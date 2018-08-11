Новости Украины и Новороссии 11 августа 2018
- 06:30 Сотни россиян в застенках ДНР? Верховный Суд рассказал об осуждённых гражданах РФ.
- 01:49 Как вычислить подсознательного прислужника Кремля.
- 00:30 Каковы перспективы у разрекламированной Турчиновым новой украинской САУ (ФОТО).
- 00:01 Посольство США в России призвало освободить украинского террориста Сенцова.
- Вчера 22:35 Берлинские трамваи, закупленные Львовом, оказались несовместимы с украинскими остановками (ВИДЕО).
- Вчера 22:21 «Северный поток — 2» ахиллесова пята Порошенко.
Сотни россиян в застенках ДНР? Верховный Суд рассказал об осуждённых гражданах РФ
После выхода материала «Новой газеты» от 30 июля 2018 года, получившего большой резонанс в медийной сфере, Верховный Суд Донецкой Народной Республики провёл проверку сведений о лицах, речь о которых шла в статье.
Об этом «Русской Весне» рассказали в в пресс-службе Верховного Суда ДНР.
Ранее мы сообщали о том, что «Новая газета» написала о сотнях россиян, якобы находящихся в застенках ДНР.
В ходе проведения проверки установлено следующее:
Котов К. М., гражданин Российской Федерации, приговором Харцызского межрайонного суда от 14 декабря 2017 года признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 106 Уголовного Кодекса Донецкой Народной Республики (убийство), и осуждён к наказанию в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Совершил умышленное убийство своего сослуживца на почве неприязненных отношений. По результатам рассмотрения кассационной жалобы Котова определением Верховного Суда ДНР приговор оставлен без изменений.
На момент совершения преступления военнослужащим не являлся, в связи с чем дело рассматривал не Военно-полевой суд, а Харцызский межрайонный суд Донецкой Народной Республики, кассационная жалоба рассматривалась Уголовной палатой Верховного Суда.
Наумов К. С., гражданин Российской Федерации, приговором Кировского межрайонного суда г. Донецка Донецкой Народной Республики от 22 ноября 2016 года признан виновным и осуждён по пункту «а» части 3 статьи 164 УК ДНР (кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище) и части 3 статьи 174 УК ДНР (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья). Наумов проник в дом пострадавшего, совершил кражу. Будучи застигнутым на месте преступления, нанёс хозяину имущества семь ножевых ранений.
Судом назначено наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В кассационном и надзорном порядке приговор не обжаловался.
Наумов на момент совершения преступления военнослужащим также не являлся.
Чайковская Л. А., гражданка Российской Федерации, и Чернышев В. В., гражданин Украины, приговором Ворошиловского межрайонного суда г. Донецка от 29 июля 2016 года признаны виновными и осуждены по статье 141 УК ДНР (Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) на 1 (один) год лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в кассационном и надзорном порядке не обжаловался.
Граждане незаконно приобрели и незаконно применяли специальные технические средства для ведения скрытой видео- и аудиозаписи. Ни Чернышев, ни Чайковская не являлись военнослужащими или участниками Народного ополчения.
Апанасов В. В., гражданин Российской Федерации, приговором Военно-полевого суда от 12 августа 2016 года признан виновным и осуждён по части 4 статьи 112 УК ДНР (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего), к наказанию в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В процессе несения службы распивал спиртные напитки, будучи в состоянии алкогольного опьянения в ссоре с сослуживцем нанёс тому травмы, повлёкшие смерть.
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Устьянцев В. В., гражданин Российской Федерации, проходивший службу в военизированном подразделении «Оплот» с 16 августа 2014 года по 24 октября 2014 года, с 29 сентября 2014 года исполнявший обязанности мэра и военного коменданта г. Тореза.
Признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 390 статьи Уголовного кодекса ДНР (Самоуправство, в том числе совершенное с применением насилия или с угрозой его применения), части 3 статьи 32, пунктами «з», «и» части 2 статьи 106 (Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом), пунктом «е» части 2 статьи 128 (Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением), частью 3 статьи 32, пунктом «г» части 2 статьи 113 (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности, совершенное организованной группой), частью 3 статьи 172–1 (Деяния, совершённые с использованием своего служебного положения, военнослужащими или участниками ополчения).
Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 21 (двадцать один) год.
Примечание. Согласно части 3 статьи 32 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики (Виды соучастников преступления) организатором признаётся лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими.
