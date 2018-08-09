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Новости Украины и Новороссии 09 августа 2018

12:19. 9 августа 2018 Просмотров - 149 Нет комментариев Опубликовал:

Василий Вакаров: Выборы на Украине. Кого предпочтут украинцы?

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Командир специального назначения



О "чеченском следе" в "захвате Крыма".



Есть и другие доказательства "российской агрессии".
Под Кременчугом было обнаружено судно с запрещенными флагами.


Полиция ведет проверку https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/2018/07/31/v-kremenchuge-na-dnepre-zamechena-lodka-s-rossiyskim-i-sovetskim-flagami_10071636.html на предмет сепаратизма и праздновения дня ВМФ России.

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Как украинские боевики решили повоевать с российской армией в Осетии (ФОТО)

Как украинские боевики решили повоевать с российской армией в Осетии (ФОТО) | Русская весна

Военкор Александр Коц — об участии украинцев в войне 08.08.08.

Фотографии ниже — из материалов уголовного дела по факту грузинской агрессии. Предоставлены мне в следственном управлении Генпрокуратуры Республики Южная Осетия.

Фото были найдены на грузинской территории во время пятидневной войны. На них люди с шевронами УНА-УНСО*.

Также были найдены записные книжки на украинском и русском языке с конспектами по тактике, артиллерийской пристрелке, снайперскому делу.

Судя по обгоревшему номеру, война у нациков 10 лет назад не заладилась.

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Александр Коц

* Запрещенная в РФ экстремистская организация. 

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Где пoлитзaключeнный Костенко взял паспорт РФ?

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Великий украинский обман: ВСУ «рвутся в СССР», отдаляясь от НАТО

Великий украинский обман: ВСУ «рвутся в СССР», отдаляясь от НАТО | Русская весна

Украинские военные и политики практически в каждой своей речи упоминают стремление ВСУ достичь стандартов НАТО, а Украины, соответственно, вступить в северо-атлантический альянс. Но предпринимаются ли реальные шаги по реформированию украинской армии, или это лишь фикция? Попробуем разобраться.

На первый взгляд, в войска действительно поступает оружие и снаряжение западного образца. Например, крупнокалиберные снайперские винтовки Barett, радиостанции Harris, внедорожники HMMWV (он же Хаммер) и противотанковые ракеты «Джавелин». Также постоянно проходят и совместные с армиями стран НАТО учения, а также тренировочные курсы под руководством западных инструкторов.

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Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что Украине досталось в основном лишь военное снаряжение и лёгкое вооружение, которое не может оказать решающего воздействия на ход военного конфликта на востоке.

Если же посмотреть на по-настоящему мощное вооружение, такое как боевые бронированные машины, самоходные артиллерийские установки или реактивные системы залпового огня, то окажется, что Украина основную ставку сделала на советские стандарты.

Причём мы говорим сейчас не о имеющихся у Украины вооружениях, а о новых закупках и производственных планах украинского ВПК.

Крупнейшими закупками, которые Украина совершила в оборонной сфере за последнее время, являются партии БМП-1 и САУ «Гвоздика», которые считались устаревшими ещё в советские годы.

Если же посмотреть на «новинки», которые научились выпускать украинские предприятия, то окажется, что все они являются копиями старых советских образцов, например, 120-мм миномёта 2Б11, станкового гранатомёта СПГ-9 «Копьё», снарядов к пушкам 2А36 «Гиацинт» и РСЗО «Ураган».

Таким образом, очевидно, что Украина говорит о стандартах НАТО, лишь чтобы ввести в заблуждение доверчивых обывателей, на самом деле консервируя советскую модель вооружённых сил, которая на словах проклинается официальными лицами.

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Владимир Донецкий, специально для «Русской Весны»

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Метки: важное, компиляция
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