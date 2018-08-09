Итоги 08.08.08: пророческая статья, предсказавшая войну на Украине 10 лет назад

Здесь сухая и временами скучная аналитика, особая ценность которой заключается в том, что — ! — всё это было написано в августе 2008 года. Привожу полностью, не удержусь от того, чтобы курсивом отметить то, что воплотилось в жизнь в точном соответствии с прогнозом. Что-то не сложилось.

Впрочем, судите сами.

Марина Юденич

Если коротко — всё началось именно тогда. Сформулировано (а вернее, внятно артикулировано) — «Россия больше не может отступать» — спустя шесть лет. Но началось тогда.

И даже образ «вежливого человека»(«маленького зелёного») — на мой взгляд — именно тогда явил миру Анатолий Лебедь. Мой друг, которого больше нет с нами. Сегодняшняя дата — повод почтить его светлую память, пусть погиб он и не на этой войне, но много сделал для этой победы.

Потом мы двигались едва ли по классику: шаг верёд, два шага назад (потому что Ливию уже никак не вычеркнуть и из нашей истории), но то, что началось 08.08.08 уже невозмжно было остановить.

На этой опитимитстической ноте закончим с пафосом.

Дальше будет довольно сухая и временами скучная аналитика, особая ценность которой заключатеся в том, что — sic! — всё это было написано в августе 2008 года

Привожу полностью, не удержусь от того, чтобы курсивом отметить то, что воплотилось в жизнь в точном соответствии с прогнозом. Что-то не сложилось. Впрочем, судите сами.

1. Россия добилась убедительной военной победы над грузинскими ВС. Значительная часть грузинской армии выведена из строя. Потоплен флот. Уничтожены военные базы и аэродромы. Нанесены существенные потери в живой силе противника. Тбилиси контролирует только около половины территории, связи с командованием нет. Экономика парализована. Общество подавлено поражением.

2. ВС США и НАТО в конфликт не вступили, при всем огромном стратегическом значении Кавказа для контроля над регионом.

Угрозы США ввести в конфликт регулярные части ВС США или стран НАТО были блефом.

3. В Грузии воцарился политический хаос. Под вопросом оказался грузинский суверенитет.

Смещение Саакашвили произойдет в тот или иной момент на основании внутриполитических процессов.

4. Установлен контроль над анклавами в Южной Осетии, которые ранее контролировали грузинские вооруженные формирования, они превращены в укрепрайоны.

5. Аналогично складывается ситуация в Абхазии: зачищено Кодорское ущелье, установлен полный контроль над зонами, которые Сухуми считал принадлежащими ему по праву.

6. Вопрос о признании суверенитета Южной Осетии и Абхазии со стороны России будет решен однозначно, несмотря на отказ США и Запада признавать это. Однако, на таких же условиях существует: Косово, чью независимость до сих пор не признает ни Сербия, ни Россия, Нагорный Карабах, армянский de facto и азербайджанский de jure Факты геноцида осетин дают России полное моральное основание настаивать на этом перед лицом всего международного сообщества, вопреки проамериканским силам.

8. Независимость Абхазии чрезвычайно укрепит позиции российского центра на Северном Кавказе, в частности — окажет огромное влияние на черкесов и абхазцев в Турции, которые будут видеть в России друга и покровителя и снимет антироссийскую направленность черкесского фактора (американского проекта дестабилизации Северного Кавказа — «Великая Черкессия») (некоторые детали здесь.)

Вклад в победу России батальонов «Восток» и «Запад» будет восприниматься в Чечне как первая реальная акция пророссийских чеченцев в общей войне, которая к тому же закончилась победой. Нелишне вспомнить, что наиболее боеспособным соединением арабского мира считается гвардия иорданского короля, укомплектованная преимущественно этническими чеченцами. В проигрыше остаются только антироссийские силы (ингушская оппозиция и ваххабитские джамааты). Позиции и выступления всех общественных и политических сил и деятелей Северного Кавказа с 7 по 14 августа будут тщательно изучаться с соответствующими выводами.

