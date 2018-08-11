Новости Украины и Новороссии 11 августа 2018

После выхода материала «Новой газеты» от 30 июля 2018 года, получившего большой резонанс в медийной сфере, Верховный Суд Донецкой Народной Республики провёл проверку сведений о лицах, речь о которых шла в статье.

Об этом «Русской Весне» рассказали в в пресс-службе Верховного Суда ДНР.

Ранее мы сообщали о том, что «Новая газета» написала о сотнях россиян, якобы находящихся в застенках ДНР.

В ходе проведения проверки установлено следующее:

Котов К. М., гражданин Российской Федерации, приговором Харцызского межрайонного суда от 14 декабря 2017 года признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 106 Уголовного Кодекса Донецкой Народной Республики (убийство), и осуждён к наказанию в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Совершил умышленное убийство своего сослуживца на почве неприязненных отношений. По результатам рассмотрения кассационной жалобы Котова определением Верховного Суда ДНР приговор оставлен без изменений.

На момент совершения преступления военнослужащим не являлся, в связи с чем дело рассматривал не Военно-полевой суд, а Харцызский межрайонный суд Донецкой Народной Республики, кассационная жалоба рассматривалась Уголовной палатой Верховного Суда.

Наумов К. С., гражданин Российской Федерации, приговором Кировского межрайонного суда г. Донецка Донецкой Народной Республики от 22 ноября 2016 года признан виновным и осуждён по пункту «а» части 3 статьи 164 УК ДНР (кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище) и части 3 статьи 174 УК ДНР (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья). Наумов проник в дом пострадавшего, совершил кражу. Будучи застигнутым на месте преступления, нанёс хозяину имущества семь ножевых ранений.

Судом назначено наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В кассационном и надзорном порядке приговор не обжаловался.

Наумов на момент совершения преступления военнослужащим также не являлся.

Чайковская Л. А., гражданка Российской Федерации, и Чернышев В. В., гражданин Украины, приговором Ворошиловского межрайонного суда г. Донецка от 29 июля 2016 года признаны виновными и осуждены по статье 141 УК ДНР (Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) на 1 (один) год лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в кассационном и надзорном порядке не обжаловался.

Граждане незаконно приобрели и незаконно применяли специальные технические средства для ведения скрытой видео- и аудиозаписи. Ни Чернышев, ни Чайковская не являлись военнослужащими или участниками Народного ополчения.

Апанасов В. В., гражданин Российской Федерации, приговором Военно-полевого суда от 12 августа 2016 года признан виновным и осуждён по части 4 статьи 112 УК ДНР (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего), к наказанию в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В процессе несения службы распивал спиртные напитки, будучи в состоянии алкогольного опьянения в ссоре с сослуживцем нанёс тому травмы, повлёкшие смерть.

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Устьянцев В. В., гражданин Российской Федерации, проходивший службу в военизированном подразделении «Оплот» с 16 августа 2014 года по 24 октября 2014 года, с 29 сентября 2014 года исполнявший обязанности мэра и военного коменданта г. Тореза.

Признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 390 статьи Уголовного кодекса ДНР (Самоуправство, в том числе совершенное с применением насилия или с угрозой его применения), части 3 статьи 32, пунктами «з», «и» части 2 статьи 106 (Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом), пунктом «е» части 2 статьи 128 (Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением), частью 3 статьи 32, пунктом «г» части 2 статьи 113 (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности, совершенное организованной группой), частью 3 статьи 172–1 (Деяния, совершённые с использованием своего служебного положения, военнослужащими или участниками ополчения).

Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 21 (двадцать один) год.

Примечание. Согласно части 3 статьи 32 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики (Виды соучастников преступления) организатором признаётся лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими.

Орчиков О. А., гражданин Украины, уволенный 11 декабря 2014 года в запас с должности командира 2-го мотострелкового батальона 5-й отдельной бригады Корпуса народной милиции Донецкой Народной Республики, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство двух или более лиц), ч. 4 ст. 178 (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия), частью 1 статьи 112 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека), частью 1 статьи 128 (Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением) частью 3 статьи 172–1 (Деяния, совершённые лицом с использованием своего служебного положения, военнослужащими или участниками ополчения), пунктом «б» части 4 статьи 174 УК Донецкой Народной Республики (Разбой, совершенный в особо крупном размере). Назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В марте 2018 года, а также на начало августа 2018 года Верховным Судом ДНР были проведены проверки уголовных дел, находившихся на тот момент в производстве, подсудимыми в которых выступали граждане Российской Федерации, являющиеся военнослужащими армии ДНР.

Нарушений в процессе судебного рассмотрения не установлено. Дела рассматривались судами с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, с участием сторон обвинения и защиты велись открыто и гласно, с участием сторон обвинения и защиты.

Относительно лиц, задержанных, либо заключённых под стражу правоохранительными органами ДНР, дела которых в суды не были направлены, судебная система ДНР сведениями не располагает.

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