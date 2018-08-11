Опаснее врага

Лучше не думать!

Премьер-министр России высказался об американских санкциях. Лучше бы он этого не делал. Вот его речь во всей её наготе.

МЕДВЕДЕВ. Чего скрывать, это так или иначе влияет на нашу жизнь. Ничего хорошего в этом нет, потому что всякого рода ограничения в конечном счете сказываются на самочувствии экономики, на движении курса валюты. Это ж невозможно не заметить. Вот эти все санкции, мы с вами понимаем, как люди взрослые, не мы их придумали. Это было сделано специально для того, чтобы ограничить нашу страну.

Могу сказать только одно: если воспоследует что-то подобное, типа запрета деятельности банков или использование той или иной валюты, ну, это можно назвать совершенно прямо — это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо будет реагировать экономическими методами, политическими методами. В случае необходимости и иными методами. Вот, наши американские друзья должны это понимать.

Внимательно прочли? — это ж речь главы правительства России, нашего недавнего президента. Что же он сказал? (Лучше бы спросить «что он умного сказал?», но удержимся от поспешных оценок.) Попробуем разобраться.

В первой части Медведев признаёт, что санкции «влияют на нашу жизнь» и «ничего хорошего в этом нет», — значит, влияют плохо. Вы услышали что-то новое, умное? Он мог бы сказать «Волга впадает в Каспийское море, а дважды два — четыре», и речь бы его стала ещё сильнее соответствовать реальности. Но разве стала бы она полезнее для страны?

Никакой программы, никакого намёка на программу, ничего полезного... Да тут вообще ничего нет. Только подтверждение грустной пословицы: должность есть — ума не надо.

Но даже в таком пустом месте можно найти кое-что любопытное. Так в капле пресной воды — если посмотреть в микроскоп — увидишь, как шевелятся крошечные инфузории, бациллы.

Вот, например, инфузория: «ограничения в конечном счете сказываются на самочувствии экономики, на движении курса валюты». Во-первых, конечного счёта, слава Богу, ещё не было. Понятно, что боксом премьер не занимался и «Булаву», видимо, не запускал. Поэтому смысл слов «конечный счёт» он знает нетвёрдо. Но что такое «движение курса валюты»? Это он стремительное падение рубля (которое делает нищими всех, живущих на рублёвую пенсию и рублёвую зарплату) называет бесцветным словом «движение». Что бы он сказал, если б самолёт, везущий его на курорт, стал падать, а лётчик бы объявил: «Заглохший мотор влияет на наше движение, это невозможно не заметить»?..

А вот видимая под микроскопом бацилла: «мы с вами понимаем, как люди взрослые». Это в речь проникло тайное желание. Ему хотелось бы... Взрослый человек никогда не говорит, что он взрослый. И ему, и всем это ясно без слов. Честный человек не начинает свою речь с уведомления о своей честности. А полно таких, что каждую фразу начинают с «если честно...»

Вторая часть премьерской речи — угрозы. Он сказал, что нам объявляют экономическую войну и «на эту войну необходимо будет реагировать экономическими методами, политическими методами. В случае необходимости и иными методами».

Простите, неужели премьер думает, что его правительство способно воевать с Америкой экономическими методами? Всё равно что Крыжополь (даже в союзе с ближайшей хинкальной) стал бы экономически воевать с Москвой. Воевать политическими методами? А разве мы не делаем это уже несколько лет? Много ли побед, кроме тех, что одержали гусеницы бульдозеров над сыром и гусями с яблоками?

Воевать иными методами? Какими иными? Нервно-паралитическими?

Недавно Америке грозил войной лидер Северной Кореи. Страна и экономически, и во всех прочих материальных отношениях — меньше и слабее России. Но угрожавший Ким не выглядел смешно — ни в глазах своих подданных, ни в глазах мира. Почему?

Возможно, потому, что корейский лидер не катается на лыжах в Альпах, не мотается в шоколадный Давос на экономические форумы, не держит все корейские деньги в США и в их облигациях.

Санкции отвратительны — это ясно любому. Они портят нам жизнь — это ясно любому. Что сделало правительство, чтобы изменить ситуацию к лучшему? — а это и есть его главная задача, это его долг!

Грозить сильному из окошка: да я сейчас! да я тебе! да вот щас выйду! В этом, что ли, величие? Это, что ли, демонстрация силы и ума? Или это демонстрация слабости и глупости, которая только провоцирует ещё большее обострение...

Чего он хотел, когда всё это говорил? Поднять экономику? Поднять с колен (если не всю Россию, то хоть её рубль)? Или вообще не думал ни о нас, ни о стране, ни об Америке, а просто хотел угодить, услужить суровому начальнику? Получилось ли услужить?

Речь премьера России, безусловно, влияет на политику, на экономику. Хорошо такая речь повлиять не может. Следовательно, повлияет плохо.

И не в первый раз. Сколько он уже начудил, передвигая время, перекрашивая милицию в полицию, отменяя часовые пояса... И за все его премудрые фантазии расплачивается не Америка, не Китай. За всё платим мы, включая и зарплату этому правительству.

...Человек, который делает вам плохо, называется враг. А есть люди, которые клянутся, что любят вас без памяти и постоянно хотят как лучше. Но у них не получается, не получается, не получается. Про таких говорят: опаснее врага.

Неужели столько лет обманывают? Неужели они хотят как лучше, но не нам, а себе? Тогда надо признать, что, как всегда, получается.