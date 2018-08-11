Открытым текстом 10.08.2018

Антироссийские санкции США: обезьяны на бомбе

Четверо депутатов верхней палаты парламента СГА – по двое от демократической и республиканской партий — выработали проект очередного приступа санкций против Российской Федерации.

Причем до тех пор, пока РФ не выведет войска с Украины, не перестанет сеять хаос в Сирии, не прекратит вмешиваться в выборы в СГА. То есть навечно — ибо мы ничего из этого не делаем. Но, по сути, “предъяву” кинули Трампу.

По проекту президент СГА обязан свести в единую систему все ранее введенные санкции против РФ в целом, ее граждан и организаций, заблокировать долларовые расчеты, по сути, любых структур РФ, запретить резидентам СГА операции с новым государственным долгом РФ, а главное, добиться признания РФ государством, поддерживающим терроризм.

Открытым текстом напоминаю: 6 ноября в СГА очередные парламентские выборы. Трамп уже заметно улучшил состояние экономики внутри СГА. Поэтому могут победить не просто его однопартийцы, а его единомышленники.

Его противники стараются изобразить Трампа если не нашим агентом, то по меньшей мере слишком слабым для борьбы с нами.

Но страшнее другое.

Еще вчера Вашингтон финансировал бородатых “бойцов за демократические ценности” по всему Ближнему Востоку. Они устраивали массовые убийства в голливудском стиле. Всего за несколько лет втоптали Ближний Восток в средневековье. Теперь при нашей поддержке террористам крепко дали под зад. И оказывается, это мы поддерживаем терроризм.

Не могу назвать такую логику бредом сивой кобылы — не оскорблять же ни в чем не повинное животное! Вот такое сказано не в истории душевной болезни, а в законопроекте, поданном на рассмотрение американского сената.

Эту политическую заказуху уже вовсю смакуют на западном ТВ. Без доказательств, вопреки простому здравому смыслу. Для одной цели — посильнее ударить и по Российской Федерации, и по Трампу: он-то не желает “все усложнять” и понимает, чем может закончиться такое противостояние ядерных держав.

Поистине обезьяны на бомбе! Один из соавторов законопроекта пообещал санкции из ада. Он прав: такие, как он, и впрямь делают СГА адом.

Кстати, 6 августа — в день ядерной бомбардировки Хиросимы Соединенными Государствами Америки — президент СГА Трамп ввел первый этап санкций против Ирана. Второй этап намечен на 5 ноября — за день до парламентских выборов в СГА. Трамп почти открытым текстом объявил: санкции вводятся ради победы на выборах его единомышленников — антиглобалистов.

В целом давление на Иран будет даже тяжелее предыдущего варианта, отмененного три года назад в рамках всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной программе.

Иран выполняет соглашение до последнего пункта. Но кого это интересует? Так поступают люди, абсолютно уверенные в своей безнаказанности. Как наши рэкетиры из лихих девяностых. Они сначала брали за крышу, а потом грабили бизнесменов, заплативших им за безопасность и охрану. К счастью, не все спешат подчиняться.

Европейский Союз выступил против антииранских санкций. Все решения Вашингтона, направленные на разрыв связей Ирана с ЕС, объявлены недействительными. Обещано возмещение ущерба от таких решений.

Открытым текстом сообщаю: значительная часть бизнеса ЕС не надеется на поддержку своих властей. Многие крупные европейские компании уже разрывают действующие контракты и выводят из Тегерана активы. Понять их можно: СГА, как правило, назначают штрафы, многократно превышающие суммы самих наказуемых сделок. А весь мир после второй мировой сидит на долларе. Значит, живет с представленным к виску стволом. “Не купят билеты — отключим газ”.

Открытым текстом объясняю: единственный способ избежать санкций СГА — не торговать с ними и не пользоваться для своих взаиморасчетов их валютой. Царь Давид Ишаевич Иудин учил: “Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых и на пути грешных не ста, и на седалищи губителей не седе”.

Открытым текстом предполагаю: Трамп как раз и добивается расчистки внутреннего рынка СГА для собственных производителей, а заодно бьет по системе торговли долларами, чьи выгодоприобретатели — его политические противники. ЕС может бороться с санкциями, может подчиняться — все равно выиграют СГА. Такая вот “свобода мнений” и “свобода деловой жизни”.

10 лет назад на границах Грузии с отделившимися от нее еще в 1992 году Южной Осетией и Абхазией отбушевала война, где против Российской Федерации впервые применили не только оружие НАТО, но и массированную ложь.

Вечером 7 августа тогдашний президент Грузии Саакашвили объявил, что якобы приказал прекратить огонь своей артиллерии. Она тогда прицельно била по мирным жителям Южной Осетии — как сейчас Вооруженные силы Украины старательно расстреливают города Донбасса.

Через четыре часа после телезаявления грузинские установки залпового огня начали массированный обстрел населенных пунктов, а ствольная артиллерия ударила по казармам миротворцев из Российской Федерации.

Наутро грузинские войска, сломив сопротивление ополченцев, вошли в столицу Южной Осетии — Цхинвал. Они расстреливали мирных жителей, включая тех, кто пытался выйти из города.

Грузинские каратели подробно снимали свои преступления на видео. Это не помешало Западу немедленно объявить открытым текстом, что войну начали русские.

Отснятый нашими корреспондентами грузинский обстрел Цхинвала показали по крупнейшим западным телеканалам с пояснением: вот как русские расстреливают грузинский город Гори. А уж когда спецназовцы нашей 58-й армии чудом заняли тоннель под Рокским перевалом и по нему на помощь миротворцам и ополченцам вошли несколько воинских частей, поднялась истерика: громадный русский медведь давит хрупкую Грузию.

Открытым текстом сообщаю: с нашей стороны действовали примерно десять тысяч военных, с грузинской — по меньшей мере семнадцать. Но уже к концу второго боевого дня вояки, обученные по натовским стандартам — то есть каратели безоружных, — разбежались, побросав не только немалую долю награбленного в Цхинвале, но и предоставленное НАТО оружие.

Через год после грузинского вторжения Европейский союз официально признал: Грузия сама нарушила свои обязательства, сама начала войну и наказана заслуженно.

Но кому это помешало нарисовать ту же лживую картину для Украины?

Слово в слово. Ради удушения нас кордоном Запад не считает ни свою ложь, ни чужие жертвы. Но и 10 лет назад, и сейчас с нами правда. А кто прав, тот и сильнее.

Источник – http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru