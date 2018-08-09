Самозарождение денег в питерской квартире, князь Владимир и европейские ценности
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В этом выпуске:
00:05 убийство лихого парня из Новокузнецка – в объективе камеры видеонаблюдения
02:51 мега-хищение из “Таатта-банка”
06:01 магическая квартира в Санкт-Петербурге, где деньги не кончаются никогда
08:46 шведский гуманизм, граничащий с экстремизмом
15:02 Петро Порошенко, князь Владимир, православие и европейские ценности
18:52 долги Великобритании и США перед Украиной
20:47 истинные причины повышения цен на бензин и по мнению Аркадия Дворковича
22:55 удивительные новости европейского пивоварения
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Источник: www.youtube.com