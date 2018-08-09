Древнейший Календарь Славян на Земле

Цель создания этой видео-статьи познакомить широкий круг людей с универсальной календарной системой Славян, которая является древнейшей на Земле, и следы её находят по всему миру, во всех временных слоях. При этом согласно Славянскому Календарю идет 7526 лето от Сотворения Мира в Звездном храме, или лето 13026 от Великого похолодания- катастрофы в которой погибла Атлантида, и вторая луна Земли Фата.

В видео стать рассмотрены такие понятия как Звездный Храм, и другие универсальные циклы Славянского календаря, и также показаны универсальные законы времени которые могут помочь человечеству увеличить продолжительность своей жизни, и сделать её более осознанной. Плюс показаны многочисленные подтверждения событий которые указаны в календарной системе на протяжении 143 008 лет до времени начала периода Трех лун.

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