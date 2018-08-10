Сводки от ополчения Новороссии 10 августа 2018
- 11:27 Убийство карателями ВСУ женщин-военнослужащих ДНР — кадры с места уничтожения машины (ВИДЕО).
- 10:56 “Саныч”, (батальон “Восток”): Помогать семьям погибших и раненым – наш долг.
- Вчера 23:36 «Саныч», заместитель командир батальона«Восток». Обращение к ВСУ.
- Вчера 23:35 News Front просит поддержать бойца ДНР «Матросу» и помочь с протезом.
Убийство карателями ВСУ женщин-военнослужащих ДНР — кадры с места уничтожения машины (ВИДЕО)
7 августа украинские каратели хладнокровно уничтожили медицинский автомобиль, в котором военные медики ДНР направлялись на вызов к мирной жительнице.
Об очередном преступлении ВСУ, стоившем жизни двум женщинам-фельдшерам и водителю, ранее сообщала «Русская Весна».
Военкор Управления Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань показал, что осталось от автомобиля после попадания ПТУР украинских террористов, а также пообщался с местными жителями, для которых вызов военных фельдшеров — единственная надежда получить медицинскую помощь.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
“Саныч”, (батальон “Восток”): Помогать семьям погибших и раненым – наш долг
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
«Саныч», заместитель командир батальона«Восток». Обращение к ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
News Front просит поддержать бойца ДНР «Матросу» и помочь с протезом
К оглавлению | Источник: www.youtube.com