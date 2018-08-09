Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 августа 2018

Российские военные прибыли в логово проамериканских боевиков в южной провинции Дераа (Деръа).

Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.

Городок Музейриб расположен к западу от Дараа, эти южные районы страны ещё в июле находились под плотной опекой США, являющихся гарантом соблюдения соглашения о перемирии в данной зоне деэскалации.

Получающие от американцев оружие боевики «Свободной Сирийской армии» совместно с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» буквально месяц назад усиливали здесь оборону, готовясь к наступлению Вооружённых сил САР.

На этот населённый пункт ВВС Сирии регулярно сбрасывали листовки с призывами сложить оружие и примириться с Дамаском.

В итоге российские военные вынудили местных главарей бандформирований передать Музейриб под контроль правительства страны. Многие бывшие боевики с тех пор успели успешно повоевать против террористов в составе 4-й бронетанковой дивизии САА.

А ещё год назад город был ареной ожесточенного противостояния отрядов ССА и других исламистских группировок, в ходе боёв и покушений были убиты десятки боевиков, включая полевого командира «Бригады шахида Валиба Аль-Кайси».

Прибытие российских военных

На этой же неделе российские офицеры из Центра по примирению враждующих сторон провели очередную гуманитарную акцию в городе Эль-Музейриб.

Местные жители радушно встретили наших армейцев, а дети бывших боевиков с удовольствием фотографировались с ними.

Здесь военные раздали малоимущим жителям 430 продовольственных пайков общим весом 1,8 тонны, а военные врачи оказали нуждающимся жителям необходимую медицинскую помощь.

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