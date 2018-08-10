О “Богдане”
21:58. 10 августа 2018 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Коротко про новую украинскую САУ "Богдана".
Для ВСУ представили новую 155-мм САУ "Богдана" – орудие расположено на колесном шасси и имеет НАТОвский калибр. Вместо стандартных 152-мм, у нового проекта 155мм.
Наиболее близкий аналог в армиях НАТО, это французская САУ "Цезарь".
Не трудно увидеть очевидные сходства с французским проектом.
"Цезарь" в Ираке. В составе группы француузских войск, батарея "Цезарей" поддерживала наступление иракских войск на Мосул с южного направления вдоль реки Тигр.
См.материал "Американская и французская артиллерия в боях за Мосул" https://colonelcassad.livejournal.com/3072367.html
Работа "Цезарей" на Мосульском направлении.
Но разумеется, одной Францией данная разновидность САУ не исчерпывается.
Китайская гаубица SH-1
Российская гаубица 2С35-1
Сирийская вундервафля.
Более подробной про колесные САУ можно почитать например вот здесь https://topwar.ru/82831-obzor-artillerii-chast-2-ad-na-kolesah.html
Сама концепция подобных САУ достаточно проста – для ТВД, где важна высокая мобильность артиллерии и есть возможность для маневра, такие орудия могут более эффективно переносить огонь с целью поддержки наступающих войск, нежели обычные буксируемые орудия или более медленные гусеничные САУ.
Боевики Исламского государства для этих целей использовали обычные грузовики для установки на них трофейных 122-мм гаубиц Д-30, в результате чего получали свою кустарную колесную САУ, которая являлась вершиной игиловского гантракостроения.
Были и другие проекты. Например, установка 130мм гаубицы М-46.
Так что с концептуальной точки зрения Украины пытается заскочить на давно ушедший поезд, где даже ИГИЛ их опередил в разработке подобных машин.
Поэтому достаточно смешно слышать заявления о небывалом технологическом прорыве Украины.
Фото и тех.характеристики вот здесь https://diana-mihailova.livejournal.com/2480729.html
1. Сам "Цезарь" и его концепция далеко не новы – машина была поставлена на вооружение еще в середине 90х годов. Опыт боевого применения в том же Ираке дал умеренно-позитивные результаты. США и Россия делают ставку на САУ с гусеничной платформой.
2. Как и большая часть украинских "вундервафель", это опять проекты в штучном количестве, которые как правило не могут реализовать даже имеющийся потенциал в силу отсутствия я возможности обеспечить насыщение новой техникой фронтовых бригад.
3. Имеется и серьезная проблема с производством – артиллерия Украины во многом выживала на старых советских запасах стволов и снарядов, производство потребности фронта в полной мере удовлетворить не в состоянии – как подозревают, ствол для "Богданы" представляет из себя расточенный 152-мм ствол от обычного советского орудия, либо же как и говорилось ранее, будут закупать стволы в Польше http://www.dsnews.ua/politics/natovskiy-kalibr-ukrainskaya-bogdana-stanet-samoy-moshchnoy-17072018080000
4. Собственное производство на Украине только пытаются запустить https://diana-mihailova.livejournal.com/2472401.html, что скорее всего либо ограничит кол-во САУ, которые будут выпущены, либо потребует дополнительной закупки боеприпасов за рубежом (как вариант, попрошанийчество у стран НАТО).
5. Плюс ко всему, при создании орудия использована таже сталь, что и для печально известных своим низким качеством и конструкционными дефектами минометов "Молот" https://colonelcassad.livejournal.com/4299280.html.
В целом, перед нами классический пиар-проект, который скорее всего останется в очень малой серии (вроде ДНРовского "Чебурашки") в силу ограниченных промышленных и технологических возможностей Украины. Принципиальных преимуществ (кроме мобильности, что позволяет более оперативно менять позицию при контрбатарейной борьбе) по сравнению с обычной 152-мм гаубицей в условиях статичного позиционного фронта у такой машины нет, при этом стоимость производства и обслуживания наверняка будет сильно выше, нежели ремонт и модернизация уже стоящих на вооружении 152-мм орудий или же вывод оставшихся с складов длительного хранения.
Но для пиара администрации Порошенко (не случайно, САУ пиарил не Полторак или Муженко, а советник Порошенко Бирюков), необходимы хотя бы такие "технологические перемоги", которые показывают достижения режима Порошенко. Сомнительно, что мы их увидим на фронте в большом кол-ве – более вероятно (как и боольшинство других "технологических прорывов" https://diana-mihailova.livejournal.com/2479386.html), что по городам Донбасса как и ранее будут долбать из обычных 122-мм и 152-мм гаубиц, которые еще очень долго будут составлять основу артиллерийского парка ВСУ, как впрочем и у армейских корпусов ДНР и ЛНР.
Источник: colonelcassad.livejournal.com