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Россию добивают санкциями, потому что она позволяет

11:36. 10 августа 2018 Просмотров - 45 Нет комментариев Опубликовал:

Интервью П.К. Робертса независимому изданию American Herald Tribune.

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American Herald Tribune: Россия, Китай, Турция, Иран и даже Индия стали мишенями санкций США. Какие практические меры должны эти страны принять, чтобы противодействовать американским санкциям?

Пол Робертс: - Санкции срабатывают только потому, что власти и компании санкционируемых стран и власти вашингтонских вассалов в Европе, Канаде, Австралии и Япоии позволяют им срабатывать.

Иностранные компании с незаконными санкциями смиряются потому, что они не хотят полностью терять доступ к рынкам в США. Чтобы остановить это, санкционируемые страны могут просто заявить, что санкционирующие страны полностью потеряют какой бы то ни было доступ к их рынкам и что они разрывают все экономические отношения с Западом. Если страны столкнутся с потерей доступа на китайские рынки, а Европа столкнется с потерей доступа к российским топливно-энергетическим ресурсам, то санкционный режим схлопнется.

Власти иностранных государств, включая тех, против которых введены санкции, терпят эти санкции Вашингтона в силу своей лени. Они предпочитают «бесплатно» пользоваться международной платежной системой, созданной Вашингтоном, вместо того, чтобы создать свою собственную систему. Мозги у них промыты до такой степени, что они верят в плавающие курсы валют. А на деле это «плавание» позволяет западным центральным банкам и спекулянтам устраивать интервенции для подрыва иностранных валют и снижения их стоимости.

По сути дела, то промывание мозгов, которое вел Вашингтон после Второй мировой войны, в значительной степени, завершилось успехом.

— Почему США в состоянии вводить экономические санкции, и как другие страны могли бы разоружить США?

Власти стран в состоянии сделать незаконным следование своих компаний этим санкциям. Например, 7 августа ЕС выдвинул блокирующую инициативу, которой европейским компаниям запрещается соблюдать экстерриториальные санкционные эдикты США. Это блокирующее положение сводит к нулю любые решения американских судов против тех компаний, которые проигнорируют указы Вашингтона, диктующие им, с кем они могут вести бизнес. Это же положение позволяет компаниям возмещать убытки, возникающие в результате санкций.

Возможно, Вашингтону удастся подкупить чиновников ЕС многими миллионами долларов, но если ЕС будет держаться своей линии и реализует свои угрозы, то единственной жертвой санкций Вашингтона будут американцы.

— Согласны ли Вы с идеей о том, что чем больше США используют мощь доллара для применения санкций против своих врагов, тем в большую опасность попадает доллар как глобальная валюта?

— Доллар обладает мощью только потому, что другие страны им пользуются. Другими словами, другие страны по своей глупости дают Вашингтону власть, которой он пользуется в ущерб им же. Другие страны точно так же могли бы применить санкции в отношении покупки американского доллара и приобретения американских облигаций. Или любого другого американского товара. Если их добровольно не соблюдать, то санкции Вашингтона могут быть применены только против американских компаний.

 

— Профессор Стив Хэнк считает, что «ирония заключается в том, что иранцы могли бы выиграть от санкций». Как это возможно, чтобы Иран от санкций выиграл?

Страны могут выиграть от американских санкций потому, что, в конце концов, санкции пробуждают эти страны. Они приходят к пониманию того, насколько безгранично глупо оказаться в ловушке вашингтонской паутины платежных механизмов. Они, в конце концов, понимают, что насколько они глупы, когда привлекают иностранные инвестиции и приток капитала, которые затем могут быть использованы для дестабилизации их экономик. Они начинают понимать, насколько глупо вверять стоимость своей валюты и государственных облигаций тем рынкам, на которых — единственно по своему усмотрению — могут вести свои манипуляции Вашингтон и спекулянты.

— Венесуэльский боливар, турецкая лира, российский рубль и иранский риал — все существенно упали в цене. Почему все это так совпало? Если бы Вы были советником лидеров названных стран, что бы Вы им предложили сделать?

— Валюты России, Ирана и Венесуэлы подкреплены нефтью. Они должны продавать свою нефть, рассчитываясь только в своей собственной валюте. Они не должны допускать заимствования за рубежом. Если они позволяют капиталу входить, то они не должны позволять ему выходить. Россия, например, самодостаточна в том, что касается продуктов питания, топливно-энергетических ресурсов и технологий. Нет ничего такого, в импорте чего со стороны Запада нуждалась бы Россия. И уж совершенно точно, Россия не нуждается в западном капитале для своего развития. Поскольку экономические отношения с Западом означают санкции, то эти страны должны отказаться от экономических отношений с Западом. Если бы существовал блок из России, Китая, Турции, стран Азии и Африки, то он был бы совершенно независим от Запада.

— Сейчас совершенно ясно, что Билл Браудер служит в качестве полезного инструмента в коррумпировании экономики России и в ведении экономической войны против нее. Однако он недосягаем для каких-либо судебных процессов, поскольку находится под защитой США. Можете Вы объяснить, как люди, подобные Браудеру, играют роль экономических агентов США в России?

Преступники, защищаемые Соединенными Штатами и служащие в качестве агентов американской гегемонии — отдельная тема. Достаточно сказать, что если бы Россия действительно была склонна кого-то убить, то это был бы Билл Браудер, а не Скрипаль.

Автор: Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts), — доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана.

 

Источник: svpressa.ru

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