Исследование: Что происходит в мозге ребёнка при чтении книги и просмотре мультфильма

Современные родители, няни и учителя стоят перед выбором, как именно выполнить эту просьбу. Можно прочитать книжку, посмотреть мультфильм, послушать аудиокнигу или вообще попросить об этом голосовой помощник — Сири или Алексу.

Недавно опубликованное исследование рассказывает о том, что происходит в мозге вашего ребенка в каждой из этих ситуаций. По словам одного из исследователей, профессора Джона Хаттона, возникает «эффект Машеньки из “Трёх медведей”»: какие-то из этих способов рассказать сказку «не по размеру» маленькому ребенку, а какие-то в самый раз.

Профессор Хаттон занимается изучением истоков формирования способности читать и писать. В описываемом исследовании 27 детям в возрасте около 4 лет делали функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) во время знакомства со сказкой. Им были предложены 3 способа: аудиокнижка, книжка с картинками и звуковым сопровождением и мультфильм. Пока дети слушали / читали / смотрели сказку, томограф сканировал работу определенных участков головного мозга и их коннективность (термин в нейробиологии, означающий взаимодействие различных связей и структурных элементов головного мозга — Прим.ред).

«В основе нашего исследования лежало представление о том, какие области мозга задействуются во время знакомства со сказкой», — объясняет Хаттон. Первая — речевые центры. Вторая — области зрительного восприятия. Третья — отвечающая за зрительные образы. Четвертая — так называемая сеть пассивного режима работы мозга, отвечающая за внутреннюю рефлексию и придание чему-либо значений и смыслов.

Сеть пассивного режима работы мозга включает в себя участки мозга, которые задействуются тогда, когда от человека не требуется активная концентрация на задаче, поскольку действие многократно опробовано и доведено до автоматизма.

Если использовать термин Хаттона «эффект Машеньки из “Трех медведей”», вот что обнаружили исследователи:

Когда дети слушали аудиокнигу , наблюдалась активация речевых центров, но коннективность в целом была низкой. «Это означало, что детям было трудно понять содержание».

, наблюдалась активация речевых центров, но коннективность в целом была низкой. «Это означало, что детям было трудно понять содержание». При просмотре мультфильма наблюдалась высокая активация зон слухового и зрительного восприятия, однако в этих условиях функциональная коннективность была значительно ниже. «Работа речевых центров затруднялась», — комментирует Хаттон. «Мы трактуем это как то, что мультфильм делает всю работу за ребенка. Дети тратили большую часть энергии на то, чтобы просто понять, о чем идет речь в мультфильме». Понимание сказочного сюжета ребенком в данном случае было самым слабым.

наблюдалась высокая активация зон слухового и зрительного восприятия, однако в этих условиях функциональная коннективность была значительно ниже. «Работа речевых центров затруднялась», — комментирует Хаттон. «Мы трактуем это как то, что мультфильм делает всю работу за ребенка. Дети тратили большую часть энергии на то, чтобы просто понять, о чем идет речь в мультфильме». Понимание сказочного сюжета ребенком в данном случае было самым слабым. Книжка с картинками была для детского мозга тем, что Хаттон назвал «в самый раз».

Когда дети видят иллюстрации, активность речевых центров немного снижается по сравнению с тем, когда они прослушивают аудиокниги. В этом случае ребенок концентрируется не только на словах, но и использует картинки как подсказки, чтобы лучше понять историю.

«Дайте им картинку и им будет, над чем работать», — объясняет Хаттон. «Тогда как при просмотре мультика сказочная история буквально сваливается на ребёнка, и ему совсем не нужно трудиться».

Особенно важно, что во время чтения ребёнком книжки с картинками исследователи увидели возросший уровень коннективности всех областей мозга, изучаемых в этом эксперименте: речевых центров, областей визуального восприятия, зон, отвечающих за воображение и сети пассивного режима работы мозга.

«У детей в возрасте 3-5 лет области мозга, отвечающие за воображение и пассивный режим работы мозга, созревают позже, и для интеграции с остальными участками мозга им требуется практика», — объясняет Хаттон. «Избыточный просмотр мультфильмов может мешать этому процессу».

Когда мы читаем детям книги, они трудятся больше, чем мы можем увидеть. «Благодаря этому они тренируют “мышцы”, отвечающие за оживление картинок у них в голове».

Профессора Хаттона беспокоит, что в долгосрочной перспективе «дети, которые смотрят слишком много мультфильмов, находятся в зоне риска: процессы интеграции в их мозге не происходят должным образом». Детский мозг, перегруженный необходимостью понимать язык без достаточной практики, хуже справляется с задачей формирования мысленного образа прочитанного и осмыслением содержания сказки. Это делает ребёнка противником чтения, поскольку его мозг не очень хорошо подготовлен к получению того, что может дать книга.

Важное замечание: из-за ограничений метода фМРТ, при котором нужно лежать неподвижно, ученым в данном случае не удалось полностью воссоздать естественные условия, когда ребенок смотрит и слушает сказку с картинками на коленях у мамы или папы.

В проведенном эксперименте отсутствовали эмоциональная связь и тактильный контакт, поясняет профессор Хаттон. А также отсутствовало так называемое «диалогическое чтение», предполагающее, что тот, кто читает, указывает ребенку на незнакомые или необычные слова или говорит «найди мне на картинке кошку». Это целый отдельный слой в формирования навыка чтения.

Конечно, в идеальном мире мы всегда рядом, чтобы почитать ребёнку книгу. Но так бывает не всегда, и результаты этого небольшого исследования предполагают, что если родители всё-таки выбирают электронное устройство, то нужно отдать предпочтение простейшей версии электронной книги с картинками перед мультиком или аудиокнигой.

Источник: NPR.org

Перевод с английского Анны Сучковой, сайт PRAKTIK

Источник: feedproxy.google.com