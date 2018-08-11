Какие силы вершили историю России. Андрей Фурсов
Двойной субъект революции
Историк Андрей Фурсов на заседании Школы аналитики, состоявшемся 20 декабря 2017 года в Московском Гуманитарном Университете (МосГУ), рассказывает об Октябрьской революции в контексте “большого русского кризиса”. Почему в России не получилась буржуазная революция? Какую роль играл западный капитал в проведении февральского переворота в России?
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai