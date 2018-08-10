Лаборатория №5. Объект “Касатка”
19:43. 10 августа 2018 Просмотров - 46 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Страничка советского пост-апокалипсиса из цикла "На развалинах погибшей высокотехнологичной цивилизации".
Развалины советской лаборатории по производству секретных торпед в Абхазии.
Лаборатория №5. Объект "Касатка".
Ржавые торпеды, разбросанные книги и пропагандистские плакаты 1990-х годов – это все, что осталось от секретной Советской военной лаборатории на берегу Черного моря.
Лаборатория № 5 РИ-400, известная еще как «Касатка», разрабатывала экспериментальную торпеду и технологии совершенствования глубинных мин, которые испытывались неподалеку на одних из самых мощных подлодок России.
Изначально исследования велись нацистскими учеными, взятыми в плен во время Второй Мировой Войны, и заставленными работать на Советы в течение десятилетия после ее окончания.
Лаборатория, спрятанная на восточном берегу Черного моря в Абхазии, территории ныне оспариваемой Грузией, заброшена после распада Советского Союза в 1991 году и последовавшей вслед за ним гражданской войны в Грузии.
В те времена этот район был местом проведения секретных ядерных исследований на разных объектах, также изначально проводимых немецкими физиками.
Ряды ржавеющих торпед лежат на стеллажах и на полу, в разграбленных исследовательских помещениях шкафы раскрыты нараспашку, а с потолков свисает отслоившаяся краска.
Атмосферу разрухи дополняют разбитые стекла, мусор, куски раскрошившегося бетона, а также корабли, валяющиеся во дворе.
Одна из торпед поднята на платформу, как будто эксперимент продолжается, а провода безвольно свисают над ней с трухлявого потолка.
Леденящие душу фотографии лаборатории сделаны Российским блогером Владимиром, который путешествовал по территории бывшего СССР, чтобы взглянуть на происходящее.
«Атмосфера внутри казалась пост-апокалиптической, но все было целым. Все вокруг заросло травой» – сообщил он.
«Одной из тем, которые изучались здесь, был вопрос наведения торпед на цель. Для разработки этой темы в Советские времена подводные лодки заходили в воды Абхазии для проведения научных экспериментов».
Построенная на пригретом солнцем пляже, секретная лаборатория исследовала поведение самонаводящихся торпед и способы повышения их мощности с тем, чтобы использовать их против боевых кораблей НАТО в случае перерастания Холодной войны в «горячую».
«Касатка» была одной из ряда таких объектов, построенных повсюду в СССР, и теплые воды Черного моря позволяли вести исследования и проводить испытания круглогодично.
Также лаборатория проводила исследования в невоенных сферах, связанные с коррозиестойкими покрытиями, рыболовецкими и траловыми технологиями.
В настоящее время Абхазия представляет собой субтропический курорт, функционирующий как независимое государство с момента распада Советского Союза, когда на этой территории разразилась война 1992-1993 года против Грузии.
Грузия планировала сохранить эту лабораторию для проведения гражданских морских исследований, но в связи с отсутствием денег после войны и отсутствием контроля над территорией она была заброшена.
В настоящее время Абхазия является членом Организации наций и народов, не имеющих представительства, и только несколько государств признали ее независимость.
http://perevodika.ru/articles/1199639.html – цинк
http://www.dailymail.co.uk/news/article-6038849/Rusted-remains-derelict-Soviet-torpedo-research-lab-Black-Sea.html – оригинал на английском
https://vmulder.livejournal.com/249788.html – оригинальный пост, из которого англичане дернули фотографии (по ссылке еще больше фотографий, в том числе и периода, когда "Касатка" функционировала)
Напомнило 8-й цех дагестанского завода "Дагдизель".
Источник: colonelcassad.livejournal.com