Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 августа 2018

Нехорошие отношения с Турцией

Помимо персональных санкций против министров юстиции и МВД турецкого правительства, США сегодня ввели экономические санкции против Турции.После ввода санкций, курс турецкой лиры обвалился на 10%. Таким образом США дают понять, что у шашней Эрдогана с Россией и Ираном есть вполне осязаемая цена, но как уже хорошо известно – у любой попытки проявлять самостоятельность в рамках поздневашингтонского мироустройства есть цена.Эрдоган на публике демонстрировал уверенность, что Турция это переживет (это ведь не запрет на экспорт помидоров).Вот так буднично экономическая война между членами НАТО стала реальностью. После прихода Трампа США продолжили экономическую войну против РФ, а также начали торговые войны против Китая, Ирана, Турции, КНДР и ЕС, причем европейцы оказались самыми хлипкими из всех, пойдя на целый ряд уступок США, что лишь подтвердило простой факт наименьшей субъектности Европы среди всех противников США.

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Анонсирована наступательная операция в Латакии

Анонсировано наступление Сирийской Армии в Северной Латакии.Северная часть провинции все еще находится в руках боевиков "Ан-Нусры" и иже с ней + именно там обитали уйгурские боевики из Китая, в ликвидации которых заинтересованы в Пекине.Согласно Аль-Массдар , целью операции будет выход на сирийско-турецкую границу в провинции Латакия на всем ее протяжении. Боевиков либо уничтожат, либо вынудят отступить в Идлиб, попутно освободив горные поселки.Местность тут для наступательных операций достаточно сложная, но не неодолимая, тем более что под эту операцию уже достаточно давно завозят через Тартус военную технику и припасы из России, плюс наверняка операция будет сопровождаться российскими военными советниками + получит поддержку ВКС РФ. Участие "Хезбаллы" пока не подтверждено, но весьма вероятно.Во второй фазе операции, если в горной Латакии задержек не будет, намечены цели в виде зачистки равнины Габ к югу от Джиср-аль-Шугура (который не так давно турки предлагали поменять на Таль-Рифат), наступать по которой будут части 4-й танковой дивизии Переброска войск этой "лягушки-путешественицы", которая где только не побывала, продолжается с окончания операций в Дераа и Кунейтре. Скорее всего тут все упрется в штурм Сирмании, оборона боевиков в районе которой прикрывает прямую дорогу на главную цель операции. В 2015-м году именно к югу от Сирмании захлебнулось наступление одной из группировок сирийской армии, для которой тогда операции в северной Хаме совсем не сложились и обернулись большими потерями в людях и технике (одних танков тогда потеряли более 30, а боевики ставили рекорды по кол-ву примененных TOW).Ну и после окончания работы в горной Латакии и на равнине Габ, предполагается наступать на Джиср-аль-Шугур, с целью его освобождения и ликвидации/принуждения к сдаче оружия всех встреченных боевиков. Помимо освобождения территории и ликвидация боевиков, операция должна привести к занятию районов, с территории которых боевики осуществляют налеты малоразмерных БПЛА на авиабазу ВКС РФ в Хмеймиме. Очевидно, что это более эффективный способ закрыть вопрос, нежели охота на команды боевиков запускающих дроны с помощью ударной авиации.Сопротивление боевиков ожидается достаточно существенным в силу сложного характера ТВД и значительных сил, которые здесь у боевиков накопились за время простоя фронта и за счет вывозимых из других районов Сирии боевиков. У противника потенциально может имется здесь до 25-30 единиц бронетехники и несколько десятков орудий, включая РСЗО. Тем не менее, более важное значение имеет позиция Турции, которая формально крышует часть из расположенных в этих районах боевиков. До начала операции наверняка пройдут консультации Москвы и Анкары, где будут обозначены районы проведения операции и решен вопрос с турецкими обсервационными пунктами, которые могут попасть в полосу наступления сирийских войск. Если Турция не станет чинить серьезных препятствий, то военные задачи, полагаю, будут успешно решены.Для окончательного сосредоточения войск еще потребуется необходимое время, а пока Россия и Иран будут заниматься обеспечивающими военно-логистическими и дипломатическими мероприятими для обеспечения максимально благоприятных условий для этого наступления.Попутно продолжаются точечные авиаудары по Идлибу, где долбят выявленные командные пункты и склады "Ан-Нусры", дабы заранее ослабить боевиков перед операцией.Еще один характерный маркер – вместо девочки Баны появилась девочка Хала, со все той же шоу-программой про "ужасы режима Асада" и "российскую агрессию против мирной Идлибщины". Это кино на 8-м году войны конечно выглядит анахронизмом. Куда как более опасным может быть возможная провокация боевиков с кустарным хим.оружием, чтобы попробовать создать для США и КО предлог для ударов по сирийским войскам. "Белые каски" еще остаются на территории Идлиба, лаборатории по производу кустарного хим.оружия есть, мотивы вполне понятны. Вопрос лишь в том, дадут ли им на это отмашку или же кино про "химические атаки Асада" нам больше не покажут.В общем, ждем. Это будет одна из последних крупных наступательных операций сирийской войны.

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