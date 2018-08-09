Самозарождение денег в питерской квартире, князь Владимир и европейские ценности

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В этом выпуске:

00:05 убийство лихого парня из Новокузнецка – в объективе камеры видеонаблюдения

02:51 мега-хищение из “Таатта-банка”

06:01 магическая квартира в Санкт-Петербурге, где деньги не кончаются никогда

08:46 шведский гуманизм, граничащий с экстремизмом

15:02 Петро Порошенко, князь Владимир, православие и европейские ценности

18:52 долги Великобритании и США перед Украиной

20:47 истинные причины повышения цен на бензин и по мнению Аркадия Дворковича

22:55 удивительные новости европейского пивоварения



Аудиоверсия: https://video.oper.ru/video/audio/gob…



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Источник: www.youtube.com