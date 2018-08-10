Россия должна преследовать Саакашвили

Десять лет назад международный преступник Михаил Саакашвили отдал приказ начать обстрел Цхинвала и атаковать расположение российских миротворцев. В ответ Россия начала операцию по принуждению к миру. Несмотря на громкие заявления российских властей, ничего с Саакашвили не случилось. Его никто не судит, не требует его выдачи. Может быть именно такая непростительно мягкая позиция в отношении виновного в смерти наших сограждан и солдат и привела к тому, что через некоторое время на Украине появились желающие убивать русских и угрожать России…



Эта и другие темы обсуждались в эфире радио «Комсомольская правда» 7 августа 2018 года.

00:00:00 — Зачем украинской армии нужна «Слава Украине»

00:08:05 – Мы с украинцами один народ

00:12:27 – Почему Европа спорит с США из-за антииранских санкций

00:16:12 – США нужен контроль над Ираном

00:17:41 – «Северный поток-2» может не решить проблему гражданской войны на Украине

00:21:22 – Президента на Украине назначает американское посольство

00:24:10 – У грузин нет русофобии

00:26:30 – Не надо забывать: Саакашвили – убийца

00:30:08 – Может ли Россия уйти из Цхинвала

00:31:20 – 08:08:08 США спровоцировали войну против России

00:32:28 – Возможен ли суд над Горбачевым

00:34:05 – Надо ли было войти в Тбилиси

00:36:50 – Ответственность за распад СССР на Горбачеве

Скачать аудио

Предыдущий выпуск:

Донбасс, БРИКС и Сергей Лавров

Источник: nstarikov.ru