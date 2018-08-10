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Дроны-птицы, неотличимые от настоящих, испытаны в Китае

11:51. 10 августа 2018 Просмотров - 39 Нет комментариев Опубликовал:

Стаи дронов, которых издалека не отличить от голубей, уже летают над китайскими степями — а, возможно, и над городами; программой Dove живо интересуются китайские военные и спецслужбы.

Китайская газета South China Morning Post опубликовала материал, в котором сообщается о том, что как минимум в пяти провинциях Китая военные и другие силовые структуры используют замаскированные под птиц дроны для наблюдения.

Программу Dove возглавляет Сун Бифэн (Song Bifeng), профессор Северозападного политехнического университета Сианя в провинции Шэньси. Ранее Сун Бифэн участвовал в разработке истребителя Чэнду J-20; согласно информации, размещенной на сайте университете, за участие в программе Dove он уже получил государственную награду.

По словам коллеги Суна Бифэна Ян Вэньцин (Yang Wenqing), профессора Школы аэронавтики при Северозападном университете Сианя и члена группы разработчиков Dove, технология уже применяется, хотя пока не слишком широко. «По сравнению с количеством других дронов число дронов-птиц Dove невелико, — приводит слова Вэньцин South China Morning Post, — мы уверены, что у этой технологии есть потенциал для масштабного использования в будущем… У нее есть уникальные свойства, на которые существует большой спрос и у гражданских, и у военных».

Каждый дрон Dove весит 200 г, имеет размах крыльев 50 см и развивает скорость до 40 км/ч; заряда аккумулятора хватает на полчаса полета на максимальной скорости. У каждого дрона есть бортовой компьютер, камеру, антенну GPS и узел спутниковой связи, механизм, приводящий в движение крылья, аккумулятор и электромотор.

Дроны Dove не просто выглядят как птицы, они хлопают крыльями и пользуются ими для разворотов, нырков и подъемов. Такое использование крыльев отвечает главной задаче разработчиков — создать дрон, который можно принять за птицу; по словам одного из участников программы, дроны имитируют 90% движений живых голубей и практически бесшумны. Их действительно трудно заметить и отличить от голубей с земли, и даже сами голуби были замечены в совместных полетах с беспилотниками.

Прежде чем использовать дроны для наблюдения, инженеры провели около двух тысяч испытательных полетов. В одном из тестов стая дронов летала над отарой овец в степи Внутренней Монголии; овцы не испугались аппаратов, что участники программы Dove расценили как знак качества: овцы пугливы, и если бы они почувствовали, что над ними летают не голуби, они бы разбежались, объяснил китайским журналистом анонимный источник, знакомый с программой.

Источник: www.kramola.info

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Источник http://via-midgard.info/

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