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Россия должна преследовать Саакашвили

09:00. 10 августа 2018 Просмотров - 31 Нет комментариев Опубликовал:

Десять лет назад международный преступник Михаил Саакашвили отдал приказ начать обстрел Цхинвала и атаковать расположение российских миротворцев. В ответ Россия начала операцию по принуждению к миру. Несмотря на громкие заявления российских властей, ничего с Саакашвили не случилось. Его никто не судит, не требует его выдачи. Может быть именно такая непростительно мягкая позиция в отношении виновного в смерти наших сограждан и солдат и привела к тому, что через некоторое время на Украине появились желающие убивать русских и угрожать России…


Эта и другие темы обсуждались в эфире радио «Комсомольская правда» 7 августа 2018 года.

00:00:00 — Зачем украинской армии нужна «Слава Украине» 
00:08:05 – Мы с украинцами один народ 
00:12:27 – Почему Европа спорит с США из-за антииранских санкций 
00:16:12 – США нужен контроль над Ираном
00:17:41 – «Северный поток-2» может не решить проблему гражданской войны на Украине
00:21:22 – Президента на Украине назначает американское посольство
00:24:10 – У грузин нет русофобии 
00:26:30 – Не надо забывать: Саакашвили – убийца 
00:30:08 – Может ли Россия уйти из Цхинвала 
00:31:20 – 08:08:08 США спровоцировали войну против России
00:32:28 – Возможен ли суд над Горбачевым
00:34:05 – Надо ли было войти в Тбилиси 
00:36:50 – Ответственность за распад СССР на Горбачеве

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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