9. Назревает угроза конфликта Ирана и США (не вооруженный 2012), в который Россия предпочтет не вмешиваться прямым образом, но станет поддерживать Иран активным дипломатическим, экономическим и возможно военно-стратегическим образом — как США Грузию. По сути США сейчас на пороге того, что отчаянное сопротивление евразийских держав, начатое Россией, грозит вернуть американскую мощь в Западное полушарие, а на следующем этапе и в заатлантическую зону двух Америк, где со стороны Латинской Америки также может развернуться освободительная борьба. Вашингтон сейчас переживает самое серьезное испытание со времен Карибского кризиса. Его значение намного превышает по геополитическим последствиям трагедию 9/11.

10. Россия в этой операции продемонстрировала несостоятельность обещаний США странам постсоветского пространства гарантировать им безусловную и действенную поддержку в случае коллизии с Россией. Коллизия произошла, поддержки (эффективной) не было. США ограничились грозными заявлениями. На реальный военный исход конфликта это никак не повлияло. Россия доказала, что является региональной державой, способной в критическом случае действовать в зоне своего влияния вопреки воли США, при крайней необходимости не останавливаясь перед применением силы.

11. Это окажет огромное влияние на всю картину архитектуры международной политики, так как докажет состоятельность многополярной модели. Для других региональных держав — Китая, Ирана, исламских стран это будет примером того, что США можно бросить вызов и отстоять свою позицию под мощным политическим и дипломатическим нажимом. Это на практике означает, что гегемонию США в региональных масштабах можно ограничить силой. Для Китая это важнейший прецедент в случае Тайваня, но также Тибета и Синьцзяна. Пекин получает карт-бланш активнее прибегать к силовым методам.

12. Отношения России с США перешли от «холодного мира» к полноценной «холодной войне», на грани прямого горячего столкновения. Это не новость для Вашингтона, но шок для части российской политической элиты, считавшей до вчерашнего дня, что антиамериканская риторика Путина-Медведева — «ничего не значащие слова для выпуска пара и внутреннего пиара».

13. В США возможно произойдет усиление рейтинга республиканцев, так как МакКейн получил доказательства необходимости проведения США более правой и агрессивной ястребиной политики. Теперь Обаме остается только соревноваться с ним в национализме, а это не его конек.

14. Налицо полный кризис ООН, так как в Совбезе ООН как в советское время столкнулись две истины — американская и российская, противоположные во всем. Россия не признает легитимность какого бы то ни было международного органа без своего участия и в мире снова возникнет блоковый плюрализм.

15. В конфликте США и России Евросоюз, чья инициатива отражена в плане Саркози, занял промежуточную позицию. США безоговорочно поддерживают Англия и страны Новой Европы, страны Старой Европы пытаются несколько дистанцироваться от Вашингтона и его однозначных оценок. Это может привести к кризису НАТО, и концентрации США на создании нового чисто атлантического военного блока с опорой на Англию и страны Восточной Европы. Очередной виток кризиса угрожает и Евросоюзу.

16. СНГ как организация, объединяющая и сторонников сближения (ЕврАзЭС) и сторонников размежевания между собой стран бывшего СССР (ГУАМ), прекращает свое существование. В СНГ остаются только те, кто хочет большей интеграции с Россией.

17. Следующей зоной потенциального регионального конфликта становится Украина. Выход Украины из СНГ ударит самым тяжелым образом по экономическому состоянию населения, значительная часть которого поддерживается заработками в России. Нельзя исключить, что конфликт перенесется на территорию Крыма в связи с Черноморским флотом и на Восточную Украину. Можно прогнозировать обострение ситуации, начало этнических столкновений, выступления украинских националистов и ускоренное формирование русского сепаратизма Востока и Юга.