Орчиков О. А., гражданин Украины, уволенный 11 декабря 2014 года в запас с должности командира 2-го мотострелкового батальона 5-й отдельной бригады Корпуса народной милиции Донецкой Народной Республики, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство двух или более лиц), ч. 4 ст. 178 (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия), частью 1 статьи 112 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека), частью 1 статьи 128 (Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением) частью 3 статьи 172–1 (Деяния, совершённые лицом с использованием своего служебного положения, военнослужащими или участниками ополчения), пунктом «б» части 4 статьи 174 УК Донецкой Народной Республики (Разбой, совершенный в особо крупном размере). Назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.
В марте 2018 года, а также на начало августа 2018 года Верховным Судом ДНР были проведены проверки уголовных дел, находившихся на тот момент в производстве, подсудимыми в которых выступали граждане Российской Федерации, являющиеся военнослужащими армии ДНР.
Нарушений в процессе судебного рассмотрения не установлено. Дела рассматривались судами с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, с участием сторон обвинения и защиты велись открыто и гласно, с участием сторон обвинения и защиты.
Относительно лиц, задержанных, либо заключённых под стражу правоохранительными органами ДНР, дела которых в суды не были направлены, судебная система ДНР сведениями не располагает.
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Как вычислить подсознательного прислужника Кремля
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Каковы перспективы у разрекламированной Турчиновым новой украинской САУ (ФОТО)
Украинские оружейники создали для ВСУ новую самоходную артиллерийскую установку «Богдана» с калибром 155 мм, который используется в странах НАТО.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Местные СМИ отмечают, что новая гаубица является копией польской артиллерийской установки Krab. Однако Киеву будет непросто запустить её в серийное производство, отмечают эксперты. Какие перспективы у новинки — в материале RT.
Украинская армия получила новую самоходную гаубицу с условным названием «Богдана». Об этом 10 августа заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.
По словам политика, важными характеристиками новой артиллерийской установки являются высокая мобильность, точность, дальность, а также высокая скорость ведения огня. Турчинов отметил, что специальными боеприпасами гаубица может поражать цель на расстоянии до 60 км, а также имеет «натовский 155-миллиметровый калибр».
«Оружие такого калибра отсутствовало в наших ВСУ, его не было в Советской армии, его нет и в современной российской армии, — добавил он, подчеркнув, что оружие получило девичье имя „Богдана”. — И я советую врагам Украины хорошо запомнить его».
«Богдана» ждёт своего парада
Ранее украинский военный эксперт Сергей Згурец опубликовал фотографии новой артиллерийской системы в социальной сети Facebook. На них видно, что гаубица размещена на базе грузовика КрАЗ.
Как утверждают украинские СМИ, широкой публике «Богдану» покажут на параде, который готовится в Киеве по случаю Дня независимости Украины 24 августа. Некоторые дополнительные ТТХ САУ привёл на своей странице в Facebook советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Украинский танк «Оплот». © Anatolii Stepanov/ZUMAPRESS.com
«Ну подумаешь, САУ на колёсной базе. Ну подумаешь, автомат заряжания на шесть выстрелов. Ну подумаешь, управление, наведение, использование — всё через пульт (естественно, с возможностью работы на механических приводах). Ну подумаешь, шесть выстрелов в минуту», — написал он.
По словам помощника Порошенко, дальность выстрела осколочно-фугасным снарядом из новой пушки составит более 40 км.
Украинские СМИ сообщали о начале разработки «Богданы» ещё в 2014 году. Тогда подробных характеристик пушки не приводилось, сообщалось только, что рассматривается вариант её размещения как на колёсном, так и на гусеничном ходу.
В настоящий момент ряд украинских СМИ опубликовали информацию о том, что пушка новой самоходки «абсолютно аналогична» польской гаубице AHS Krab. Эта установка создана компанией Huta Stalowa Wola из Польши. Её калибр — 155 мм, она размещается на гусеничном шасси K9 Thunder южнокорейского производства.
Украинский военный эксперт и публицист Михаил Жирохов в разговоре с BBC News Украина и вовсе заявил, что «Богдана» — это прототип гаубицы, которую предполагалось создать из башни Krab и основы украинского танка Т-84У «Оплот».
Как утверждается в публикации, прошлой осенью САУ Krab была продемонстрирована на выставке вооружений в Киеве. И уже тогда говорили, что поляки ведут переговоры о том, чтобы продать ВСУ свою пушку, которая должна заменить САУ «Акация» советского производства.
«Внутренние договорённости на выставке были. Не зря же поляки привезли „Краб” и обратно его, кстати, не увезли», — сказал Жирохов украинским журналистам.
По его словам, весь комплекс польской САУ достаточно дорог для украинского оборонного бюджета. Стоимость одной системы может превышать $1 млн, поэтому было решено закупить польскую гаубицу, а шасси для неё сделать на Украине.
