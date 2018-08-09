Главная » Славянский Календарь

Древнейший Календарь Славян на Земле

15:05. 9 августа 2018 Просмотров - 89 Нет комментариев Опубликовал:

Цель создания этой видео-статьи познакомить широкий круг людей с универсальной календарной системой Славян, которая является древнейшей на Земле, и следы её находят по всему миру, во всех временных слоях. При этом согласно Славянскому Календарю идет 7526 лето от Сотворения Мира в Звездном храме, или лето 13026 от Великого похолодания- катастрофы в которой погибла Атлантида, и вторая луна Земли Фата.

В видео стать рассмотрены такие понятия как Звездный Храм, и другие универсальные циклы Славянского календаря, и также показаны универсальные законы времени которые могут помочь человечеству увеличить продолжительность своей жизни, и сделать её более осознанной. Плюс показаны многочисленные подтверждения событий которые указаны в календарной системе на протяжении 143 008 лет до времени начала периода Трех лун. 

Все остальные подробности в видео:

Больше информации в ссылках под видео.

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Археологические памятники древних Русов
...фиксировать время…». Наиболее древний лунно-солнечный календарь найден археологами в ...по уничтожению одного из древнейших городов Земли, а также информационная ...– сумели передать прямым потомкам древних ариев-славян свое ВЕДИЧЕСКОЕ мировоззрение. Источкник...
Искажение истории посредством календаря [2013, РОД ВЗВ]
...древнее самой древней цивилизации, известной официальной исторической науке на планете Земля! Древнейший календарь... русичей, в отличие от всех других календарей,...об артефактах и свидетельствах древнейшей истории человечества. - ...
С РОЖДЕНИЕМ СОЛНЦА, СЛАВЯНЕ! – 2 ЧАСТЬ
... бы древние славяне жили по лунному календарю в тот период бытия, когда Земля одновременно... планет)! Таким образом, древние славяне жили исключительно по солнечному календарю, ведь даже само...
Календарь. Обзорный материал.
..., между Великой Расой (древними Славянами) и Великом Драконом (древними Китайцами) был заключён в..., древний Славянский календарь не перестал существовать. На всех славянских землях продолжали использовать два календаря...
«СОЛНЕЧНОЕ КОЛО» ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
...неясным, каково же было устройство древнего календаря. Предлагаемая реконструкция, как и ... недавнего времени следы этого древнейшего календаря сохраняли жители местности Лима ...в этот период в землях восточных славян?..Отношение древних народов к праздникам, ...
Краткая история колонизации планеты Земля
... Это один из самых Древних Славяно-Арийских Календарей Мидгардъ-Земли. Он упоминает о... Мир Славяно-Арийских Богов, который Славяне-Арии правьславляют, потому суть Православные... гонений и сотворения всяческих бед, славянам Святой Старой Православной Веры, от...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>