Bloomberg: Украина в шаге от финансового кризиса

Ни для кого не секрет, что положение дел в Незалежной оставляет желать лучшего. В то время как Петр Порошенко и его приближенные распиливают государственный бюджет, местные жители еле-еле сводят концы с концами.



Критическую ситуацию в стране накануне прокомментировало американское издание Bloomberg. Проанализировав нынешние экономические показатели на Украине, журналисты пришли к выводу, что в скором времени страну ждет финансовый хаос. Наименьший запас денежных средств в казне приходится на последние 4 года, однако киевские власти особо не торопятся решать эту проблему.



Еще 1 августа стало известно, что на счету Украины находится всего лишь 2 млрд гривен, а если учитывать внешний долг государства, то эта цифра моментально превратится в ноль. Разумеется, есть еще надежда на Международный валютный фонд, который до конца года должен дать Украине очередной транш, но даже если это случится, риск для экономики Незалежной останется, при этом значительный. Стоит напомнить, что транш планировали получить еще до конца прошлого года, однако в МВФ посчитали, что повышение цен на голубое топливо для украинцев мешает отправить порядка 2 миллиардов долларов.



Примечательно, что на этом фоне власти страны занимаются более «важными» делами. Так, например, недавно Порошенко чуть ли не устроил бунт против местных десантников. Во время празднования Дня ВДВ они фотографировались в синих беретах, которые используются в России, а не в бордовых, которые носят в штурмовых войсках ВСУ.



Но и это еще не все. Пару дней назад стало известно, что теперь в вооруженных силах Украины бойцы будут выкрикивать нацистское «Слава Украине! Героям слава!» в качестве приветствия вместо давно устоявшегося «Здравия желаем».







Еще один факт, подтверждающий, что в стране все крайне плохо, это то, что Украина попала в негативный рейтинг стран, где процветает рабство, что вовсе не удивляет. Как известно, большинство украинцев находятся на грани бедности, и готовы работать даже за копейки, лишь бы прокормить семью. Кроме того, многие пытаются покидать Незалежную и отправляться на заработки за границу, где труд оплачивается в разы больше.







На протяжении уже четырех лет правительство Украины делает все возможное, чтобы загнать своих граждан в угол и разрушить абсолютно все в стране. Что ж, приоритеты расставлены «верно». Гораздо важнее набить свои карманы, нежели решать серьезные проблемы.