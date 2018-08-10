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Природа и человек. Виктор Ефимов

17:16. 10 августа 2018 Просмотров - 8 Нет комментариев Опубликовал:

Санаторий природной медицины

Концептуальный аналитик Виктор Ефимов, побывавший в санатории «Берёзки» и принявший участие в проекте «Кавказские экспедиции», рассказывает о своих впечатлениях. Какую пищу для духа и души даёт санаторий природной медицины? Есть ли альтернатива сыроедению и вегетарианству? Почему важно сохранять семейные ценности? Как можно легче усваивать концептуально значимые материалы? Как природа способствует духовному исцелению? Как жителям мегаполисов найти свой путь в природу?

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Виктор Ефимов

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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