В СССР за такое расстреливали, сейчас – норма

Люблю читать и слушать о позорном наследии совкового режима. Мол, все недостатки современного общества и управления – оттуда родом. Вот если бы у нас не было революции – народ бы так не испортился под чутким руководством Николая Кровавого и его потомков.

А так – помазанника божьего расстреляяяяли! Веру православную оскорбилииии! Хавайте теперь полной ложкой, как говорится, когда с вас чиновничья свора взятки во всю требует да обращается, как с холопами.

Почти так – ну, чуть менее красочно, сегодня написали мне к предыдущему посту в каментах.

Давайте, собственно говоря, разберемся – так это или нет?

Если в интересовались историей, то должны знать – в Российской Империи до революции взяточничество и мздоимство считалось почти что нормой. Да что там почти что!

Нормой это было. Брали все и всем.

Почитайте Гиляровского – у него прекрасно дана раскладка, кому полагалось на какой праздник сколько, кому – “сухими”, то есть деньгами, кому – натурой, то есть жратвой, тканями, борзыми щенками до еще чем. Думаете, выражанс про борзых щенков в воображении писателя родился? Ха!

Если не в курсе, в Москве проект метро существовал за годы до того, как его строить начали. Да-да, при том самом благословенном Романове он был. Только от постройки его отказались, потому как во первых – масштабы воровства представляли ( разворуют – все) а во вторых – масштабы взяток и откатов.

Более менее со взяточничеством и чиновничьим произволом начали бороться только при тех самых большевиках, которых обвиняют в рождении этих явлений. Хотя они их только наследовали…

Восьмого мая 1918 года был издан декрет СНК РСФСР «О взяточничестве», подписанный лично В.И. Лениным. По сути, это был первый советский закон о взяточничестве. Ст. 1 устанавливала уголовную ответственность лиц, состоящих на государственной или общественной службе, виновных в получении взятки, в виде лишения свободы на срок не менее пяти лет, соединенным с принудительными работами на тот же срок

21 октября 1919 года, опубликован еще один Декрет «О борьбе со спекуляцией, хищениями в государственных складах, подлогами и другими злоупотреблениями по должности в хозяйственных и распорядительных органах». По этому Декрету все дела о взяточничестве передавались в Особый революционный трибунал при Всероссийской Чрезвычайной Комиссии.

16 августа 1921 года СНК РСФСР принял новый декрет «О борьбе со взяточничеством», устанавливающий наказание для лиц, «которые, состоя на государственной, союзной или общественной службе, лично или через посредника получили или пытались получить в каком бы то ни было виде взятку за выполнение в интересах дающего взятку какого-либо действия, входящего в круг их служебных обязанностей.

Я могу перечислить еще десятки постановлений, ужесточающих наказание – и при этом будут прецеденты, что эти наказания применялись даже к высшим чинам. Достаточно вспомнить знаменитейшее Ленинградское дело, которое сейчас пытаются подать как агонию сражавшегося за власть Сталина, но началось оно именно с выявления коррупционных схем и кумовства.

Напомню - председатель Совета Министров РСФСР Родионов М. И. при содействии члена ЦК ВКП (б) Кузнецова А. А. вместе с высокими партийными чинами Ленинграда организовали сельскохозяйственную ярмарку. Проблема была в том, что товары для нее шли из общегосударственного фонда по поддержке других регионов. Фактически на ярмарке продали товары на 9 млрд рублей, которые должны были идти как помощь разрушенной стране. Сумма просто астрономическая для этого периода. Однако это не о это далеко не все. Товаров было испорчено на сумму 4 млрд рублей по причине слабой организации ярмарки.

Расследование «Ленинградского дела» показало, что А. А. Кузнецов везде старался расставить своих людей. Принцип: «Ты - мне, я - тебе». В Постановлении Пленума ЦК партии по данному делу даже появился особый термин – «групповщина». Большинсвто фигурантов получили по 25 лет лагерей.

Разумно? Логично? Справедливо.

Даже в период брежневского застоя со взятками и воровством пытались бороться, а уж когда на его смену пришел Андропов – то заработали с утроенной силой (жаль, недолго Андропов был секретарем ЦК КПСС).

Боролись и с кумовщиной-групповщиной, и с чиновничьим беспределом. Только сегодня рассказали историю, как райкомовский чиновник лишился места за манипуляции с квартирами – семье обычной швеи сначала давали приличную трешку на седьмом этаже, а потом она загадочным образом трансформировалась в совсем другую квартиру качеством ниже. Трешка же шла именно чиновнику… После обращения в приемную на Старой площади дело решили в пользу жалобщицы в течение двух недель, причем с места слетел не только зарвавшийся чиновник, но и несколько его покровителей (эпоха Адропова как раз была).

Справедливо? О, да.

А что сейчас? А сейчас у нас опять наступили времена славные, почти как при царе-батюшке. Взяточничество норма, честный чиновник – нонсенс, а виноват, почему-то СССР…