Через некоторое время факт переговоров с польской стороной о поставках украинской армии пушек Krab подтвердил и командующий ракетных войск и артиллерии ВСУ генерал-майор Вячеслав Горбылёв: «Мы не первый год заинтересованно наблюдаем за динамичным развитием польской САУ калибра 155 мм Krab… Польские коллеги предлагают нам Krab как лучший вариант замены самоходок советского образца, несмотря на высокую стоимость такой платформы».
Как бы то ни было, на фотографиях, опубликованных в сети, видно, что база для самоходки используется колёсная украинского производства.
«После нескольких выстрелов развалится»
Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов отметил в беседе c RT, что ему кажется вполне логичным решение Киева купить пушку польского производства.
«Дело в том, что своих артиллерийских систем Украина не производила никогда. И после того, как ресурс самоходок „Акация” калибра 152 мм, которые достались Украине от СССР, оказался почти исчерпан, стало ясно, что они будут покупать импортные образцы. Раз украинское государство видит себя в НАТО, то неудивительно, что они решили найти пушку калибра 155 мм», — рассуждает эксперт.
Он также напомнил, что Киев и Варшава имеют богатый опыт сотрудничества в оборонной сфере.
Польская самоходная гаубица AHS Krab. © Sean Gallup/Getty Images
«Поляки предлагают им продукцию значительно дешевле образцов вооружения из других стран — Германии или США. И то украинцы не смогли позволить себе купить комплекс Krab целиком — пришлось ограничиться приобретением технологий на пушку», — сказал Фролов.
По словам эксперта, «Богдана» не является эффективным оружием — во многом из-за того, что колёсная база не сможет обеспечить надёжное функционирование самоходки.
«Я думаю, что это всего лишь некая поделка, некий макет, который в серию не пойдёт. Дело в том, что шасси грузовика КрАЗ не подходит для тяжёлой гаубицы. После нескольких выстрелов оно рассыпается.
Не просто же так изначально рассматривали базу танка „Оплот”, которая намного тяжелее автомобильной», — сказал специалист.
Он напомнил, что с этим шасси также имеются сложности.
«В серию эти танки не пошли. Фактически сейчас эту машину не выпускают, с трудом Украина смогла поставить в свою армию всего десять „Оплотов”. А для того, чтобы ставить на их базу не танковую башню, а польскую гаубицу, надо многое перепроектировать и переделывать. В сегодняшнем своём состоянии украинская промышленность подобного себе позволить не может», — подчеркнул Фролов.
Президент центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, в свою очередь, пояснил, что основная проблема украинской оборонной промышленности не в копировании зарубежных образцов, а в том, что промышленность страны не может их производить серийно.
«В самом копировании ничего необычного нет. Я напомню, что Китай скопировал множество образцов советской техники и вооружения, а потом на их основе начал уже создавать свои разработки. Тем более что Украина никогда не производила артиллерийские системы, калибр которых превышает 37 мм», — заявил эксперт.
Ремонт старых советских танков на Львовском бронетанковом заводе. РИА Новости
По его словам, проблема украинских оружейников в том, что им не хватает кадров и оборудования для запуска новой продукции в серию.
«Всё, что сейчас может себе позволить Украина, — это создавать штучные образцы, показывать их на парадах или выставках, а потом забывать про них.
Примером может служить контракт с Таиландом на поставку им танков „Оплот”. Контракт был рассчитан на 49 единиц. Киев нарушил сроки исполнения контракта дважды и поставил машины к 2017 году, а не к 2015-му, как планировалось изначально. И эта задача потребовала колоссального напряжения сил украинских оборонщиков», — напомнил эксперт.
По словам Ищенко, главной проблемой оборонной промышленности украинского государства стал кадровый голод.
«По оценке властей, из страны в последние годы уехали на заработки 10 млн человек. Первыми убыли высококвалифицированные работники, которых было много в оборонной промышленности. Украинских инженеров и рабочих с удовольствием брали на российские предприятия. Потом они получали гражданство РФ, и Украина теряла эти кадры навсегда.
И сейчас, даже если чиновники и захотят наладить серийное производство тех же „Богдан”, этим заниматься некому. Уйдёт уйма времени на обучение новых людей, на то, чтобы из вчерашних выпускников техникумов и вузов получились специалисты. А после этого они также уедут за рубеж.
Так что я сильно сомневаюсь, что в деле создания новой САУ Украина продвинется дальше предсерийных экземпляров», — подчеркнул Ищенко.
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Посольство США в России призвало освободить украинского террориста Сенцова
Посольство США в России выражает озабоченность состоянием здоровья осужденного в РФ за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова и просит освободить его по гуманитарным соображениям.
«Мы по-прежнему серьезно обеспокоены ухудшающимся состоянием здоровья Олега Сенцова. Призываем Россию освободить Сенцова и других украинских заключенных по гуманитарным соображениям», — говорится в сообщении посольства в Twitter.
Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения. В середине мая Сенцов объявил голодовку.
Сенцов находится под постоянным наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание, и врачей-специалистов лабытнангской городской больницы. ФСИН России сообщал в четверг, что его состояние здоровья не является критичным.
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Берлинские трамваи, закупленные Львовом, оказались несовместимы с украинскими остановками (ВИДЕО)
Закупленные Львовом 30 трамваев, которые ранее эксплуатировались в Берлине, на остановках украинского города не могут открыть двери из-за особенностей платформ.
Об этом пишет DW.
Согласно данным издания, остановки Львова не приспособлены для немецких трамваев. Как отмечается, двери открываются наружу и на некоторых остановках платформа расположена на уровне первой ступени трамвая. Для решения этой проблемы нужно или понижать платформы, или резать двери.
По словам руководителя общественной организации «За качественный транспорт» Святослава Товстыга, в этом халатность львовских чиновников. Кроме того, по его словам, во Львове вообще плохо готовились к прибытию немецких трамваев, так как отремонтировали лишь 12 тележек, на которые нужно переставить вагоны.
«У них было достаточно времени, но из-за неправильно организованного процесса Львов подготовил мало тележек, и теперь должен заказывать модернизацию их на стороне. На сайте публичных закупок объявлено предложение на капремонт 10 ходовых тележек трамвайных вагонов стоимостью более 5 млн гривен», — отметил эксперт.
Напомним, город купил в Берлине 30 трамваев по цене 18 тыс. евро за единицу. На растаможку, транспортировку и переоборудование техники затрачивается еще 24 тыс. евро за единицу. Это дешевле, чем стоит один новый трамвай.
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«Северный поток — 2» ахиллесова пята Порошенко
Президент Украины Пётр Порошенко назвал газопровод «Северный поток — 2» троянским конём Кремля, и призвал европейских друзей отказаться от реализации этого проекта.
Это не первая попытка киевских властей предотвратить строительство газопровода. В статье для немецкого издания «Frankfurter Allgemeine» Порошенко уже предостерегал ЕС, обвиняя Россию в том, что «Северный поток — 2» уничтожит Европу и подорвёт её единство. Тогда он сравнил нашу страну с монстром.
Премьер-министр незалежной Гройсман в дискредитации нового газопровода метафорами решил пренебречь, назвав его гибридным оружием.
Небезызвестный политик Арсений Яценюк не стал оригинальничать и во время международной конференции в Варшаве заявил, что Россия пытается захватить энергетический рынок Европейского союза.
А «Нафтогаз» не пожалел более полумиллиона долларов американским лоббистам компании «Yorktown Solutions», дабы те дружно и аргументировано ругали «Северный поток — 2».
И это неудивительно: предположительные убытки от строительства газопровода составят 3% ВВП, а это в районе трёх миллиардов долларов. А все эти разговоры о геополитической безопасности и «катастрофических последствиях» для Европы — всего лишь попытка убедить политических партнёров в том, что проект невыгоден прежде всего им.
Украинское руководство пытается внушить народу, что Россия враг и агрессор, но при этом почему-то решило, что мы должны в ущерб своей экономике заниматься благотворительностью, оставляя за Украиной роль главного транзитёра. В то же время мы должны закрывать глаза на обвинения, инсинуации в адрес нашей страны на мировом уровне, и продолжать кормить Киев.
Газотранспортная система Украины в плачевном состоянии, а на капитальный ремонт, по оценкам экспертов, потребуется не менее трёхсот миллионов долларов в год. К тому же более нестабильной и ненадёжной зоны для транзита, чем Украина, где власть меняется в результате госпереворотов и без участия большинства в стране, в которой идёт гражданская война — просто не найти.
Это понимают в Европе. Именно поэтому, несмотря на политические заявления в поддержку Киева, Германия выступает за строительство «Северного потока — 2», и они готовы поддерживать украинскую власть только морально.
Власть Украины выбрала неправильную тактику: шантаж, подстрекательство других стран наложить санкции, например, с целью предотвращения строительства газопровода — неправильная позиция Порошенко. Предположим, его заботит благополучие простых украинцев, или, что более вероятно, он хочет переизбраться на второй срок. Да он должен встать на колени перед Путиным, чтобы по истечению действующего договора Россия продлила транзитный контракт с Украиной, чем спасла бы Петра Порошенко от политического фиаско. На какое-то время.
И, если обращаться к мифологическим образам, то «Северный поток — 2» — это ахиллесова пята Порошенко. Чем закончилась история Ахилла мы знаем.
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Диана Кади, крымско-татарская писательница, специально для «Русской Весны»
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