Главная » Новости Украины и Новороссии

В Москве поделились ожиданиями от президентских выборов на Украине

18:40. 9 августа 2018 Просмотров - 62 Один комментарий Опубликовал:

Источник: politnavigator.net
Сейчас на Украине отсутствуют пророссийские политики, которые могли бы получать какую-либо поддержку из Российской Федерации.

Таким мнением в эфире радио «Комсомольская правда» поделился российский политик и писатель-публицист Николай Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мне кажется, что сегодня на Украине пророссийские политики отсутствуют вообще, как класс. Есть политики более здравомыслящие, и есть политики менее здравомыслящие, но, ни от кого из них мы не можем ожидать каких-то решительных действий по прекращению гражданской войны в своей собственной стране, их самостоятельность пока совершенно не проявлена», – сказал он.

По словам писателя, России нет смысла кого-либо поддерживать в президентской гонке на Украине, так как глава страны все равно будет назначен по воле США.

Мы вообще на этих выборах президента никого поддерживать не будем, во-первых, потому что там поддерживать некого, во-вторых, потому что бессмысленно пытаться влиять на какие-то выборы, если там выборов нет и президента назначает американское посольство. Зачем играть в эти игры», – резюмировал Николай Стариков.

Владимир Гладков

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 10 октября 2017
...рамками заключенных между Москвой и Анкарой договоренностей ...оценить возможные причины законодательной президентской инициативы по «реинтеграции»... и очень оптимистичные ожидания. Помните мем "черная...Сведениями с силовиками ДНР поделился пебежчик из СБУ,...
Новости России и Крыма. Сегодня 4 декабря 2014
... государства на ближайшее время. Президентское послание федеральному парламенту предусмотрено конституцией...парламентарии и эксперты поделились с РИА Новости своими ожиданиями от документа ... министра воспринимается как попытка Москвы найти новых друзей или ...
О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уничтожении русских
...Грубо? Жестоко? А что поделаешь…» (журнал «ХХ век...огромной  силой -  даже президентский  ресурс Януковича вместе с ...общенародны, что перехлестнули все ожидания организаторов этой  очередной «... мобилизации: приехавшие из Москвы в «интернациональном»  составе...
Scofield: Война систем. Балканский полуостров. Продолжение
..., что Путин мог предложить Будапешту поделить Украину (такое предложение якобы поступало... с Косово. Через несколько часов ожидания "русский экспресс", на котором в... президентской гонке, и он отказался. При этом якобы предложение исходило из Москвы...
Бэкграунд, выпуск-237 за 3 декабря 2011
... попросят  с ним поделиться. вплоть до налетов ... же запада «сфальсифицировал» президентские выборы он, согласно  ... оправдавшиеся – надежды и ожидания. Классы и социальные группы...русских природных ресурсов. Взятию Москвы немцы придавали колоссальное военно -...
Целились в коррупцию – попали в российскую элиту.
... освоены фирмами-однодневками и поделены между Гамидовым и его...три года. За пределами ожиданий Следствие вышло за рамки ... на шахматную доску после президентских выборов и закончиться если ..., которого осенью прошлого года Москва отпустила с миром, наградив...

Один комментарий»

  • 930 756
    жора шапов 9 августа 2018 в 19:19 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Надо сыграть , по приколу ! И назначить президентом ( с 57% как П .Вальцмана – Б. Обамка ) самое конченное чмо , чтоб пиндосы обоссались.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>