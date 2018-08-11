Концептуал СМИ Премьерный показ детских художественных короткометражных фильмов, снятых в рамках Всероссийского народного проекта

Дата: 20 августа (понедельник) 2018 года



Время: 19:00



Место: г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, 2Е, кинотеатр «Москва»



Вход свободный!



Премьерный показ детских художественных короткометражных фильмов, снятых в рамках Всероссийского народного проекта «Киноуроки в школах России» – это первый масштабный проект за последние 30 лет, в котором искусство системно становится на службу воспитания в школах страны.



Считается, что воспитательные фильмы скучно смотреть. В данном случае это далеко не так: после просмотра никто не остается равнодушным. Кинообразы передают уникальную творческую обстановку, царящую на съёмочной площадке, и фильмы воспринимаются публикой как эмоциональная живая история. Но главное, что эти картины формируют у детей созидательные образы современных героев и учат их правильным моделям поведения в различных жизненных ситуациях.



Созданные детьми художественные фильмы – реальная альтернатива бездуховности и эгоцентризму, шаг в нравственное, культурное, созидательное будущее. Это один из наиболее эффективных инструментов формирования как сильной и успешной личности ребенка, так и общей развивающей среды в школе.



Параллельно каждому фильму для педагогов создаются методические пособия для проведения внеклассных занятий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, распространению традиционных гражданских, культурных и семейных ценностей в

школах России.



На данный момент создано 18 кинокартин, снятых в разных регионах России. Через три года их будет 85, по одной от каждого субъекта Российской Федерации. В новом учебном сезоне выходят в свет 9 киноуроков, созданных при участии школьников из 1114 образовательных учреждений Тульской, Костромской, Московской, Астраханской, Ярославской, Новгородской областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга.



Помимо того, что школьники являются участниками творческого процесса, они выступают сопродюсерами своего киноурока: фильмы создаются на средства от собранной и сданной ребятами макулатуры.



Все создаваемые фильмы дарятся школам других регионов – участникам данного проекта – безвозмездно. Все картины проходят экспертизу в Санкт-Петербургской Академии постдипломного педагогического образования и получают возрастной допуск Роскомнадзора 0+.



Приглашаем на премьеру гостей и жителей Санкт-Петербурга.



Среди почетных гостей ожидаются представители русской православной церкви, комитетов образования и культуры Санкт-Петербурга, Рыбинска, Великого Новгорода.



Справки и аккредитация по телефону 8 (906) 247-19-61

Эл. почта: kinouroki@mail.ru

Ответственный за мероприятие Меркулов Виктор Александрович

