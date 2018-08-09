Калужские рабочие нагибают эффективного менеджера-капиталиста Volkswagen

То, за что ратовали либералы случилось: формирующееся гражданское общество России больше не хочет быть просто «электоратом», а учится устраивать «итальянские забастовки». Именно такую форму протеста избрали рабочие на автозаводе Volkswagen Group Rus в Калуге после того, как новый эффективный менеджер Оливер Грюнберг решил вывести рабочих за штат, назвав это модным словом аутсорсинг.

По мнению рабочих, «аутсорсинг» в данном случае означает, что работников завода оформят в некие шарашкины конторы при сохранении всех обязанностей на производстве. Притом договора будут составляться заново, отпуска сгорят, да и далеко не факт, что оплата будет соответствовать прежней. То есть произойдет та самая «оптимизация труда», о которой нам без устали галдят гайдаровцы из телевизора.

По информации РИА «Новости», новый директор по производству Volkswagen Оливер Грюнберг таким образом решил обогнать основного конкурента — ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» из Санкт-Петербурга. То есть не улучшить соотношение цена-качество, а сэкономить на рабочих. Заводчане, правда, решили, что шел бы тот немец куда подальше, и начали работать как в Германии, то есть, не рвя тельняшки ради плана, а педантично соблюдая правила.

«Сотрудники логистики сборочного производства в знак протеста против вывода рабочих мест в аутсорсинг 6 августа начали “работу по правилам”. А именно снизили скорость транспортных средств с десяти до пяти километров в час, как это предусмотрено инструкциями по технике безопасности. Неделей ранее “работу по правилам” включили работники кузовной логистики», — отмечается в сообщении СМИ.

А дабы никто не подумал, что это случайность, рабочие направили обращение к руководству предприятия. «Мы, сотрудники ООО “Фольксваген груп рус” департамента логистики, крайне обеспокоены выводом наших рабочих мест в аутсорсинг. В связи с этим мы ответственно заявляем, что готовы всеми законными способами (вплоть до забастовки) бороться за сохранение рабочих мест. Для предотвращения эскалации конфликта мы требуем незамедлительно организовать переговоры по вопросам гарантий сохранения рабочих мест и гарантий сохранения заработной платы», — говорится в обращении.

Руководству предприятия новая инициатива не понравилась, производство уменьшилось, прибыль падает, а спросят с Оливера — и они попросили переговоры.

«Мы находимся в постоянном контакте с нашими сотрудниками и готовы к конструктивному диалогу. Эффективность производственного процесса необходима для того, чтобы сохранять рабочие места. Мы постоянно наращиваем объемы производства, и в соответствии с этим растет и число наших сотрудников. С начала 2018 года мы наняли около 400 новых сотрудников на автомобильное производство и на производство двигателей. В настоящий момент завод работает в нормальном режиме, и наши клиенты получат заказанные автомобили в срок», — прокомментировал РИА Новости ситуацию представитель Volkswagen.

Правда, у профсоюзов иная информация. Председателя МПРА в Калужской области Дмитрий Трудовой рассказал, что администрация завода действительно попросила профсоюз приостановить акцию и назначила переговоры на конец августа, что означает все-таки наличие проблем. Но работники отказались. Они считают, что это попытка «замылить» тему, и требуют отмены планов по аутсорсингу.

Примечательно здесь именно то, что против эффективного менеджера выступили не ютуб-борцуны имени Навального, им эта тема пока как-то не сильно интересна, а сами рабочие и их профсоюз, оказавшийся не простой формальностью. Люди прекрасно понимают, что перевод на аутсорсинг не просто лишит их прав, возможно, зарплат, но и снижение зарплат и уход профессионалов в конечном итоге скажется и на качестве, как это вышло на Воронежском механическом заводе. Напомним, там тоже манагеры принялись «оптимизировать» работников и дошли до массовой браковки двигателей для космических кораблей, вылившейся в миллиардные убытки для страны. Или как с Тушинским механическим заводом, который такие же манагеры довели до продажи на Авито.

В Калуге же люди не просто самоорганизовались и осадили ретивого иностранца, но и по факту застраховали предприятие и свое будущее. Впрочем, история в Калуге еще далека от завершения, но довольно показательна эффективным и креативным менеджерам не только от производства, но и от политики. После стольких разговоров о создании гражданского общества теперь придется с ним еще и разговаривать. Именно с ними — рабочими с заводов и крестьянами из ЛПХ, а не клоунами от так называемой «несистемной оппозиции».