Новости Украины и Новороссии 09 августа 2018

Украинские военные и политики практически в каждой своей речи упоминают стремление ВСУ достичь стандартов НАТО, а Украины, соответственно, вступить в северо-атлантический альянс. Но предпринимаются ли реальные шаги по реформированию украинской армии, или это лишь фикция? Попробуем разобраться.

На первый взгляд, в войска действительно поступает оружие и снаряжение западного образца. Например, крупнокалиберные снайперские винтовки Barett, радиостанции Harris, внедорожники HMMWV (он же Хаммер) и противотанковые ракеты «Джавелин». Также постоянно проходят и совместные с армиями стран НАТО учения, а также тренировочные курсы под руководством западных инструкторов.

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Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что Украине досталось в основном лишь военное снаряжение и лёгкое вооружение, которое не может оказать решающего воздействия на ход военного конфликта на востоке.

Если же посмотреть на по-настоящему мощное вооружение, такое как боевые бронированные машины, самоходные артиллерийские установки или реактивные системы залпового огня, то окажется, что Украина основную ставку сделала на советские стандарты.

Причём мы говорим сейчас не о имеющихся у Украины вооружениях, а о новых закупках и производственных планах украинского ВПК.

Крупнейшими закупками, которые Украина совершила в оборонной сфере за последнее время, являются партии БМП-1 и САУ «Гвоздика», которые считались устаревшими ещё в советские годы.

Если же посмотреть на «новинки», которые научились выпускать украинские предприятия, то окажется, что все они являются копиями старых советских образцов, например, 120-мм миномёта 2Б11, станкового гранатомёта СПГ-9 «Копьё», снарядов к пушкам 2А36 «Гиацинт» и РСЗО «Ураган».

Таким образом, очевидно, что Украина говорит о стандартах НАТО, лишь чтобы ввести в заблуждение доверчивых обывателей, на самом деле консервируя советскую модель вооружённых сил, которая на словах проклинается официальными лицами.

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Владимир Донецкий, специально для «Русской Весны»