7 августа украинские каратели хладнокровно уничтожили медицинский автомобиль, в котором военные медики ДНР направлялись на вызов к мирной жительнице.

Об очередном преступлении ВСУ, стоившем жизни двум женщинам-фельдшерам и водителю, ранее сообщала «Русская Весна».

Военкор Управления Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань показал, что осталось от автомобиля после попадания ПТУР украинских террористов, а также пообщался с местными жителями, для которых вызов военных фельдшеров — единственная надежда получить медицинскую помощь.

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