Знамени. Но с 1921 г. для награждения использовался и «Маузер». Правда, вторично награждены были пистолетом в качестве почетного революционного оружия всего два человека — Семен Михайлович Буденный и Сергей Сергеевич Каменев. «Маузер» Буденного сохранился и в наши дни его можно увидеть в экспозиции Центрального музея Вооруженных Сил в Москве. После Гражданской войны в 1922—1925 годах в Германии велись закупки пистолетов с укороченным стволом, получивших название «большевистских маузеров».

Источник фото: egion-online.ru

Применялись «Маузеры» самых различных систем офицерами Красной Армии и партизанами в годы Великой Отечественной войны. Известны сохранившиеся до наших дней «Маузеры», принадлежавшие маршалам С. И. Коневу и Л. А. Говорову, генералам М. Е. Катукову и П. И. Батову, командирам партизанских отрядов. И опять же сказать насколько массовым именно в количественном отношение было наличие этого оружия невозможно. Однако сразу после войны «Маузеры» очень быстро исчезают из арсеналов военных, оставаясь в основном в музейных коллекциях.

1. Материальная часть стрелкового оружия. Под ред. А. А. Благонравова. Книга 1, М., 1945.

2. Монетчиков С. Б. Отечественные револьверы и пистолеты. СПб., 2015.

3. Оружие Победы. Под общ. ред. В. Н. Новикова. М., 1987.

Источник: nstarikov.ru