На референдум надеяться не стоит

8 августа ЦИК на своем заседании одобрил сразу три референдума о пенсионном возрасте.

Ещё пару недель назад Центризбирком РФ отклонил предложение КПРФ по проведению референдума о недопущении повышения пенсионного возраста. А тут вдруг чиновники этого ведомства одобрили сразу три инициативы референдума по той же теме. Две из них принадлежат партиям КПРФ и «Справедливая Россия», а третья некой малоизвестной общественной организации «Всероссийский союз общественных организаций по работе с многодетными семьями».

Формулировки вопроса всех трех инициаторов для пенсионного референдума были признаны соответствующими закону. Вот эти вопросы:

«Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?» («Справедливая Россия») «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?» ( Всероссийский союз общественных организаций по работе с многодетными семьями» ) «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?» (КПРФ)

Теперь авторам инициатив придётся наперегонки создавать группы поддержки в большинстве регионов России. Кто сможет в течении 2-х месяцев зарегистрировать 43 региональные группы, тот и станет официальным инициатором референдума. После формирования инициативных групп (не менее чем по нотариально оформленных 100 человек) в большинстве регионов РФ последует тяжелая работа по сбору 2 млн подписей, на что отводится 45 дней.

Сразу возникает вопрос: откуда такое активное стремление к референдуму и можно ли считать вопрос уже решенным?

Прокомментировать ситуацию мы попросили первого секретаря ЦК РКРП и ЦК РОТ ФРОНТа Виктора Тюлькина, который недавно на нашем сайте весьма скептически комментировал инициативу КПРФ о проведении такого референдума как мало вероятную и малоэффективную.

Кор.: Виктор Аркадьевич, исходя из складывающейся ситуации, Вы не ошиблись с оценками?

ВТ.: Думаю, что не ошибся. Сразу скажу, что на референдум особенно надеяться не стоит. Честные люди смотрят на нас, недоумевая, и спрашивают: Как же так? Ведь в конституции записано…

Разъясняю, что в Конституции, которая является буржуазной, и записано так, чтобы верили, а реализовать было невозможно. Реализация же определяется такими специально созданными законами, что выполнить их практически невозможно.

В данном случае мы видим, что ЦИК сначала отказал КПРФ в признании их формулировки вопроса правильной, а через две недели утвердил практически ту же (по смыслу) формулировку сразу трем группам инициаторов! (Различия совсем не существенны). Случайность или такой рост политической активности граждан – сразу три? И все регистрируются.

Мы в случайности не верим. Значит продумана технология торможения процесса. Если бы инициаторы были бы искренне заинтересованы в положительном исходе дела, то они бы выступили единой командой. В данном случае поддержали бы ту же КПРФ, которая выступила первой. Но этого пока нет.

Появление инициаторов из Справедливой России и, более того, из мало кому известной организации «Всероссийский союз общественных организаций по работе с многодетными семьями» говорит о том, что это, скорее всего, технологические приемы для торможения процесса. Будут использованы зацепки в законодательстве, чтобы эти "инициаторы" не просто запутывали людей, а мешали бы друг другу в регистрации и в результате провалили бы дело.

Кор.: как так?

В..Т.: Я же сказал: самым демократическим образом - по закону. А закон предусматривает в Статье 15. «Порядок реализации инициативы проведения референдума, принадлежащей гражданам Российской Федерации» в пункте 18.

« После регистрации избирательной комиссией субъекта Российской Федерации региональной подгруппы иная региональная подгруппа, утвердившая на своем собрании такую же по смыслу или содержанию формулировку вопроса (вопросов) референдума, не может быть зарегистрирована этой же комиссией до окончания процедур по реализации инициативы проведения референдума по данному вопросу (данным вопросам)».

Так что элементарно. Создадут искусственно патовую ситуацию. По поведению самих инициаторов мы очень скоро узнаем об истинности их намерений. Интересно, что сегодня региональные организации КПРФ еще не отвечают на вопрос: когда будет собрание подгруппы в регионе. А казалось бы, за две недели, прошедшие с первого отказа, товарищи руководители из КПРФ всё должны были бы уже предусмотреть и всем выдать план действий и первыми ринуться в бой. Но этого нет.

Так что думаю, особенно обольщаться не стоит.

Кор.: Но Вы же не против референдума?

В.Т.: Мы не против прямого волеизъявления народа. Но против обмана и против издевательства над народом через описанные выше и подобные уловки.

Кор.: Вы лично свою подпись поставите?

В.Т.: Мы свои подписи, конечно, поставим, но отвлекать своих людей на такую организационную работу однозначно не будем. Это выпуск пара в свисток. Помните Ленин говорил, что любая стачка важнее выборов.

Сегодня любые акции протеста важнее призывов к референдуму. Тем более, что власти сами признают, что идея этой антинародной меры с повышением возраста, не поддерживается 90% граждан. Смысл в том, чтобы эти 90% громко и определенно высказались. Голос тысячи протестующих перед органом власти и требующих выйти поговорить с народом слышен намного лучше, чем многие тысячи голосов в потенциальных подписях на бумаге. Поэтому мы желаем успехов верующим в референдум, но сами занимаемся организацией борьбы здесь и сейчас, начиная с разъяснения сути вопроса.

Референдум не наше, не пролетарское оружие.

Источник: news.yandex.ru