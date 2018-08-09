Сводки от ополчения Новороссии 09 августа 2018

Дончанка Ирина Пучкова, уехавшая в 2015 году с семьёй в Россию делится на страницах личного блога наблюдениями из жизни. Она часто бывает дома, в Донецке, навещает родственников, оставшихся жить на оккупированных Украиной территориях.

«Мариуполь. Наши потихоньку сдаются. Живут адекватные люди как в сказке про голого короля: всё понимают, но сказать и сделать ничего не могут…

С молодежью беда. Нет, БЕДА…

Приехали племянники — гостили на море (в Мариуполе – прим. РВ) два месяца. Рассказывают о встречах со своими бывшими друзьями и одноклассниками…

Еще 5–7 лет и бандерлоги перекуют ситуацию. Просто взяв в заложники детей. Этим воспитанием.

Уже пятый год вливают в уши и умы такой бред, что редко кто после него может остаться нормальным.

С детских садов, с первых классов.

Те, кто в 2014 был в садике, уже заканчивают начальную школу. Те, кому было 10–11, им уже 14–15 — и растут они в совершенно искаженном информационном пространстве. Молчу уже про нынешних студентов…

Послушала я все это и ужаснулась.

А многие, живущие и видящие все это ежедневно, упорно твердят: «Нет, дети все правильно понимают! Ну и что, что они считают, что СССР равен фашисткой Германии или что русские угнетали украинцев веками… Ну и что, что парады вышиванок… Они потом поймут…».

Сильно сомневаюсь…»

Позже Ирина дополняет свой рассказ зарисовкой из жизни:

«Так меня задел разговор с племянниками и их описание настроений сверстников в Мариуполе, что поздно вечером продолжила обсуждать это не только в Facebook, но и с мамой племянников.

Она и уехала из Мариуполя только из-за детей. Старшая — ладно, уже понимает, а младший — очень наивный и честный мальчик — вряд ли смог бы выжить в современной украинской школе. Он по складу характера активный и увлекающийся, что делать — объяснять ребенку, что в школе врут? Так он не вытерпит — во всеуслышание заявит там им, что они не правы и дома учат другому, он такой…

Соглашаться с «героями» и кричать им славу? Это растить дома своего идеологического врага…

Поэтому с трудом, проблемами, разочарованиями, но уехали…

Так вот описала сестра моего мужа еще одну незначительную, казалось бы, деталь.

Младший очень любит рисовать. У него так называемые скетчбуки* — блокноты такие, которые таскает с собой и всюду рисует.

И на прощание решили его друзья (дети 7–10 лет) — соседи и пару родственников — написать ему пожелания в его скетчбуке и тоже что-то нарисовать.

Каждый по развороту. Это придумали девчонки, но всем идея понравилась.

Что поразило маму больше всего, так это то, что из семи ребят только два (!) человека написали свои пожелания на русском языке! В русскоязычном Мариуполе!

Мама была в шоке. Она сама мариупольчанка. Она знает семьи этих детей — они все русскоязычные.

Почему? Этот вопрос она задала соседской девочке, которая переходит в третий класс: «Почему ты написала на украинском? Ты же говоришь по-русски, Дашенька?!»

И ребенок честно ответил, что не умеет писать по-русски!

Читать умеет, они еще дома до школы учились. А писать — нет. Школа украинская, все на мове.

Она просто не хочет выглядеть дурой и оставлять записи с ошибками! И пишет так, как может правильно.

Вот все, что надо знать о происходящем».

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* блокноты или тетради с неразлинованными страницами для карандашных набросков