18. Позиции Ющенко и Януковича существенно ослабнут. Ющенко обвинят в развале отношений с Россией и наглядной провальности ориентации только на США и НАТО (что продемонстрировал случай Саакашвили). Возможно, в НАТО Украину будут включать по ускоренной программе, что вызовет волнения на Востоке и в Крыму, и, возможно, начало гражданской войны. Янукович продемонстрировал свою слабость и невнятность. Следует прогнозировать усиление позиций Тимошенко, занявшей более взвешенную позицию (Москва не может не быть ей благодарна, даже если с ее стороны это политическая уловка). Ожидается раскол «Партии Регионов» на пророссийскую часть (Бойко) и тех, кто ориентируется на прагматические интересы крупного восточно-украинского бизнеса (Ринат Ахметов и т. д.).

19. Проблемы на постсоветском пространстве могут возникнуть с Минском и Астаной, так как явное усиление Москвы делает их позиции в ЕврАзЭС подчиненными и это становится слишком очевидным. С этим связана пассивность ОДКБ и осторожность в оценке событий Беларуси и Казахстана. Прозападный демарш Лукашенко вызван этими соображениями, но анализ победы России в скором времени заставит Лукашенко скорректировать свои позиции под угрозой потери политического влияния.

20. Военные, геополитические и стратегические изменения статуса России неминуемо повлекут за собой сдвиги во внутренней политике. Крайне либеральная, проамериканская часть российской политики (Другая Россия, Объединенный Гражданский Фронт Каспарова, и т. д.) и ее информационные рупоры («Эхо Москвы», «Новая Газета», сайты АПН и Назлобу. ру С. Белковского и т. д.) в новых условиях прямого конфликта с США теряют свой смысл, так как Москва более не нуждается даже в имитации «терпимости» к крайней либеральной оппозиции.

21. В такой ситуации крайним пределом допустимого либерализма станут те силы и группы влияния, которые ранее выступали как либеральный центр. Они будут смещаться в позицию, которую сегодня занимают ультралиберальные маргиналы. (Аналогичное смещение произошло с фигурами типа Касьянова или Иларионова на прежнем этапе в 2003–2005 годах в связи с делом ЮКОСа).

22. Формальный и бессодержательный виртуальный патриотизм проправительственных партий в новых условиях будет недостаточным, так как потребуется новая идеологизация общества, подготавливающая его к определенным проблемам и ограничениям, связанным с резким ухудшением отношений с Западом.

23. Крайние, но приемлемые на предыдущем этапе консервативные идеологические силы и проправительственные националисты переместятся с периферии ближе к центру. Их влияние существенно возрастет.

24. Еще более усилится влияние силовиков — Генштаба, Совбеза, ФСБ, СВР, ГРУ, которые будут активно включаться в передел политических активов, тогда как ранее они ограничивались интересом к активам экономическим и административным. Либеральное крыло истеблишмента будет оттеснено более консервативными группами, ориентированными на патриотизм в чистом виде.

25. Изменится информационная политика, призванная подготовить население к новым международным условиям, где россиянам придется столкнуться с определенными информационными ограничениями, вероятным экономическим бойкотом Запада, ужесточением визового режима при международных поездках и т. д. Это потребует новых публицистических и аналитических подходов.

26. Укрепилась позиция Президента Медведева, который прошел первое и серьезнейшее испытание по сути угрозой ядерного конфликта. Наблюдатели отметили как его строгое следование путинскому курсу на суверенитет, так и личную позицию в решении о начале военных действий.

27. Решение принимал Президент Медведев. Совершенно очевидно, что оно было не спонтанным, спонтанно так слаженно военные действия вести было невозможно. Такое решение было подготовлено всем предыдущим курсом Путина на возрождение страны. Но те, кто в руководстве страны и в частности в Совбезе РФ поддержали совершили огромной значимости исторический поступок, закрыв череду постоянных поражений перед лицом США и стран Запада, которые Россия терпела все предыдущие десятилетия.

Марина Юденич

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