Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 августа 2018
- 20:49 Сирия: Российский флаг в логове боевиков США (ФОТО).
- 19:31 Представители России и Сирии провели первое заседание по вопросу беженцев.
- 10:01 В списке потерь не значился.
- 09:09 Образец мужества: начавшая курс лечения онкологического заболевания супруга Асада обратилась к народу (ФОТО).
Сирия: Российский флаг в логове боевиков США (ФОТО)
Российские военные прибыли в логово проамериканских боевиков в южной провинции Дераа (Деръа).
Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.
Городок Музейриб расположен к западу от Дараа, эти южные районы страны ещё в июле находились под плотной опекой США, являющихся гарантом соблюдения соглашения о перемирии в данной зоне деэскалации.
Получающие от американцев оружие боевики «Свободной Сирийской армии» совместно с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» буквально месяц назад усиливали здесь оборону, готовясь к наступлению Вооружённых сил САР.
На этот населённый пункт ВВС Сирии регулярно сбрасывали листовки с призывами сложить оружие и примириться с Дамаском.
В итоге российские военные вынудили местных главарей бандформирований передать Музейриб под контроль правительства страны. Многие бывшие боевики с тех пор успели успешно повоевать против террористов в составе 4-й бронетанковой дивизии САА.
А ещё год назад город был ареной ожесточенного противостояния отрядов ССА и других исламистских группировок, в ходе боёв и покушений были убиты десятки боевиков, включая полевого командира «Бригады шахида Валиба Аль-Кайси».
Прибытие российских военных
На этой же неделе российские офицеры из Центра по примирению враждующих сторон провели очередную гуманитарную акцию в городе Эль-Музейриб.
Местные жители радушно встретили наших армейцев, а дети бывших боевиков с удовольствием фотографировались с ними.
Здесь военные раздали малоимущим жителям 430 продовольственных пайков общим весом 1,8 тонны, а военные врачи оказали нуждающимся жителям необходимую медицинскую помощь.
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Представители России и Сирии провели первое заседание по вопросу беженцев
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В списке потерь не значился
В американских СМИ произошла утечка информации, согласно которой в феврале 2018 года американский военослужащий сержант Кэмерон Халкович был ранен бойцом YPG.
Как описывается ситуация, американские военные помогали небольшой колонне гражданских лиц, которая перевозила в том числе убитых и раненых в провинции Дейр-эз-Зор.
Местные представители SDF негативно отреагировали на это поведение американцев и один из них несколько раз выстрелил в Халковича из Калашникова, который получил тяжелые огнестрельные ранения в ногу. Напарник Халковича, рядовой Кейн Дауни ответным огнем из М-4 убил нападавшего, после чего оказал Халковичу первичную медицинскую помощь, чем спас ему жизнь.
Прелесть ситуации в том, что этот эпизод не попал в сводки Пентагона. Когда генерала Вотела спросили по поводу нападения на Халковича, он лишь заявил, что "Видел эту новость" и "Мне надо посоветоваться с моими помощниками". Официально Пентагон отрицал и отрицает эту историю.
Вполне полнятно, почему эту историю решили скрыть, так как нападение на американского солдата "союзными курдами" слишком портило благостную картину обоснования причин оккупации северо-восточной Сирии.
Больше всех этой истории обрадовались в турецкой прессе, где боевик SDF уже превратился в "ублюдка из РПК, который убил американского солдата, что доказывает правоту Эрдогана в отношении опасных террористов РПК".
Раскопавший эту историю (подробное расследование на английском https://taskandpurpose.com/syria-insider-attack/) журналист Paul Szouldra https://twitter.com/PaulSzoldra пишет
Это абсолютная пародия на то, что морской пехотный батальон США может разворачиваться в месте, где они их могут застрелить и в течение 7 месяцев и широкая публика абсолютно не знает об этом. Это не то, как военные ведут себя в условиях демократии.
Последнее, что я хочу отметить, это то, что эта история – это всего лишь малая часть большой истории о морской пехоте и вооруженных сил США в целом, действующих в Сирии. Министерство обороны США при Мэттисе стало менее прозрачным и подотчетным американской общественности.
PS. На заглавной фотографии Кэмерон Халкович после ранения, которого не было. Рядом с ним стоит спасший ему жизнь рядовой Кейн Дауни, застреливший нападавшего.
Но как нам расскажет любой либеральный журналист, потери секретят только в России.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Образец мужества: начавшая курс лечения онкологического заболевания супруга Асада обратилась к народу (ФОТО)
Супруга сирийского президента Асма Асад, у которой ранее был диагностирован рак груди, обратилась к жителям страны.
«Я — часть народа, научившего мир стойкости, силе и противостоянию трудностям. Моя решимость проистекает из вашей решимости и стойкости всех прошедших лет», — заявила она.
Как уже сообщалось, жена Башара Асада Асма начала проходить лечение.
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