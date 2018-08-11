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Иной Сталин. Политические реформы в СССР в 1933-1937 гг.

14:34. 11 августа 2018 Просмотров - 31 Нет комментариев Опубликовал:

Доктор исторических наук, автор книги «Иной Сталин» Юрий Жуков о переломном периоде советской истории

Какие важнейшие изменения в идеологии, внешней политике, культуре и образовании произошли в это время. Какие из идей Иосифа Сталина не удалось претворить в жизнь, кто стоял на пути демократизации СССР. В чём была главная причина репрессий 1937-го года и как они были остановлены.

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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