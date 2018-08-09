В Москве поделились ожиданиями от президентских выборов на Украине

Источник: politnavigator.net

Сейчас на Украине отсутствуют пророссийские политики, которые могли бы получать какую-либо поддержку из Российской Федерации.



Таким мнением в эфире радио «Комсомольская правда» поделился российский политик и писатель-публицист Николай Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мне кажется, что сегодня на Украине пророссийские политики отсутствуют вообще, как класс. Есть политики более здравомыслящие, и есть политики менее здравомыслящие, но, ни от кого из них мы не можем ожидать каких-то решительных действий по прекращению гражданской войны в своей собственной стране, их самостоятельность пока совершенно не проявлена», – сказал он.

По словам писателя, России нет смысла кого-либо поддерживать в президентской гонке на Украине, так как глава страны все равно будет назначен по воле США.

Мы вообще на этих выборах президента никого поддерживать не будем, во-первых, потому что там поддерживать некого, во-вторых, потому что бессмысленно пытаться влиять на какие-то выборы, если там выборов нет и президента назначает американское посольство. Зачем играть в эти игры», – резюмировал Николай Стариков.

Владимир Гладков

Источник: nstarikov.ru